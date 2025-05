প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার পম্পেই পরিবারের ভেসুভিয়াস বিস্ফোরণে বেঁচে থাকার নিরর্থক প্রচেষ্টা দেখায়

প্রত্নতাত্ত্বিকরা এ সম্পর্কে বিরক্তিকর বিশদ উন্মুক্ত করেছেন পম্পেই পরিবারের 79৯ খ্রিস্টাব্দে মাউন্টেন ভেসুভিয়াসের ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণের সময় বেঁচে থাকার জন্য লড়াই

দ্য পম্পেই প্রত্নতাত্ত্বিক পার্ক এপ্রিল মাসে একটি ফেসবুক পোস্টে সাম্প্রতিক খনন ঘোষণা করেছে। গবেষকরা পম্পেইয়ের হাউস অফ হেলি এবং ফ্রিক্সাসের তদন্ত করেছিলেন, “বাসিন্দাদের চলমান বিস্ফোরণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা” এর প্রমাণ খুঁজে পেয়েছিলেন।

বাড়িটি একটি প্রবেশদ্বার, একটি জল সংগ্রহের বেসিন সহ একটি অলিন্দ এবং একটি শয়নকক্ষ – এবং একটি ছাউনিযুক্ত একটি ঘর এবং “সমৃদ্ধভাবে সজ্জিত দেয়াল” সহ একটি ভোজের হল রয়েছে।

“This opening may have allowed lapilli (volcanic rock fragments) to rain inside the house during the early phases of the eruption, from which the victims, now found, tried to protect themselves by taking refuge in a room barricaded with a bed,” noted the statement, which was translated from Italian to English.

কর্মকর্তারা বলেছিলেন, “কাঠের জৈব পচনের দ্বারা গঠিত দৃ ified ় ছাইতে ভয়েডগুলি সনাক্ত করে বিছানাটির একটি কাস্ট করা হয়েছিল,” কর্মকর্তারা বলেছিলেন।

“ছাইয়ের ছাপ হিসাবে সংরক্ষিত বিছানার আকারটি পুনর্গঠন করতে প্লাস্টারকে ভয়েডগুলিতে .েলে দেওয়া হয়েছিল।”

একটি আকর্ষণীয় অ্যাকাউন্টে গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে একটি পরিবার আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি বেডরুমের দরজা জুড়ে একটি বেডরুমের দরজা জুড়ে একটি বিছানা রেখেছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিকরাও একটি শিশু সহ বাড়ির কমপক্ষে চার জনের অবশেষ জুড়ে এসেছিলেন।

পোস্টটিতে বলা হয়েছে, “শিশুটি সম্ভবত এখানে পাওয়া ব্রোঞ্জের বুলার মালিকানা পেয়েছিল, বয়সে পৌঁছানো পর্যন্ত ছেলেদের দ্বারা পরা একটি তাবিজ,” পোস্টটিতে বলা হয়েছে।

একটি পরিবার আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি অস্থায়ী ব্যারিকেড হিসাবে একটি শয়নকক্ষের দরজা জুড়ে একটি বিছানা রেখেছিল।

খননকারীরা বিভিন্ন প্যান্ট্রি আইটেমও খুঁজে পেয়েছিল, যা দৈনন্দিন জীবনের একটি প্রাণবন্ত চিত্র আঁকেন প্রাচীন রোম।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আবিষ্কার করা অন্যান্য বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটি প্যান্ট্রি হিসাবে পরিবেশনকারী সিঁড়ির নীচে সঞ্চিত অ্যাম্ফোরির স্ট্যাশ ছিল, কিছুতে গারুম, একটি বহুল ব্যবহৃত মাছের সস; এবং ব্রোঞ্জের জাহাজের একটি সেট ছিল, যার মধ্যে একটি লাডল, একটি একক হ্যান্ডলড জগ, একটি ঝুড়ি আকারের ফুলদানি, এবং একটি শেল-আকৃতির কাপ,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

বিস্ফোরণের সময় বাড়িটিও সংস্কারের কাজ করতে পারে, কারণ সেখানে প্রান্তিকগুলি সরানো হয়েছিল এবং আবাসনের প্রবেশদ্বারে বসে প্রাচীর কাটার চিহ্ন ছিল।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “তবে এটি তার বাসিন্দাদের দ্বারা দখল করা অব্যাহত ছিল, যারা বিস্ফোরণে ধরা পড়েছিল, সেখানে তাদের শেষ সভা করে বাড়ি ছেড়ে না যাওয়া বেছে নিয়েছিল,” বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে।

বাড়িটি একটি পৌরাণিক চিত্রকলার জন্য নামকরণ করা হয়েছিল যা এলে এবং ফ্রিক্সাসকে চিত্রিত করে, গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর দুটি ব্যক্তিত্ব।

পেইন্টিংটি বাড়ির একটি দেয়ালে পাওয়া গেছে, যদিও প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন না যে বাসিন্দারা গ্রীক দেবতাদের উপাসনা করেছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা বলেছে, “(ইন) প্রথম শতাব্দীর খ্রিস্টাব্দে, এই গল্পগুলি আর প্রত্নতাত্ত্বিক ও শাস্ত্রীয় যুগে তাদের যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাত্পর্য ছিল তা আর ধারণ করে না,” প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা বলেছে।

খননটি “আমাদের সবার জন্য জীবনের ভঙ্গুরতার মুখোমুখি হতে সহায়তা করে।”

“সুতরাং আমাদের অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে মধ্য ও উচ্চতর শ্রেণীর বাড়িতে তাদের কার্যকারিতা মূলত বিনোদন, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদার প্রদর্শন এবং ‘সৌন্দর্য’ যা এই মাঝারি আকারের ডোমাসেও স্পষ্ট।”

এক বিবৃতিতে পম্পেই প্রত্নতাত্ত্বিক পার্কের পরিচালক গ্যাব্রিয়েল জুচট্রিগেল বলেছেন, খননটি "আমাদের সবার জন্য জীবনের ভঙ্গুরতার মুখোমুখি হতে সহায়তা করে।"

“এই আশ্চর্যজনকভাবে সজ্জিত ছোট্ট বাড়িতে, আমরা সেই বাসিন্দাদের চিহ্ন পেয়েছি যারা বিছানা সহ একটি ছোট্ট ঘরে প্রবেশদ্বারটি ব্লক করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল, যার মধ্যে আমরা একটি কাস্ট তৈরি করেছি,” জুচট্রিগেল বলেছিলেন।

“কারণ এটি ছিল লাপিলি, আগ্নেয়গিরি পাথর, অ্যাট্রিয়ামের ছাদ খোলার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করছিল, এই স্থানটিতে আক্রমণ করার হুমকি দিয়েছিল,” তিনি আরও বলেছিলেন।

“তারা এটি তৈরি করতে পারেনি; শেষ পর্যন্ত, পাইরোক্লাস্টিক প্রবাহ এসে পৌঁছেছিল, জ্বলন্ত ছাইয়ের একটি হিংসাত্মক প্রবাহ যা এখানে প্রতিটি ঘরকে ভরাট করে, অন্য কোথাও, ভূমিকম্পের ধাক্কা ইতিমধ্যে অনেকগুলি বিল্ডিং ভেঙে পড়েছিল।”