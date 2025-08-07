সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন স্বীকার করেছেন যে তিনি তাদের কাজগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সরঞ্জামগুলি “বেশ নিয়মিত” ব্যবহার করেন, যথা তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের “দ্বিতীয় মতামত” জিজ্ঞাসা করার জন্য। উদ্ঘাটনটি জর্নাল ইকোনমিকোর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে করা হয়েছিল আজকের শিল্প, এই রবিবার প্রকাশিত, এবং তাত্ক্ষণিকভাবে এই অনুশীলনের সুরক্ষা সম্পর্কে সমালোচনা এবং জীবন্ত বিতর্ক উত্থাপন করেছে।
ক্রিস্টারসন বলেছিলেন যে এটি প্রায়শই চ্যাটজিপ্ট এবং লেচাটকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চ্যাটবটস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আইএ) এর উপর ভিত্তি করে এবং অন্যান্য সরকারী সদস্য রয়েছে যারা তাদের দৈনন্দিন জীবনেও তা করেন। “অন্যরা কী করেছে? আমাদের ঠিক বিপরীতটি ভাবা উচিত? ‘এই ধরণের প্রশ্ন,” শাসককে উদাহরণ দিয়েছিলেন।
সাইবারসিকিউরিটির ভাষ্যকার এবং বিশেষজ্ঞরা শীঘ্রই সতর্ক করেছেন যে এই কথোপকথনগুলি সুইডেনের সার্বভৌমত্ব এবং সুরক্ষা হ্রাস করতে পারে। সংবাদপত্রের সাক্ষাত্কার নেওয়া কার্লস্টাড বিভাগের কার্লস্টাড বিভাগের সিমোন ফিশার-হাবনারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, “এটি জানা যায় যে এআই যদি সঠিক তথ্য না পেয়ে এবং ভুল জিনিস আবিষ্কার না করে তবে এআই হ্যালুসিনেশন হতে পারে” আফটনব্ল্যাডেট
এছাড়াও, সাংবাদিক ক্রিস্টোফার আহলস্ট্রোম যোগ করেছেন পাঠ্য না আজকের খবরএটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে “(সুইডিশ) কৌশলগুলি শীঘ্রই মেঘে ভাসছে” কারণ এই মডেলগুলি ব্যবহারকারীদের দ্বারা প্রবর্তিত ডেটা খাওয়ায় এবং সেগুলি নিজেরাই নিখুঁত করতে ব্যবহার করে। “এটি সম্ভব যে প্রবর্তিত তথ্যগুলি পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে I
প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র টম স্যামুয়েলসন পরে সমালোচকদের আশ্বস্ত করতে এসেছিলেন। “অবশ্যই এটি সেখানে রাখা সংবেদনশীল প্রকৃতির তথ্য নয় It এটি একটি ওরিয়েন্টেশন হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হয়,” তিনি বলেছিলেন।
আইএর পর্তুগিজ বিশেষজ্ঞ ভার্জিনিয়া ডিগনাম যিনি দীর্ঘদিন ধরে সুইডেনে বাস করেছেন এবং উমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিজে বাস করেছেন, তিনিও বলেছেন আজকের খবর যে চ্যাটবটস তারা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করতে পারে না এবং তাদের মতামত জারি করতে পারে না “যারা এটি তৈরি করেছেন তাদের দ্বারা স্পনসর করা”। এবং তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে এই সংস্থানটিতে এআই -তে “স্লাইডিং র্যাম্প” হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে: “তিনি সাধারণ জিনিসগুলির জন্য যত বেশি এআই ব্যবহার করেন, সিস্টেমে অতিরিক্ত আস্থা রাখার ঝুঁকি তত বেশি।”
বিপরীতে, তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সুইডিশ উদ্যোক্তা মিকেল পাওলো, তিনি লিখেছেন না আজকের শিল্প যে শাসকরা “এই সরঞ্জামগুলির অস্তিত্ব নেই” ভান করতে পারে না এবং “হাজার হাজার বেসামরিক কর্মচারী” ইতিমধ্যে তাদের প্রতিদিন ব্যবহার করে। “আমাদের যা প্রয়োজন তা নতুন প্রযুক্তি অনুভব করার জন্য কম রাজনীতিবিদ নয়, তবে আরও রাজনীতিবিদ যারা তাদের প্রভাবগুলি বোঝেন,” তিনি বলেছিলেন। “বিশ্ব আর কেবল সংসদ এবং সম্ভাবনা দ্বারা পরিচালিত হয় না, তবে প্রোগ্রামিং কোড, ভাষার দুর্দান্ত মডেল, অ্যালগরিদম এবং প্রোটোকল দ্বারা পরিচালিত হয় না।”