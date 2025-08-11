You are Here
প্রথম ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলকে হ্যালো বলতে (তাঁর উপর শান্তি হতে পারে)
News

প্রথম ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলকে হ্যালো বলতে (তাঁর উপর শান্তি হতে পারে)


Repullika.co.id, Makkha.co.id, জাকার্তা – ইতিহাস রেকর্ডস, প্রথম ব্যক্তি বলেছেন সালাম থেকে নবী মুহাম্মদ আবু ডিজার আল গিফারি। মুসলমানদের মধ্যে সর্বত্র শুভেচ্ছা ছিল, তিনিই প্রথম শুরু করেছিলেন।

বইতে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল লিখেছেন ডাঃ আবদুরাহমান রাফাত বাস্যা। এবং ইউআইএন মাওলানা মালিক ইব্রাহিম মালাং প্রকাশিত হয়েছিল, এটি শুরু হয়েছিল যখন আবু ডিজার মক্কা শহরে হযরত মুহাম্মদের ভাববাদ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। গিফারের তাঁর গ্রাম থেকে আবু জজার মক্কায় এসে আলী বিন আবী তালিবের বাড়িতে তিন দিন থাকার সময় ছিল।


পরে আবু জার নবীর সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আলী তাকে সকালে নবীর কাছে নিয়ে গেলেন।

নবীজীর বাড়িতে পৌঁছে আবু দেজার স্বাগত জানালেন, “আসালামুয়ালাইকা, হে আল্লাহর রাসূল।”

আল্লাহর রাসূল জবাব দিলেন, “ওয়ালাইকা সালামুল্লাহি ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।”

এই শুভেচ্ছা সম্পর্কে, একটি হাদীসে নিশ্চিত যে আবু জার প্রথম ব্যক্তি যিনি হ্যালো বলতে প্রথম ব্যক্তি।

আবু ধ্রার বলেছিলেন, এবং আমি তাদের মধ্যে প্রথম যারা তাকে ইসলামের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলাম।

আবু জজার ড। ‘আমিই প্রথম ইসলামী শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম।’ (এইচআর মুসলিম)

এরপরে নবী আবু জারকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে কুরআনের আয়াত আবৃত্তি করেছিলেন। আবু জার এমনকি নবীর সামনে একটি সাদাহও বলেছিলেন।


লোড হচ্ছে …





Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts