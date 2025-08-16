প্রবীণ নলিউড অভিনেতা, সেগুন রেমি, যা চিফ কানরান নামে পরিচিত, তিনি শুক্রবার তার বাথরুমে পিছলে পড়েছিলেন, যার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।
নাইজা নিউজ মুভি এক্সিকিউটিভ এবং প্রযোজক রিপোর্ট করেছেন, শুক্রবার একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে চিফ কানরানের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সেউন ওলোকতুয়াই, আগের দিন আগে অভিনেতা মারা গেলেন বলে উল্লেখ করে।
শনিবার একটি আপডেটে ওলোকতুয়াই জানিয়েছেন, চলচ্চিত্র তারকাটি ঝাপিয়ে পড়েছিল এবং তাত্ক্ষণিকভাবে বাড়িতে তার বাথরুমে মারা গিয়েছিল এবং জোর দিয়ে বলেছিল যে তিনি উচ্চ সৌম্য প্রোস্ট্যাটিক হাইপারপ্লাজিয়া (বিপিএইচ) পরিচালনা করছেন।
চিফ কানরান 72 বছর বয়সী এই প্রতিবেদনের বিপরীতে, পারিবারিক সূত্র প্রকাশ করেছে যে থিসিয়ান 62 বছর বয়সে মারা গিয়েছিল এবং সেপ্টেম্বরে 63৩ জন হত।
ওলোকতুয়াই যোগ করেছেন যে হঠাৎ মৃত্যুর আগে সক্রিয় থাকা চিফ কানরান সেপ্টেম্বরে তাকে বিশ্রামে রাখবেন।
তিনি লিখেছেন, “চিফ কানরা কীভাবে মারা গেলেন। সেগুন রেমি আজ বিকেলে বাথরুমে পিছলে পড়ে তাত্ক্ষণিকভাবে মারা গেলেন। ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সূত্রগুলি আমাদের নিশ্চিত করে যে চিফ কানরা 62২ বছর বয়সী এবং পরের মাসে 63৩ জনকে দাফন করা হবে।
“কথিত ছিল যে তিনি এইচবিপি পরিচালনা করছেন। তাঁর বাসভবনে তাঁর মৃত্যু, মেরান অনেক লোককে হতবাক করেছিলেন কারণ তিনি সক্রিয় ছিলেন। বাস্তবে, তিনি এখনও গত সপ্তাহে সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন”
চিফ কানরান তাঁর মৃত্যুর আগে ইওরুবা চলচ্চিত্র শিল্পের একটি পরিবারের নাম ছিলেন, তিনি কয়েক দশক ধরে তাঁর অনন্য স্টাইল, হাস্যরস এবং কমান্ডিং পারফরম্যান্সের জন্য উদযাপিত হয়েছিল।
© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন [email protected]