প্রথমবারের জলজদের জন্য সেরা উদ্ভিদ এবং সরঞ্জাম

নতুনদের জন্য অ্যাকাস্কাপিং: কীভাবে বাড়িতে রোপণ অ্যাকোয়ারিয়াম শুরু করবেন

একটি ভাল রোপণকারী অ্যাকোয়ারিয়াম সম্পর্কে মন্ত্রমুগ্ধকর কিছু রয়েছে-সবুজ রঙের পানির নীচে সবুজ রঙের দোলা, মাছের স্কুলগুলি তাদের জীবন্ত জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে গ্লাইডিং করে এবং ক্ষুদ্রতর পৃথিবী যা নিজেরাই শ্বাস ফেলেছে বলে মনে হয়।

ছবি: প্রভদা.রু দিমিত্রি সুদাকভ দ্বারা

একবার কুলুঙ্গি শখ, অ্যাকোয়ারিয়াম লাগানো এখন বাড়ির সাজসজ্জা, অ্যাকোয়ারিয়াম প্রেমিক এবং এমনকি সুস্থতা সন্ধানকারীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। তবে তারা নির্মল দেখায়, একটি স্বাস্থ্যকর জলছবি বজায় রাখা সঠিক জ্ঞান – এবং কয়েকটি মূল টুকরো সরঞ্জাম গ্রহণ করে।

গ্লাস বক্স: ডান ট্যাঙ্কটি বেছে নেওয়া

বেশিরভাগ শিক্ষানবিস একটি দিয়ে শুরু 20- থেকে 30-গ্যালন অ্যাকোয়ারিয়ামযা একটি স্থিতিশীল বাস্তুতন্ত্রকে সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট বড় তবে একটি বসার ঘর বা অফিসে ফিট করার জন্য যথেষ্ট ছোট। বৃহত্তর ট্যাঙ্কগুলি দীর্ঘমেয়াদী বজায় রাখা সহজ হতে থাকে কারণ জলের পরিস্থিতি আরও স্থিতিশীল থাকে।

স্বাস্থ্যকর রোপণ অ্যাকোয়ারিয়ামের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

  • আলো: পূর্ণ বর্ণালী ব্যবহার করুন এলইডি লাইট প্রতিদিন 8-10 ঘন্টা জন্য।

  • ফিল্টার: একটি স্পঞ্জ বা ক্যানিটার ফিল্টার অতিরিক্ত স্রোত ছাড়াই জল পরিষ্কার রাখে।

  • হিটার: একটি তাপমাত্রা বজায় রাখুন 72–78 ° F (22–26 ° C)

  • সাবস্ট্রেট: মূল বিকাশের জন্য পুষ্টিকর সমৃদ্ধ বেস ব্যবহার করুন।

  • Co₂ (al চ্ছিক): বৃদ্ধি বাড়ায় তবে শিক্ষানবিশ-বান্ধব উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়।

রোপণ অ্যাকোয়ারিয়ামগুলির জন্য সেরা শিক্ষানবিস গাছগুলি

শক্ত প্রজাতি দিয়ে শুরু করুন:

  • জাভা দূরে

  • আউউবোস নাই

  • অ্যামাজন তরোয়াল

  • ক্রিপ্টোকরিন ওয়েন্ড্টি

  • জাভা মোস

  • হর্নওয়ার্ট

আপনার ট্যাঙ্কটি ধাপে ধাপে সেট আপ করা

  1. ট্যাঙ্ক এবং সাবস্ট্রেট ধুয়ে ফেলুন (কোনও সাবান নেই)।

  2. সাবস্ট্রেট যুক্ত করুন এবং এটি স্তর করুন।

  3. ফিল্টার, হিটার এবং আলো ইনস্টল করুন।

  4. ডিক্লোরিনেটেড জল দিয়ে অর্ধেক পূরণ করুন।

  5. আপনার সবুজ রোপণ।

  6. বাকী ট্যাঙ্ক এবং সরঞ্জামগুলিতে শক্তি পূরণ করুন।

  7. মাছ যোগ করার আগে 3-4 সপ্তাহের জন্য ট্যাঙ্কটি চক্র করুন।

একটি জীবন্ত বাস্তুতন্ত্র

একটি রোপণ অ্যাকোয়ারিয়ামের আসল যাদু তার ভারসাম্যের মধ্যে রয়েছে: গাছপালা মাছের বর্জ্য এবং কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে, যখন মাছ অক্সিজেন এবং আশ্রয় থেকে উপকৃত হয়। একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, আপনার অ্যাকাস্কেপ হয়ে যায় স্ব-টেকসই, ক্ষুদ্র বাস্তুতন্ত্র এটি যে কোনও ঘরে শান্তি এবং সৌন্দর্য নিয়ে আসে।

অ্যাকোয়ারিস্ট পাভেল স্টেপানভ বলেছেন, “এটি পানির নীচে উদ্যানের মতো। “একবার আপনি এটি সমৃদ্ধ হয়ে গেলে, আপনি জীবনের জন্য আবদ্ধ।”

ধৈর্য, আলো এবং কিছুটা আন্ডারওয়াটার সৃজনশীলতার সাথে, আপনার রোপণ করা ট্যাঙ্কটি শিল্পের জীবন্ত অংশে পরিণত হতে পারে – এবং একটি শখ যা আপনার উপর বৃদ্ধি পায়।


