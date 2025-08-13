প্রধানদের সম্পর্কে নিক রাইটের দৃ strong ় বিশ্বাস রয়েছে

প্যাট্রিক মাহোমেস তাদের স্টার্টার হওয়ার পর থেকে কানসাস সিটি চিফস এনএফএল -এর অন্যতম সেরা দল।
এগুলি প্রতিটি মরসুমের সাথে গণনা করার মতো একটি শক্তি এবং তারা ডিপ প্লে অফ রান চালিয়ে যেতে থাকে যা সুপার বাউলের বার্থে শেষ হয়।
প্যাট্রিক মাহোমেস এবং তার সতীর্থরা প্রতি বছর লম্বার্ডি জিততে পারেনি, তবে এই দলটি যখন তাদের পিছনে প্রাচীরের বিপরীতে উঠে আসে তখন কঠিন পরিস্থিতিতে জয়ের উপায় খুঁজে পায়।
বিশ্লেষকরা চিন্তিত ছিলেন যে মাঠের নিচে নির্ভর করার জন্য মাহোমস টাইরিক হিল ছাড়া তাঁর সেরা হবে না, তবে তিনি এই মুহুর্তে তাকে ছাড়া ভাল পারফরম্যান্স করেছেন।
2024 রশি রাইস ইনজুরিতে আত্মহত্যা করে এবং পাস-ক্যাচারদের একটি অবসন্ন কোর থাকার সাথে আরও কঠোর পরীক্ষা ছিল, তবে তিনি তার চারপাশের সাথে কাজ করতে সক্ষম হন।
চিফরা 2025 মৌসুমে যাওয়ার সময়, কয়েক মাস আগে শিরোনাম খেলায় হেরে যাওয়ার ব্যথা ধুয়ে ফেলার আশায় মাহোমস এবং কোং অন্য একটি সুপার বাউল জিততে আগের চেয়ে আরও বেশি অনুপ্রাণিত বলে মনে হয়।
বিশ্লেষক নিক রাইট “ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট” এর সাম্প্রতিক বিভাগে এ সম্পর্কে কথা বলেছেন যে এই মৌসুমে মাহোমসের “তার কাঁধে একটি চিপ রয়েছে”।
রাইট বলেছিলেন, “তাদের কর্মীরা সেরা হওয়ার জন্য রয়েছে তবে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
“তাদের কর্মীরা সেরা হওয়ার জন্য রয়েছে তবে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। তাদের কাছে যা রয়েছে তা পরিমাণযোগ্য নয় তবে আমি জানি এটি তিন বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো: তার কাঁধে মাহোমে চিপ।” pic.twitter.com/f3un3lkfeu
– প্রথম জিনিস প্রথম (@ftfonfs1) আগস্ট 12, 2025
রাইট বছরের পর বছর ধরে চিফস সমর্থক ছিলেন, প্রায়শই দলটি ভাল পারফর্ম করে এবং সুপার বাউলে জিতলে ভিক্টরি কোলে নেয়।
তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন যে গত মরসুমটি হৃদয় বিদারক হয়ে শেষ হয়েছিল, তবে বিশ্বাস করে যে এই দলের একটি শক্তিশালী ডিএনএ রয়েছে যার নেতৃত্বে একটি কোয়ার্টারব্যাকের নেতৃত্বে ছিলেন যিনি আগে এই অবস্থানে ছিলেন।
মাহোমসকে লিগের সেরা কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয় এবং যথাযথ অনুপ্রেরণার সাথে, তিনি পরবর্তী কয়েক মাস ধরে কী অর্জন করতে সক্ষম হবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
