প্রথম মেক্সিকান স্টপ মোশন ফিল্ম ‘সয়া ফ্রাঙ্কেলদা’ অ্যানেসিতে প্রিমিয়ার করতে

মেক্সিকান স্টপ মোশন ফিল্ম “সয়া ফ্রাঙ্কেল্ডা” (আমি ফ্রাঙ্কেলদা), ব্রাদার্স আর্টুরো এবং রায় অ্যামব্রিজ পরিচালিত, অ্যানেসি ইন্টারন্যাশনাল অ্যানিমেশন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এর বিশ্ব প্রিমিয়ার হবে, যা 9 থেকে 15 জুন ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হবে।

এই উত্পাদনটি মেক্সিকান অ্যানিমেশনের জন্য একটি মাইলফলক চিহ্নিত করে, কারণ এটি প্রথম স্টপ মোশন ফিচার ফিল্ম যা দেশে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্যুট করা যায়। এটি মেক্সিকো সিটির ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডিও সিনেমা ফ্যান্টাসমাতে গুলি করা হয়েছিল।

শর্ট ফিল্ম এবং বৈশিষ্ট্য-দৈর্ঘ্যের স্টপ মোশন ফিল্মগুলির জন্য কিছু দৃশ্যের আগে মেক্সিকোতে উত্পাদিত হয়েছিল। গিলারমো দেল টোরোর “পিনোচিও” এর ক্ষেত্রে এটিই রয়েছে যা জালিস্কোর টালার ডি চুচোর সমর্থন পেয়েছিল, যদিও ছবিটি ইংরেজিতে চিত্রায়িত হয়েছিল এবং বেশিরভাগই যুক্তরাষ্ট্রে উত্পাদিত হয়েছিল।

অ্যামব্রিজ ব্রাদার্স এক বিবৃতিতে বলেছেন, “(সয়া ফ্রাঙ্কেল্ডা) গল্প বলার শিল্পের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা।

“ভাইবোন হিসাবে, আমরা শৈশবকাল থেকেই কল্পকাহিনী দ্বারা কল্পিত দ্বারা মোহিত হয়েছি, অঙ্কন এবং গেমস দিয়ে শুরু করে সাহিত্য, থিয়েটার, সিনেমা এবং অ্যানিমেশনে বিকশিত হয়েছি। বিশ্ব তৈরির প্রতি আমাদের আবেগ আমাদের ফ্রান্সিসকা আইমেল্ডা, বা ফ্রাঙ্কেল্ডা, বা ফ্রাঙ্কেল্ডা, 19 তম শতাব্দীর একটি কাল্পনিক হরর রাইটার থেকেই আমাদের অভিযানের মুখোমুখি করেছিলাম, আমরা আমাদেরকে সম্মতি দিয়েছি, আমরা আমাদেরকে সম্মতি দিয়েছি, আমরা আমাদেরকে সম্মতি জানিয়েছি, আমরা আমাদেরকে সম্মতি জানিয়েছি, আমরা আমাদেরকে সম্মতি জানিয়েছি, আমরা আমাদেরকে সম্মতি জানিয়েছি, আমাদের কাছে এই অভিযানের মুখোমুখি,”

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতিতেঅ্যামব্রিজ ব্রাদার্স স্টুডিও ঘোস্ট সিনেমা expressed its excitement over this achievement: “It’s hard to put into words how we feel about reaching this moment.” তারা উল্লেখ করেছে যে এই প্রকল্পটি জন্মগ্রহণ করেছিল “বড় স্বপ্ন দেখার, হাল ছাড়ার এবং কল্পনার শক্তির উপর নির্ভর করার দৃ ten ়তা থেকে।” তারা তাদের দল, ক্রিয়েটিভ পার্টনার ওয়ার্নার ব্রোস। ডিসকভারি লাতাম এবং গিলারমো দেল টোরোকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, যাকে তারা চলচ্চিত্রের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের পরামর্শদাতা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

তারা “প্রথমবারের মতো বিশ্বকে এই ছবিটি দেখানোর সম্মান দেওয়ার জন্য” অ্যানসি ফিল্ম ফেস্টিভালকেও ধন্যবাদ জানায়। “

অ্যানেসি খোলার কয়েক দিন আগে, “সয়া ফ্রাঙ্কেলদা” দ্য উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হবে গুয়াদালাজারা আন্তর্জাতিক উত্সব (এফআইসিজি), 6 থেকে 14 জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

“সয়া ফ্রাঙ্কেল্ডা” হ’ল অ্যামব্রিজ ব্রাদার্সের মিনিসারিগুলির সিক্যুয়াল “ফ্রাঙ্কেল্ডার লুকানো ভয়েস”, যা 19 শতকের মেক্সিকোয়ের এক তরুণ লেখক ফ্রান্সিসকা ইমেলদা (ফ্রাঙ্কেলদা) এর গল্পটি বলে, যিনি তাঁর লেখার জন্য নিজেকে উপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, নিজের স্কেলির গল্পের জগতে নিজেকে নিমজ্জিত করে।

গল্পটি, যা এইচবিও ম্যাক্সে প্রবাহিত হচ্ছে, ফ্রাঙ্কেনস্টেইনের লেখক মেরি শেলি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এটি পাঁচটি পর্ব নিয়ে গঠিত, প্রত্যেকে “ফ্রাঙ্কেলদা” দ্বারা বর্ণিত একটি সংক্ষিপ্ত, ভীতিজনক গল্প বলছে।

থেকে রিপোর্ট সহ Latam.ign, ট্রাইব্যুনা ফ্যান্টাস্তা এবং ঘোস্ট সিনেমা