প্রদেশগুলি আগামীকাল (বুধবার – আগস্ট 6)/ নামগুলি বন্ধ রয়েছে

নিউজ অনলাইন অনুসারে, কিছু প্রদেশের শক্তি খরচ নিয়ন্ত্রণে তাপ বৃদ্ধির কারণে বুধবার, August আগস্ট বুধবার বন্ধ ছিল।
খোরসান রাজাভী:
প্রাদেশিক জ্বালানি কর্মীদের রেজোলিউশন এবং খোরসান রাজাভীর গভর্নর অনুমোদনের মতে, সমস্ত নির্বাহী সংস্থা, সরকারী এবং অ -সরকারী প্রতিষ্ঠানের বুধবার, August আগস্ট বন্ধ করা হয়েছিল।
কেরম্যান:
এনার্জি ওয়ার্কিং গ্রুপের সিদ্ধান্ত অনুসারে, সমস্ত সরকারী বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠান, স্কুল এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কেরম্যান প্রদেশ জুড়ে ত্রাণ, চিকিত্সা, পরিষেবা এবং ব্যাংক এবং বীমা শাখা ব্যতীত বুধবার বন্ধ করা হবে।
উত্তর খোরাসান:
এটি বুধবার, August আগস্ট উত্তর খোরাসান গভর্নরেট অনুসারে বন্ধ রয়েছে।
কাজভিন:
কাজভিন গভর্নরেট: সমস্ত সরকারী বিভাগ, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বীমা এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান বুধবার, August আগস্ট, ২০০৯ এ বন্ধ থাকবে।
গোলেস্তান:
“প্রদেশের সমস্ত বিভাগ বুধবার, August আগস্ট বন্ধ হয়ে যাবে,” গোলেস্তান ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সুপারভাইজার বলেছেন।
প্রধান:
কেন্দ্রীয় গভর্নরেট: শক্তি ব্যবহারের বর্তমান প্রবণতার (বিশেষত বিদ্যুৎ) ধারাবাহিকতার কারণে এবং প্রদেশের উত্পাদন ও শিল্প ইউনিট বন্ধ এবং ঘরোয়া বিদ্যুৎ বিভ্রাট প্রতিরোধের জন্য, প্রাদেশিক শক্তি খরচ এবং জরুরী ব্যবস্থাপনা টাস্কফোর্স বুধবার বন্ধ করা হয়েছিল।
কুর্দিস্তান:
কুর্দিস্তানের গভর্নরেট বলেছেন: বাতাসের উত্তাপের ধারাবাহিকতার কারণে এবং জ্বালানি খরচ অনুকূলকরণের লক্ষ্যে, পরিষেবা সরবরাহকারী ব্যতীত প্রাদেশিক নির্বাহী সংস্থাগুলির কার্যক্রম বুধবার, August আগস্ট বন্ধ রয়েছে।
আলবারজ:
অ্যালবারজ গভর্নর এর উপ -পরিচালক ও রিসোর্সেস ডিরেক্টর “গুরুতর তাপ তরঙ্গ” এর কারণে বুধবার, August আগস্ট প্রাদেশিক ব্যাংক এবং ব্যাংক বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন।
কেরমানশাহ:
কেরমনশাহ গভর্নর এর উন্নয়ন ও সংস্থানসমূহের উপ -পরিচালক বিদ্যুৎ গ্রিডকে ধরে রাখতে সহায়তা করার জন্য বুধবার, August আগস্ট প্রদেশে সমস্ত বিভাগ, ব্যাংক এবং বীমা বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন।
হরমোজগান:
হরমোজগান গভর্নরসের পরিচালনা ও সংস্থান উন্নয়নের উপ -পরিচালক মোহাম্মদ রেজা পাকরভান বলেছেন: হরমোজগান প্রদেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রদেশের বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার অনুরোধের কারণে এবং হরমজগান অফ হরমজগান, প্যারাডেন্সের ক্রিয়াকলাপের সাথে প্রদেশের বিদ্যুৎ এবং টেকসই করার জন্য শক্তি ও টেকসইতা পরিচালনার সাথে সামঞ্জস্য ছিল,।
কম:
কিউএম গভর্নরেটের উন্নয়নের ডেপুটি: জ্বালানি খরচ সাশ্রয় করতে এবং প্রদেশের বিদ্যুৎ গ্রিড বজায় রাখতে সহায়তা করার জন্য, অফিস, ব্যাংক এবং সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পাবলিক এবং অ -সরকারী শিক্ষামূলক কেন্দ্র এবং শিক্ষা কেন্দ্রগুলি বুধবার, August আগস্ট বন্ধ করা হবে।
মাজান্দারন:
মাজান্দারান গভর্নরেট: সরকারী সংস্থা, বিভাগ, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং মাজান্দারান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি বুধবার জ্বালানি খরচ কমাতে বন্ধ রয়েছে।
সেমানান:
সেমানান গভর্নরের উন্নয়ন ও সংস্থান উন্নয়ন বিভাগের উপ -পরিচালক রেজা আবদুল্লাহজাদেহ বলেছেন: সেমানান প্রাদেশিক সংকট পরিচালনার কর্মীদের মতে, জ্বালানি খরচ ও ব্যবস্থাপনা হ্রাস করার লক্ষ্যে, প্রদেশের সমস্ত কার্যনির্বাহী সংস্থা এবং ব্যাংকগুলির কাজের সময় বুধবার, August আগস্ট বন্ধ করা হবে।
দক্ষিণ খোরাসান:
দক্ষিণ খোরসানের ডেপুটি গভর্নর বলেছেন: “প্রদেশের সমস্ত নির্বাহী সংস্থা বুধবার, August আগস্ট বন্ধ ছিল।
ইয়াজড:
ইয়াজডের গভর্নর পরিচালন ও সম্পদ উন্নয়ন উপ -পরিচালক ও রিসোর্স ডেভলপমেন্ট বলেছেন: জরুরী তরঙ্গ জরুরী টাস্কফোর্সের অনুমোদনের সাথে সাথে ইয়াজদ প্রদেশের সরকারী বিভাগ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ব্যাংকগুলি বুধবার, August আগস্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
খুজেস্তান::
“প্রদেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, প্রদেশের বিদ্যুৎ বিতরণ ও সংক্রমণ সংস্থাগুলির চাহিদা এবং খুজেস্তানের গভর্নর সায়াইয়েড মোহাম্মদ রেজা মাওয়ালিজাদেহের সম্মতিতে শক্তি পরিচালনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের স্থায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে, প্রাদেশিক বিভাগগুলি বুধবার, আগস্টে বন্ধ ছিল।”
