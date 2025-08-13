প্রধানমন্ত্রী আর্মি রকেট ফোর্স কমান্ড গঠনের ঘোষণা দেন

প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ আর্মি রকেট ফোর্স কমান্ড গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে একটি ফোর্স কমান্ড গঠন যুদ্ধের সামর্থ্যের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
ইসলামাবাদে স্বাধীনতা দিবসের মূল উদযাপনকে সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমাদের পারমাণবিক শক্তির কোনও আক্রমণাত্মক চিন্তাভাবনা নেই।
শাহবাজ শরীফ বলেছেন যে সত্য প্রমাণ করেছে যে আমাদের এই স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষমতা রয়েছে।
তিনি বলেছিলেন যে এটি কেবল স্বাধীনতার যুদ্ধ নয়, দুটি -আদর্শ আদর্শের বিজয় নয়।
শাহবাজ শরীফ যোগ করেছেন যে আমরা স্বাধীনতার উদযাপনকে অধিকার হিসাবে নাম দিয়েছি। চার দিনের মধ্যে, মাটিতে ভারতের গর্ব পাওয়া গেছে। ভারতের আগত প্রজন্ম এই পরাজয় বজায় রাখবে, সত্য নিশ্চিত করেছে যে আমাদের এই স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষমতা রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছিলেন যে ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করেছিল, এটি গর্বিত যে এটি পাকিস্তানকে যুদ্ধের ক্ষমতা দিয়ে ক্ষুন্ন করবে, আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলি কঠিন সময়ে আমাদের উত্সাহ বাড়িয়েছে।
“আমরা ভারতের পারমাণবিক শক্তির মুখে পারমাণবিক শক্তির পথ অবলম্বন করেছি। আমাদের পারমাণবিক শক্তি কোনওভাবেই আক্রমণাত্মক নয়,” তিনি বলেছিলেন।
শাহবাজ শরীফ বলেছিলেন যে চীন, সৌদি আরব, তুরস্ক, আজারবাইজান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান প্রকাশ্যে পাকিস্তানি অবস্থানকে সমর্থন করেছে।
তিনি বলেছিলেন যে আমি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানাই যিনি এই যুদ্ধবিরতির জন্য পরিণতি করেছিলেন, আশা করি ট্রাম্প জাতিসংঘের চুক্তি অনুসারে কাশ্মীরের বিষয়টি সমাধান করবেন।