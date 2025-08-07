প্রধানমন্ত্রী সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা সম্মেলনে অংশ নিতে ৩১ আগস্ট চীন রওনা হবেন

ইসলাম।
প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ সাংহাই সহযোগিতা সংগঠন সম্মেলনে অংশ নিতে ৩১ আগস্ট চীন যাবেন।
এক্সপ্রেস নিউজ অনুসারে, পাকিস্তান চীনে ৪ সেপ্টেম্বর বি 2 বি বিনিয়োগ সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানি দূতাবাস এবং এসআইএফসি বেইজিংয়ে সম্মেলনের আয়োজন করবে।
সরকার সমস্ত প্রদেশকে চীনে তাত্ক্ষণিক বিনিয়োগ প্রকল্প সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই বি 2 বি সম্মেলনের আগে ব্রিফিং অধিবেশনে প্রকল্পগুলি পর্যালোচনা করবেন। এই বিষয়ে, প্রধান সচিবদের প্রকল্প এবং বিনিয়োগের বিবরণ সংক্ষিপ্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
চীনে প্রদত্ত পরিকল্পনাগুলির মধ্যে রয়েছে টেক্সটাইল, কৃষি এবং আইটি সেক্টর। পাকিস্তান ফার্মা, আয়রন স্টিল, রাসায়নিক এবং বিদ্যুৎ সঞ্চয়স্থানে বিনিয়োগের প্রস্তাব দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে প্রদেশগুলি থেকে পরিকল্পনা চাওয়া হয়েছে।
এদিকে, বিশেষ বিনিয়োগ সুবিধা কাউন্সিল (এসআইএফসি) সম্মেলনটিকে সফল করার জন্য যোগাযোগকে তীব্র করেছে।
বেইজিংয়ে বিনিয়োগ সম্মেলন পাকিস্তান এবং চীনের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় হিসাবে প্রমাণিত হবে। এই বিষয়ে, প্রধান সচিবরা প্রকল্পগুলিতে প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি সংক্ষিপ্ত করবেন। বিনিয়োগ সম্মেলনে পাকিস্তানের ৮ টি বড় শিল্প প্রচারের সুযোগ থাকবে। এটি সিআইএফসির অধীনে প্রথম বি 2 বি বিনিয়োগ সম্মেলন হবে।