প্রতিষ্ঠাতাদের তাদের স্টার্টআপগুলি পুনরায় উদ্ভাবন সম্পর্কে কী জানা দরকার

প্রতিটি প্রতিষ্ঠাতা, যতই দক্ষ বা সফল হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত কোনও প্রাচীরকে আঘাত করে। পরিবর্তন অনিবার্যভাবে আসবে: বাজার স্থানান্তরিত হয়, মূলধন শুকিয়ে যায়, আপনার পণ্যটি অনুরণন বন্ধ করে দেয় বা আপনি কেবল আপনার মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে ছাড়িয়ে যান। যখন সেই মুহূর্তটি আসে, যারা বেঁচে থাকে এবং যারা সর্পিল তাদের মধ্যে একটি মূল পার্থক্যকারী থাকে এবং তা হ’ল পুনরায় উদ্ভাবন। পুনর্নবীকরণ দিক পরিবর্তন করার চেয়ে বেশি; যখন আপনার পরিকল্পনার চেয়ে বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তিত হয় তখন ক্রমাগত নিজেকে এবং আপনার ব্যবসায়ের সাথে প্রশ্ন, অভিযোজিত এবং পুনর্নির্মাণের ইচ্ছা এটি।
আমি আমার চেয়ে বেশি বার নিজেকে পুনরায় উদ্ভাবন করতে হয়েছিল, traditional তিহ্যবাহী ব্যাংকিং থেকে শুরু করে ব্লকচেইনে, মসৃণ ভিসি-সমর্থিত লঞ্চগুলি থেকে বেঁচে থাকার মোড পর্যন্ত এবং সম্প্রতি, বিশিষ্ট অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্কেলিং হিসাবে নিয়ন্ত্রক স্পষ্টতা ওয়েব 3 স্পেসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
পিভোটিং সম্পর্কে গ্ল্যামারাস কিছুই নেই, তবে প্রতিটি পুনর্বিন্যাস আমাকে এমন কিছু শিখিয়েছে যা আমি আশা করি আমি পাঁচ বছর আগে জানতাম। এখানে পাঁচটি পাঠ রয়েছে যা আমার যাত্রাটিকে রূপ দিয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে তারা তাদের নিজস্ব প্রতিচ্ছবি পয়েন্টের মুখোমুখি অন্য প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য একটি পার্থক্য করতে পারে।
শক্ত সময়ের জন্য তৈরি করুন
আমার কেরিয়ারের সবচেয়ে কঠিন পাইভটটি ২০২২ সালে এসেছিল। আমরা আমাদের বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের জন্য একটি তহবিলের মধ্য দিয়ে মধ্যম পথ ছিলাম, যা ব্লকচেইন অবকাঠামোতে প্রসারিত হয়েছিল। টার্ম শিটগুলি রেখাযুক্ত ছিল এবং গতিবেগ দৃ strong ় অনুভূত হয়েছিল। তারপরে বাজার ভেঙে যায়। ভিসি সেন্টিমেন্ট শীতল হয়েছে, বিনিয়োগকারীরা ব্যাক আউট করেছে এবং আমরা যে মূলধনটি নিখোঁজ করেছিলাম তা নিখোঁজ হয়েছিল।
আমাদের চারপাশের স্টার্টআপগুলি বন্ধ বা পিছু হটতে শুরু করে। আমাদের একই করার প্রতিটি কারণ ছিল। তবে পরিবর্তে, আমরা সম্ভবত সকলের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি: আমরা রয়েছি। আমরা আমাদের দলকে পুনর্গঠন করেছি, আমাদের ফোকাসকে সংকীর্ণ করেছি এবং অপটিক্সের উপর ট্র্যাকশন দ্বিগুণ করেছি। এটি গ্ল্যামারাস ছিল না, এবং বৃদ্ধি ধীর হয়ে গিয়েছিল, তবে এটি আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে নির্ধারিত মুহূর্ত ছিল। এটি আমাকে এমন কিছু শিখিয়েছে যা আমি তখন থেকেই আমার সাথে বহন করেছি: বুল মার্কেটস পুরষ্কার হাইপ। ভালুক বাজারগুলি নির্মাতাদের প্রকাশ করে।
দৃ iction ় বিশ্বাস আপনার বৃহত্তম স্টার্টআপ সম্পদ
যদি আমাকে তিনটি কথায় আমার উদ্যোক্তা যাত্রার সংক্ষিপ্তসার করতে হয় তবে সেগুলি হবে: দৃ iction ়তা, বাধা, পুনর্বিন্যাস।
দৃ iction ় বিশ্বাসের অর্থ আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে অটল বিশ্বাস, এমনকি যখন ফলাফল অনিশ্চিত থাকে এবং পৃথিবী ধরা পড়ে না। সমর্থকদের চেয়ে বেশি সন্দেহকারী থাকলে প্রতিষ্ঠাতাদের এগিয়ে যেতে রাখে। দৃ iction ় বিশ্বাস আপনাকে অনিশ্চয়তার মাধ্যমে দেয়। বাধা আপনাকে তীক্ষ্ণ থাকতে বাধ্য করে। এবং পুনর্বিন্যাস? এটি খেলায় থাকার ব্যয়। প্রতিষ্ঠাতা প্রায়শই “উপন্যাস” এর অর্থ “অপ্রমাণিত” বলে মনে করেন। তবে আপনি যখন কোনও প্রযুক্তিগত প্রোটোকল বা বিশ্বাস ব্যবস্থা যাই হোক না কেন সত্যই আসল কিছু তৈরি করছেন, লোকেরা প্রথমে এটি পাবে না। সবাই যদি ইতিমধ্যে এটি দেখতে পেত, সুযোগটি চলে যাবে।
আপনি যখন আখ্যানটির আগে বাইরে থাকেন, তখন দৃ iction ় বিশ্বাস আপনার একমাত্র জ্বালানী। এটি বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করুন।
ডান “কেন” আপনাকে কোনও “কীভাবে” এর মাধ্যমে বহন করবে
আমরা যখন জিগচেইনে নির্মিত শরিয়াহ-সম্মতিযুক্ত ডিএফআই অ্যাপ্লিকেশন জামানাত চালু করি, তখন আমি কুলুঙ্গি তাড়া করছিলাম না। আমি গভীরভাবে ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুসরণ করছিলাম: নৈতিক অর্থ সবার জন্য পাওয়া উচিত, এবং ব্লকচেইন সর্বোপরি, সবার জন্য অ্যাক্সেস আনলক করার বিষয়ে।
যে কেউ নিজেই শরিয়াহ-সম্মতিযুক্ত আর্থিক পণ্য ব্যবহার করেছেন, আমি traditional তিহ্যবাহী ইসলামী ফিনান্স এবং ওয়েব 3-তে কী নির্মিত হচ্ছে তার মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্নতা দেখেছি। বেশিরভাগ সমাধান হয় খুব জেনেরিক বা নীতিগুলিতে আপোস করা ছিল। আমরা আর্থিক উদ্ভাবন এবং বিশ্বাস-ভিত্তিক মানগুলির মধ্যে নির্বাচন করতে চাইনি। সুতরাং আমরা উভয়ই তৈরি করেছি।
এটি কি বাজারের সুযোগ ছিল? একেবারে। এটি কি ব্যক্তিগত দৃ iction ় বিশ্বাস ছিল? প্রশ্ন ছাড়া। তবে সর্বোপরি, এমন একটি সিস্টেম তৈরি করা একটি দায়িত্ব ছিল যা মানুষকে পিছনে ফেলে না।
“যখন” পিভটকে বিবেচনা করা হচ্ছে
প্রায়শই, প্রতিষ্ঠাতা সংখ্যাগুলি “প্রমাণ” করার জন্য অপেক্ষা করে এটি পিভট করার সময়। তবে ততক্ষণে প্রায়শই দেরি হয়ে যায়। আমার অভিজ্ঞতায়, পিভটস স্প্রেডশিটগুলি দিয়ে শুরু করে না, বরং দলের মধ্যে ঘর্ষণ দিয়ে। এটি এমন পণ্যের সিদ্ধান্তের মতো দেখতে পারে যা জোর করে, দিকনির্দেশকে সারিবদ্ধ হতে এবং অগ্রগতিতে অনেক বেশি সভা লাগে যা আর উপভোগযোগ্য নয়। যখন গতিবেগ প্রচেষ্টার অভাবের চেয়ে শক্তির অভাব থেকে ধীর হয়ে যায়, তখন এটি আপনার সংকেত।
বিশ্বের বেশিরভাগ সফল সংস্থাগুলি কেবল সেখানে পৌঁছেছিল কারণ তারা এই সূক্ষ্ম সংকেতগুলিতে মনোযোগ দিয়েছিল এবং সাহসী পরিবর্তন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইনস্টাগ্রামটি বার্বন হিসাবে শুরু হয়েছিলএকটি জটিল চেক-ইন এবং গেমিং অ্যাপ্লিকেশন। প্রতিষ্ঠাতা যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে দত্তক গ্রহণ স্টল করছে, তখন তারা ব্যবহারকারীরা সত্যই যে একমাত্র জিনিসটি পছন্দ করেছিল তা শূন্য করেছিল: ফটোগুলি ভাগ করে নেওয়া। এই পিভট কোনও সংখ্যার প্রাচীর আঘাত করা থেকে আসে নি; আসল গতি এবং উত্তেজনা কোথায় থাকত তা স্বীকৃতি থেকে এটি এসেছিল। ফলাফল? এক বিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী এবং ফেসবুকের দ্বারা বহু-বিলিয়ন ডলারের অধিগ্রহণ।
বিপরীতে, যখন আপনি এখনও আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীর বিশ্বাসের সাথে উত্সাহিত হন, এমনকি যদি পৃথিবী ধরা পড়ে না বা খুব বেশি ট্র্যাকশন না থাকে তবে এটি এমন একটি চিহ্ন যা আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তৈরি করছেন। যে সংকেতও বিশ্বাস করুন।
পুনর্নির্মাণের অর্থ আপনার “কেন” ত্যাগ করা নয় – এর অর্থ আপনার “কীভাবে” আপগ্রেড করা
পিভটস সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কল্পকাহিনী হ’ল তারা ব্যর্থতা বোঝায়। বাস্তবে, স্মার্ট পিভটগুলি একই মিশনে জড়িত, কেবল একটি স্মার্ট কৌশল, একটি আরও ভাল যানবাহন বা আরও টেকসই দলের মাধ্যমে অনুসরণ করা হয়।
যতবারই আমি নিজেকে ফিনান্স থেকে ব্লকচেইন, প্রতিষ্ঠাতা থেকে ভেনচার বিল্ডার পর্যন্ত পুনরায় নতুন করে তৈরি করেছি, কারণ আমি আমার আসল “কেন” ফিরে এসেছি। তবে আমি স্বীকার করার জন্য যথেষ্ট সাহসী হয়ে উঠলাম যে আমি যেভাবে এটি করছি তা কাজ করছে না। এবং এটি ব্যর্থতা নয় – এটি বিবর্তন এবং এটি কেবল আপনার পরাশক্তি হতে পারে।
স্টার্টআপগুলি কেবল গতি নয়, স্ট্যামিনার একটি খেলা। পুনর্নবীকরণ কোনও পথচলা নয়। আমাদের বেশিরভাগের জন্য, এটিই একমাত্র উপায়। আপনি যদি কোনও চৌরাস্তাতে থাকেন তবে পিভট, বিরতি বা এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হন না, এটি জানুন: আপনার নতুন পিচ ডেকের দরকার নেই। আপনাকে আপনার মূল উদ্দেশ্যে ফিরে আসতে হবে এবং এটি সরবরাহ করার জন্য সেরা নতুন পথটি খুঁজে পেতে হবে। প্রকৃত নির্মাতারা পুনরায় উদ্ভাবন করতে ভয় পান না, তারা ব্যর্থ হওয়ার কারণে নয়, তবে তারা বেড়ে উঠেছে বলে।
