প্রধান ঘটনাটি দমকলকর্মীরা উত্তর ইয়র্ক মোর্স পার্কে বড় জ্বলজ্বল হিসাবে লড়াই করে ঘোষণা করেছে

উত্তর ইয়র্ক মুরস জাতীয় উদ্যানের একটি বিশাল মুর আগুন মোকাবেলা করে দমকলকর্মীরা একটি বড় ঘটনা ঘোষণা করেছে।

নর্থ ইয়র্কশায়ার ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ জানিয়েছে যে মঙ্গলবার সকালে আরএএফ ফাইলিংডালেসের আর্লি সতর্কতা স্টেশনটির নিকটবর্তী ল্যাংডাল মুরের উপর এটি জ্বলন্ত লড়াই করছে।

বুধবার বিকেলে পরিষেবাটি জানিয়েছে যে আগুনটি পাঁচ বর্গকিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং 20 টি পাম্প ঘটনাস্থলে ছিল, আরও বেশি কিছু পাঠানো হচ্ছে।

ইয়র্ক এবং উত্তর ইয়র্কশায়ারের মেয়র ডেভিড স্কাইথ এবং পুলিশিং, ফায়ার অ্যান্ড ক্রাইমের ডেপুটি মেয়র জো কোলস এক বিবৃতিতে বলেছেন: “আমরা উত্তর ইয়র্কশায়ার ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসের ল্যাংডালে মুরের আগুনের জন্য একটি বড় ঘটনার ঘোষণার বিষয়ে অবগত এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে চলেছি।

“আমরা জনসাধারণকে অঞ্চলটি এড়াতে এবং ফায়ার সার্ভিসের সর্বশেষ পরামর্শ অনুসরণ করতে উত্সাহিত করি, যা তাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

“আমরা এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জন্য দমকলকর্মী, জরুরি পরিষেবা কর্মী এবং অংশীদার এজেন্সিগুলিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।”

এটি আসে যেহেতু হিট হেলথ সতর্কতাগুলি ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরের সপ্তাহে প্রসারিত করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংস্থা জানিয়েছে, এখন ইয়র্কশায়ার এবং হাম্বার, পূর্ব ও পশ্চিম মিডল্যান্ডস, লন্ডন, দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম এবং ইংল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিম এবং পূর্ব দিকে ১৮ আগস্ট সন্ধ্যা art টা অবধি হলুদ সতর্কতা থাকবে, যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংস্থা জানিয়েছে।

গ্রীষ্মের চতুর্থ হিটওয়েভের অভিজ্ঞতা হওয়ায় বুধবার সন্ধ্যা 6 টায় শেষ হওয়ার কারণে সতর্কতাগুলি ছিল।

এই সতর্কতাগুলির অর্থ উচ্চ তাপমাত্রার কারণে স্বাস্থ্য এবং সামাজিক যত্ন পরিষেবাগুলির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাবগুলি সম্ভব, প্রবীণদের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাব্য বৃদ্ধি বা প্রাক-বিদ্যমান স্বাস্থ্যের শর্তযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে।

ভারী বৃষ্টি এবং থান্ডার বুধবার বিকেলে লন্ডন এবং কেন্টকে আঘাত করেছিল এবং মেট অফিস বলেছে যে সম্ভবত দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় ঘন মেঘ এবং রাতারাতি ভারী বজ্রপাতের ঝরনার ঝুঁকি নিয়ে যেতে থাকবে।

উত্তর ইংল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডকে স্কটল্যান্ডের জন্য বিচ্ছিন্ন বিকেল এবং সন্ধ্যা বজ্রপাত এবং বন্যার সতর্কতা জারি করা উচিত।

