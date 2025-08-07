প্রবীণ কেন্দ্র এনএইচএল প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করছে

ফ্রি-এজেন্ট সেন্টার অ্যাডাম রুজিকা গত মৌসুমে কেএইচএল-এর দিকে ফিরে এসে স্পার্টাকের সাথে রাশিয়ায় দৃ solid ় প্রদর্শন করেছিলেন, তবে উল্লেখযোগ্যভাবে সেখানে এখনও কোনও নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেননি। স্পার্টাক উপদেষ্টা ভ্যালেরি কামেনস্কি স্পোর্ট-এক্সপ্রেসের আলেকজান্ডার আবস্টিনকে বলেছিলেন রুজিকা এখনও পুনরায় স্বাক্ষর না করার কারণটি হ’ল কারণ তিনি আরও একটি এনএইচএল সুযোগ পাওয়ার আশা করছেন।
26 বছর বয়েসী 2017 সালে ক্যালগারি দ্বারা চতুর্থ রাউন্ডের পিক ছিল, সামগ্রিকভাবে 109 তম। তিনি ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে অ্যারিজোনার মওকুফের দাবি করার আগে শিখার সাথে চারটি মরসুমের কিছু অংশ ব্যয় করেছিলেন। তবে, এক মাস পরে, রুজিকা এবং কোয়েটস পারস্পরিক চুক্তি সমাপ্তির বিষয়ে একমত হয়েছিলেন, তাকে একটি অনিয়ন্ত্রিত মুক্ত এজেন্ট হিসাবে পরিণত করেছিলেন। আর একটি এনএইচএল সুযোগ সংক্ষিপ্ত ক্রমে বাস্তবায়িত না হওয়ার পরে, শেষ পর্যন্ত তিনি 2024 সালের মে মাসের শেষের দিকে স্পার্টাকের সাথে স্বাক্ষর করেছিলেন।
রুজিকা অবশ্যই রাশিয়ায় উত্পাদনশীল ছিলেন, ২ 26 টি গোল এবং ১৯ টি নিয়মিত মরসুমের খেলায় ১৯ টি সহায়তা করেছিলেন, টিম স্কোরিংয়ে পঞ্চম হয়ে ভাল। তিনি প্লে অফগুলিতে আরও ভাল ছিলেন, 12 টি পোস্টসেশন প্রতিযোগিতায় সাতটি গোল এবং পাঁচজন সহায়ককে তুলে নিয়েছিলেন, এনএইচএল -তে আরও গভীর খেলোয়াড় হওয়ার পরে তার আরও আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেওয়ার সর্বাধিক সুযোগ তৈরি করেছিলেন।
তার চারটি এনএইচএল মরসুমে রুজিকা ১১7 টি খেলায় খেলেছেন, ১৪ টি গোল এবং ২ 26 টি সহায়তা করেছেন। যাইহোক, 2022-23-এ যখন তিনি তার আউটপুটটি পরের বছর বন্ধ করার আগে ক্যালগরির সাথে মাত্র 44 গেমসে 20 পয়েন্ট রেকর্ড করেছিলেন তখন সেই প্রযোজনার একটি ভাল অংশ এসেছিল। তিনি শীর্ষ স্তরের বৈধ গভীরতার অবদানকারী হতে খুব বেশি দূরে সরে যান না।
কামেনস্কি স্বীকার করেছেন যে রুজিকা নিয়ে আলোচনা চলছে, সুতরাং যদি তিনি অন্য এনএইচএল চেহারা না পান তবে তিনি কেবল পুনরায় স্বাক্ষর করবেন। তবে, আপাতত কমপক্ষে, এটি প্রদর্শিত হয় যে তিনি প্রথম স্তরে প্রথমে আরও একটি সুযোগ পাওয়ার আশা করছেন।