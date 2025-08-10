প্রথম ‘ওয়ান পিস’ সিজন 2 ট্রেলারটি জলদস্যু ক্রিয়ায় পূর্ণ

আইচিরো ওডা এর লাইভ-অ্যাকশন অভিযোজন এক টুকরা শুধু ভাল ছিল না, এটি এমনভাবে ভাল ছিল যা সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। এটির জন্য সংখ্যাগুলি দেখানোর সাথে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে নেটফ্লিক্স এটিকে দ্বিতীয় মরসুম দিয়েছে, যা পরের বছর হ্রাস পাচ্ছে।
কাস্টিং ঘোষণার এক তরঙ্গ পরে, নেটফ্লিক্স অবশেষে টোকিওর ওয়ান পিস ডে উদযাপনের সময় আসন্ন মৌসুমে পর্দাটি পিছনে টানল। সমস্ত খড়ের টুপি – লফি, জোরো, নামি, ইউএসওপিপি এবং সানজি, মঙ্গা থেকে সমস্ত নতুন থ্রেড উপস্থিত রয়েছে এবং তার জন্য দায়ী, তবে ট্রেলারটির বড় বিক্রয়কেন্দ্রটি হ’ল তারা তাজা ফেজগুলি, যেমন বাউন্টি হান্টার ধূমপায়ী (কলুম কের) এবং বারোক ওয়ার্কস এজেন্টস এমএসএসের মতো। বুধবার (চারিথ্রা চন্দ্রন) এবং সমস্ত রবিবার (লেরা আবোভা)। গতবারের মতো, এই মরসুমে “লোগুটাউন” এবং “ড্রাম আইল্যান্ড” সহ বেশ কয়েকটি মঙ্গা আর্কগুলি খাপ খাইয়ে নেবে, যা ভবিষ্যতের মিত্র, শত্রু এবং ক্রু সদস্যদের প্রবর্তন করে, ডক্টর টনি টনি চপার (মিকেলা হুভার) সহ।
https://www.youtube.com/watch?v=dufshmfgoci
উপস্থাপনার সময়, নেটফ্লিক্সও প্রকাশ করেছিল এক টুকরা ২০২৫ সালের পরে কেপটাউনে প্রযোজনা শুরু হওয়ার সাথে সাথে তৃতীয় মৌসুম পাচ্ছে। এই বছরের শুরুর দিকে সিরিজ থেকে বেরিয়ে আসার পরে ম্যাট ওভেনসের পক্ষে আইয়ান স্টোকসে ভবিষ্যতের মৌসুমের জন্য এই শোতে একটি নতুন সহ-শোরনারও রয়েছে। আশা করি এটি দ্বিতীয় মরসুমের পরে খুব বেশি অপেক্ষা হবে না, যা 2026 সালে নেটফ্লিক্সকে হিট করে।
