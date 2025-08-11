You are Here
প্রত্যাখ্যান বিচারক এপস্টেইনের বিবাহের মিনিট প্রকাশ করুন
News

প্রত্যাখ্যান বিচারক এপস্টেইনের বিবাহের মিনিট প্রকাশ করুন

02 মিনিট 00

রয়টার্স

ওয়াশিংটন ডিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (11 আগস্ট 2025) .- 10: 25 ঘন্টা

2020 সালের 2 জুলাই নিউইয়র্কের এক সংবাদ সম্মেলনে গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের সাথে জেফ্রি এপস্টেইনের একটি ছবি প্রদর্শিত হয়।

গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের সাথে জেফ্রি এপস্টেইনের একটি ছবি নিউইয়র্কের একটি সংবাদ সম্মেলনে ২ জুলাই, ২০২০ এ প্রদর্শিত হয়েছে। ক্রেডিট: এপি

একজন বিচারক সোমবার অনুরোধ অস্বীকার করেছেন বিচার বিভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্র্যান্ড জুরির মিনিটগুলি প্রকাশ করার জন্য যা তিনি অভিযুক্ত করেছেন ট্র্যাফিক যৌন একটি ঝিসলাইন ম্যাক্সওয়েল, মৃত আর্থিক বোর্ড জেফ্রি এপস্টেইন, যুক্তি দিয়ে যে তারা জনগণের মতামতের জন্য যা জানা যায় তার সংবাদ সরবরাহ করে না।

