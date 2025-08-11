‘প্রত্যেকেই একটি যুগান্তকারী প্রত্যাশা করছে’: রাশিয়ান শেয়ারবাজারটি পুতিন-ট্রাম্প আলাস্কা সামিটের খবরে বেড়েছে

রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কায় একটি শীর্ষ সম্মেলন করবেন বলে এই ঘোষণার পরে ফেব্রুয়ারির পর থেকে রাশিয়ান শেয়ার বাজার তার সবচেয়ে শক্তিশালী সমাবেশের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।
মস্কো এক্সচেঞ্জ সূচক, যা রাশিয়ার বৃহত্তম সংস্থাগুলির প্রায় ৪০ টি ট্র্যাক করে, বৃহস্পতিবার থেকে 8.3% বেড়েছে, প্রায় 465 বিলিয়ন রুবেল ($ 5.82 বিলিয়ন ডলার, রয়টার্স দ্বারা প্রকাশিত স্পট ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটের তথ্য অনুসারে) যোগ করেছে।
শুক্রবার, এটি এপ্রিলের শুরু থেকে দেখা যায় না এমন স্তরে পৌঁছেছে 2,996.4 পয়েন্টে পৌঁছেছে।
ফ্রিডম ফিনান্স গ্লোবালের বিশ্লেষক ভ্লাদিমির চেরনভ বলেছেন, “১৫ ই আগস্ট রাশিয়ান ও মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের আসন্ন বৈঠক দ্বারা ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রধান আশাবাদ পরিচালিত হয়, বিনিয়োগকারীরা সামরিক দ্বন্দ্বকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অগ্রগতি এবং কিছু নিষেধাজ্ঞাগুলির সম্ভাব্য স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে অগ্রগতি অর্জনের প্রত্যাশা করে।”
নিষেধাজ্ঞাগুলির দ্বারা সবচেয়ে বেশি আঘাতকারী সংস্থাগুলির স্টকগুলি লাভের দিকে পরিচালিত করেছে। সোমবার, টাইটানিয়াম জায়ান্ট ভিএসএমপিও-এভিসমা শেয়ারগুলি 10%লাফিয়ে উঠেছে, স্টিল কর্পোরেশন সেভারস্টাল 4.4%বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পতাকা এয়ার ক্যারিয়ার এয়ারোফ্লট 3.3%বৃদ্ধি পেয়েছে।
গাজপ্রমের শেয়ারগুলি গত সপ্তাহে 16% বেড়েছে, নোভাতেকের 18% এবং সোভকমফ্লট প্রায় 9% দ্বারা, অ্যালোর ব্রোকারের বিনিয়োগ পরামর্শের প্রধান আলেক্সি আন্তোনভ উল্লেখ করেছেন।
তিনি আরও যোগ করেন, “প্রত্যেকে রাশিয়া-মার্কিন সম্পর্কের একটি অগ্রগতির প্রত্যাশা করছে এবং ইউক্রেনের সংঘাতের সমাধানের সূচনা করেছে।”
তবে, বর্তমান বাজারের উচ্ছ্বাসটি ভঙ্গুর প্রমাণ করতে পারে।
ফিনাম ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির কৌশল পরিচালক ইয়ারোস্লাভ কাবাকভ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে “যদি আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন দৃ concrete ় ফলাফল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়, বা যদি ইইউ এবং ইউক্রেন প্রকাশ্যে ফলাফলের সমালোচনা করে, তবে বাজারটি তীব্র মন্দার ঝুঁকি নিয়েছে। প্রত্যাশায় খাঁটিভাবে ব্যয় করা স্টকগুলি বিশেষত দুর্বল হয়ে যাবে।”
এমনকি একটি সেরা ক্ষেত্রে দৃশ্যেও আন্তোনভ বলেছিলেন যে গাজপ্রম এবং নোভেটেকের মতো সংস্থাগুলি আগের খণ্ডে এবং খাড়া দাম ছাড় ছাড়াই রফতানি রফতানি পুনরায় শুরু করার আগে অনেক মাস সময় নিতে পারে।
অ-শক্তি খাতের জন্য, পরিস্থিতি আরও বেশি অনিশ্চিত হতে পারে। আইএফসি সলিডের বিশ্লেষকরা উল্লেখ করেছেন যে একটি ইতিবাচক চুক্তিটি বছরের শেষের দিকে ব্যারেল প্রতি তেলের দাম $ 60 এর নীচে চালিত করতে পারে, দুর্বল পণ্যমূল্যের কারণে তেল সংস্থাগুলির শেয়ারের উপর নিম্নচাপ চাপিয়ে দেয়।