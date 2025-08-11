নেতানিয়াহু মিথ্যাভাবে বলেছেন ইস্রায়েল কখনও গাজায় মানবিক সহায়তার সমস্ত প্রবেশ বন্ধ করে দেয়নি
ইস্রায়েলি গণমাধ্যমের সাথে তার সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু দাবি করেছিলেন যে ইস্রায়েল এই বছরের শুরুর দিকে এই জাতীয় পদক্ষেপের ঘোষণা দেওয়ার পরেও এবং তাঁর সরকার প্রায় তিন মাস ধরে সমস্ত সহায়তায় প্রবেশ রোধ করে সত্ত্বেও গাজাকে সমস্ত মানবিক সহায়তা কখনও থামেনি।
নেতানিয়াহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর ২ মার্চ মানবিক সহায়তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত – আন্তর্জাতিক মিত্রদের ভারী চাপের পরে ১১ সপ্তাহ পরে তিনি যে পদক্ষেপটি বিপরীত করেছিলেন – তা হামাসকে পরাস্ত করার ব্যর্থ কৌশল ছিল।
“প্রথমত, আমাদের আসলে কী ঘটেছিল তা বুঝতে হবে,” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। “আমরা কখনই বলিনি যে আমরা মানবিক সহায়তার সমস্ত প্রবেশ বন্ধ করে দিচ্ছি। আমরা যা বলেছিলাম তা হ’ল হামাস যে ট্রাকগুলি দখল করছিল তা থামিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি – তাদের জন্য তাদের সামগ্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা গ্রহণ করে, তারপরে প্যালেস্তিনি জনগোষ্ঠীর কাছে চাঁদাবাজি মূল্যে স্ক্র্যাপগুলি বিক্রি করে এই চুরিটি রোধ করার জন্য আমরা এই বিষয়বস্তু ব্যবহার করব এবং এটি সমান্তরালভাবে বলব (এটি সমান্তরালভাবে, এটি বলবে, আমরা এই সমান্তরালভাবে বলব, আমেরিকানরা, তাই খাবারটি আলাদাভাবে হস্তান্তর করা যেতে পারে – এর বিপরীতে, হামাসের লুটপাট এবং চুরি বাইপাস করা ছিল।
“এটি কেবল উদ্দেশ্য হিসাবে কাজ করে নি, কারণ পর্যাপ্ত বিতরণ পয়েন্ট ছিল না, ইত্যাদি,” তিনি যোগ করেছিলেন। “আমরা পাঠটি শিখেছি, সেই পদ্ধতির বন্ধ করে দিয়েছি, এবং এখন আলাদাভাবে কাজ করছি। সহায়তা আসছে, এবং এর বেশিরভাগটি হামাসে পৌঁছায় না তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, যখন একই সময়ে বিতরণ পয়েন্ট এবং সুরক্ষিত রুটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে।”
যাইহোক, নেতানিয়াহুর অফিস প্রকৃতপক্ষে ২ শে মার্চ বলেছিল যে সমস্ত সহায়তা থামানো হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ সময় বলেছিল: “প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আজ সকাল পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় পণ্য ও সরবরাহের সমস্ত প্রবেশ বন্ধ হয়ে যাবে।”
তদুপরি, জিএইচএফ অপারেশনগুলি 2 মার্চ এইড হাল্টের সমান্তরালে শুরু হয়নি, বরং 26 মে – প্রায় তিন মাস পরে। জিএইচএফ সরবরাহ শুরু করার এক সপ্তাহ আগে, ১৯ ই মে, ইস্রায়েল একটি ট্রিকল অফ এইডের অনুমতি দেওয়া শুরু করে, যা 78 78 দিনের মধ্যে গাজায় প্রবেশকারী প্রাথমিক চিকিত্সার প্রতিনিধিত্ব করে।
নেতানিয়াহু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সাথে তার সংবাদ সম্মেলনে কয়েক ঘন্টা আগে একই দাবি করেছিলেন, যদিও তিনি এই উপলক্ষে দৃ sert ়ভাবে দাবি করেননি যে সহায়তা কখনও থামেনি।