প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন যে ডাঙ্গোট ট্রাক আউচি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী নয়
ডাঙ্গোট সিমেন্ট ট্রাক অনলাইন রিপোর্টের বিপরীতে এডো রাজ্যের এডো স্টেটের ইটসাকো পশ্চিম স্থানীয় সরকার অঞ্চল আউচির ওমেগা ফায়ার মন্ত্রকের নিকটবর্তী আউচি-ওকপেলা-ওকিন রোডে ঘটেছিল এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ ঘটেনি।
দুর্ঘটনার একটি স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছিলেন এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী, অডু ওমলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, “সিমেন্টে বোঝা একটি তৃতীয় পক্ষের ট্রাক একটি op ালু রাস্তায় ডাঙ্গোট সিমেন্ট (ডিসিটি) সিএনজি ট্রাকের বিপরীত দিকে এগিয়ে চলেছে। বাণিজ্যিক ট্রাক ড্রাইভার তার ট্রাকের কারণে ট্রাকের একটি ট্রাকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত একটি মোটরসাইকেলের সাথে জড়িত ছিল।
“ফলস্বরূপ, তৃতীয় পক্ষের ট্রাকে আঘাতের গাড়ি থেকে তিনজনকে প্রাণ হারানো হয়েছে এবং দু’জন লোক বিভিন্ন ধরণের আহত অবস্থায় টিকিয়ে রেখেছিল এবং তাদেরকে চিকিত্সার জন্য কাছের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডিসি ট্রাক চালক ভিড় আক্রমণ এড়াতে পালিয়ে যায়,” ওমলে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন।
সম্পর্কিত উন্নয়নে, এডো রাজ্য পুলিশ কমান্ডের পুলিশ জনসংযোগ কর্মকর্তা (পিপিআরও) সিএসপি মূসা ইয়ামু নিশ্চিত করেছেন যে দুর্ঘটনায় দুটি ট্রাক জড়িত, একটি ডাঙ্গোট সিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত, অন্য একটি ট্রাক, যা সনাক্ত করা যায়নি এবং একটি জিএলকে মার্সিডিজ বেনজ গাড়ি।
এডো পিপিআরও উল্লেখ করেছে যে জিএলকে -র তিনটি দখলকারীকে হাসপাতালে মৃতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল, যখন ডাঙ্গোট ট্রাকটি আগুন ধরিয়ে দেয় যা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল।
“আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি যে তিনটি গাড়ি মধ্যাহ্নে আউচিতে একটি দুর্ঘটনার সাথে জড়িত ছিল, দুটি ট্রাক এবং একটি জিএলকে বেনজ। পুলিশ দুর্ঘটনার ঘটনাস্থলে চলে গিয়েছিল এবং জিএলকে তিনজন দখলকারীকে হাসপাতালে সরিয়ে নিয়েছিল যেখানে তারা মারা গেছে বলে নিশ্চিত হয়েছিল।
ইয়ামু জানিয়েছেন, “জড়িত দুটি যানবাহন হ’ল ট্রাক, একটি ডাঙ্গোট সিমেন্টের এবং অন্যটি অজ্ঞাতপরিচয়। তিনি আরও যোগ করেছেন যে তদন্ত চলছে।