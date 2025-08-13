You are Here
প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত রাজনৈতিক দলের অংশ হওয়ার আমন্ত্রণ কোমিসাক পাকিস্তানের পাকিস্তানে প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে, অবরোধ নয়, পাকিস্তানের প্রত্যেকেরই রাজনীতির অধিকার রয়েছে, বিদ্রোহ নয়, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের ঠিকানাগুলি রয়েছে
