ইউরোপ ও ইউক্রেনের দেশগুলির প্রতিনিধিরা রাশিয়ার কাছ থেকে রাশিয়ার আঞ্চলিক ছাড়ের দাবি করার পরে রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধ শেষ করার জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিলেন, সংবাদপত্র দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল 9 আগস্ট সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে।
কিয়েভ এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলি পরামর্শ দিয়েছে যে দ্বন্দ্বের অংশগ্রহণকারীরা অন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার আগে গুলি চালানো বন্ধ করে দেয়। মিত্ররা আরও পরামর্শ দিয়েছিল যে অঞ্চলগুলির বিনিময় কেবল পারস্পরিক ভিত্তিতে সংঘটিত হয়, অর্থাৎ ইউক্রেন যদি কিছু অঞ্চল ছেড়ে যায় তবে রাশিয়াকে অবশ্যই অন্যকে ছেড়ে চলে যেতে হবে।
এই পরিকল্পনাটিতে আরও বলা হয়েছে যে কিয়েভ যদি কোনও আঞ্চলিক ছাড়ের দিকে যান, তবে ইউক্রেন ন্যাটোতে ইউক্রেনীয় সম্ভাব্য সদস্যপদ সহ কঠোর সুরক্ষা গ্যারান্টি পাবেন।
ইউরোপীয় নেতাদের সহকারীরা 9 ই আগস্ট যুক্তরাজ্যে আলোচনার সময় আমেরিকান পক্ষের জন্য একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিলেন। তারা ব্যক্তিগতভাবে মার্কিন সহ-রাষ্ট্রপতি জে ডি ওয়েনস দ্বারা উপস্থিত ছিলেন, রাষ্ট্রীয় মার্কো রুবিওর ভিডিও সেক্রেটারি এবং বিশেষায়িত মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেলোগ এবং স্টিভ উইটকফের মতে।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের নোট হিসাবে, ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ, ইউক্রেনের সাথে একত্রে একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিল, একটি লাল রেখা আঁকানোর চেষ্টা করেছিল, যা ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের মতে, রাশিয়ার সাথে সম্ভাব্য আলোচনার সময় বিবেচনায় নেওয়া উচিত।
ইউরোপের প্রতিনিধিরা ভ্যানসের সাথে বৈঠকে বলেছিলেন যে ইউক্রেনের ভবিষ্যত ইউক্রেন ছাড়া আলোচনা করা যায় না। ইউরোপীয় দেশগুলির অংশগ্রহণ ব্যতীত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে কোনও চুক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে না, ইউরোপীয় এক প্রবীণ কর্মকর্তা সংবাদপত্রকে বলেছেন।
মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন তার প্রস্তাবগুলি যুক্তরাষ্ট্রে পাস করার পরে ইউরোপ এবং ইউক্রেনের দেশগুলি রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিল। ডাব্লুএসজে -র মতে, রাশিয়ান নেতা বলেছিলেন যে ইউক্রেনের বিনিময়ে তিনি যুদ্ধবিরতি নিয়ে সম্মত হবেন রাশিয়াকে ডোনেটস্ক অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ দেওয়ার জন্য, যা কিয়েভের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পুতিন জাপোরিজঝ্যা এবং খিসারসন অঞ্চলগুলি সহ অন্যান্য জায়গায় সামনের লাইনটি হিমায়িত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, রাশিয়া এর আগে যে ঘোষণা করেছিল তা সংযুক্তি।
ভ্লাদিমির জেলেনস্কি 9 আগস্ট জানিয়েছেন যে ইউক্রেন রাশিয়াকে “তার জমি” দেবে না। ইউরোপীয় কর্মকর্তারা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে বলেছিলেন যে ইউক্রেন যদি পুরো ডোনেটস্ক অঞ্চলটিকে রাশিয়ায় স্থানান্তরিত করে, তবে রাশিয়ান পক্ষকে জাপুরিঝহ্যা এবং খেরসন অঞ্চলগুলির দখলকৃত অংশগুলি থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে।
দলগুলি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠকের প্রত্যাশায় যুদ্ধের সমাপ্তির শর্তগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু করে, যা ১৫ ই আগস্ট আলাস্কায় বর্ণিত হয়েছে।