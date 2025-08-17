প্রভাবকের সাথে শেফের সংঘর্ষের কারণে তার রেস্তোঁরা বাতিল হওয়ার পরে ব্যবসায়ের মালিকের লড়াই শুরু হবে

একজন সান ফ্রান্সিসকো পুনরুদ্ধারকারী তার সহ-মালিক এবং একটি জনপ্রিয় খাদ্য প্রভাবক তার ওয়াইন বারের খ্যাতি অর্জনের মধ্যে একটি তিক্ত অনলাইন বিরোধের পরে পৃষ্ঠাটি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।
প্রথমবারের রেস্তোঁরাটির মালিক এরিক লিন সম্প্রতি একটি ভাইরাল সামাজিক মিডিয়া বিতর্কের প্রেক্ষিতে প্রাঙ্গণটি বন্ধ করার মাত্র তিন সপ্তাহ পরে একটি নতুন নামে তাঁর হেইস ভ্যালি ওয়াইন বারটি পুনরায় চালু করেছেন।
কিস নামে মূল ক্যাফেটি অনলাইন ক্ষোভের টার্গেট হয়ে ওঠে টিকটোকের প্রভাবশালী কারলা মার্কোটে লিনের প্রাক্তন ব্যবসায়িক অংশীদার লুক সুংয়ের সাথে সেখানে তার ‘দুঃস্বপ্ন’ অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন।
মারকোট একটি নিখরচায় খাবারের প্রত্যাশায় রেস্তোঁরায় এসে পৌঁছেছিলেন, তবে পরিবর্তে দাবি করেছেন যে তিনি শেফ সুং তাকে বেলিট করেছেন যিনি তাকে বলেছিলেন যে তিনি চিকিত্সার নিশ্চয়তা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বিখ্যাত নন।
একটি তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করে এবং গানটি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। এখন লিন বলেছেন যে তিনি যা করতে চান তা হ’ল উত্তেজনাপূর্ণ সংঘাতের পেরিয়ে যাওয়া।
‘এটা সত্যিই শক্ত হয়েছে,’ লিন বলেছিল Sfgate। ‘আমি নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দিয়েছি।’
গত মাসে হঠাৎ করে কিস ক্যাফে বন্ধ করার পরে, লিন চুপচাপ 7 আগস্ট একটি নতুন পরিচয়ের অধীনে এই ব্যবসায়টি আবার চালু করেছিল, যা তার কুকুরের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে।
রিব্র্যান্ডটি লো-কী ছিল, লিন কোনও ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া সরবরাহ করতে এবং এমনকি পুনরায় খোলার ঘোষণা দেয়।
একজন সান ফ্রান্সিসকো পুনরুদ্ধারকারী তার সহ-মালিক এবং একটি জনপ্রিয় খাদ্য প্রভাবশালীদের মধ্যে ওয়াইন বারের খ্যাতি অর্জনের মধ্যে একটি তিক্ত অনলাইন বিরোধের পরে পৃষ্ঠাটি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। চিত্রযুক্ত: ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোতে এরিক লিনের সদ্য নামযুক্ত রেস্তোঁরা
টিকটোকের প্রভাবশালী কার্লা মার্কোট লিনের প্রাক্তন ব্যবসায়িক অংশীদার জেমস বিয়ার্ড অ্যাওয়ার্ড-মনোনীত শেফ লুক সুং (চিত্রযুক্ত) এর সাথে একটি উত্তেজনাপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করার পরে মূল ক্যাফে অনলাইন ক্ষোভের টার্গেট হয়ে ওঠে
লিনের কিস ক্যাফে মাত্র ছয় মাস আগে খোলা হয়েছিল যখন কার্লা মার্কোটে (চিত্রযুক্ত) একটি ‘সহযোগিতা সভা’ হওয়ার কথা বলে মনে করা হয়েছিল তার জন্য প্রবেশ করেছিলেন
তিনি বলেন, ‘আমার সম্ভবত কিছু আছে, সম্ভবত একটি ওয়েবসাইট,’ তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি ‘খুব নিযুক্ত থাকার কোনও বিষয় দেখতে পাচ্ছেন না।’
অনলাইনে নতুন উদ্যোগের একমাত্র ট্রেস হ’ল একটি রেজি পৃষ্ঠা যা ভোজনকে ‘একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিবেশী ওয়াইন বার যা সাধারণ ছোট প্লেট পরিবেশন করে’ হিসাবে বর্ণনা করে।
লিনের কিস ক্যাফে মাত্র ছয় মাস আগে খোলা হয়েছিল যখন মার্কোটে ‘সহযোগিতা সভা’ হওয়ার কথা ছিল তার জন্য প্রবেশ করেছিলেন।
পরিবর্তে, তিনি একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন যে গংকে বেল্টলিং এবং তাকে অসম্মান করার অভিযোগ এনে তিনি একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন।
উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার স্পট সম্পর্কে তার বিতর্কিত পর্যালোচনার পরে, তার অনুগামী গণনা 15,000 থেকে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন পর্যন্ত বেড়েছে এবং কিস ক্যাফের ইয়েল্প পৃষ্ঠাটি 3,000 এরও বেশি নেতিবাচক পর্যালোচনা দিয়ে বোমা ফাটিয়েছিল।
লিন এমনকি বলেছিলেন যে তিনি, তাঁর কর্মচারী এবং এমনকি তাদের পরিবারগুলি নেতিবাচক প্রচারের ফলে হুমকিও পেয়েছিলেন।
খাদ্য ও আতিথেয়তা অর্জনের জন্য একটি প্রযুক্তিগত ক্যারিয়ার ছেড়ে যাওয়া লিন বলেছিলেন যে বিশৃঙ্খলা কখনই তিনি সাইন আপ করেননি।
তিনি বলেন, ‘আমি কখনই কোনও কিছুর মুখ হতে পছন্দ করি নি এবং এই জায়গাটি যা তা নয়,’ তিনি বলেছিলেন। ‘এটা খাবার সম্পর্কে। এটি এখানে খেতে আসা লোকদের সম্পর্কে ”
পরিবর্তে, তিনি একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন যে গংকে বেল্টলিং এবং তাকে অসম্মান করার অভিযোগ করেছেন (চিত্রযুক্ত)
উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার স্পট সম্পর্কে তার বিতর্কিত পর্যালোচনা অনুসরণ করে, তার অনুগামী গণনা 15,000 থেকে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন পর্যন্ত বেড়েছে এবং কিস ক্যাফের (চিত্রযুক্ত) ইয়েল্প পৃষ্ঠাটি 3,000 এরও বেশি নেতিবাচক পর্যালোচনা দিয়ে বোমা ফাটিয়েছিল
যদিও রেস্তোঁরাটি একটি নতুন নাম ডন করে, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে খুব কম পরিবর্তন হয়েছে। ডাইনিং রুমটি তার ডেনিম-নীল চেয়ার এবং খোলা রান্নাঘর ধরে রাখে এবং মেনুটি মূলত একই থাকে, এসএফগেট জানিয়েছে।
যাইহোক, যদিও পুনর্নির্মাণটি কিছু অনলাইন ক্রোধকে শান্ত করেছে বলে মনে হচ্ছে, লিন বলেছেন যে ব্যবসা ধীর হয়ে গেছে।
‘আমার একজন দায়িত্বশীল ব্যবসায়ের মালিক হওয়া দরকার,’ লিন বলেছিলেন। ‘আমি নগদ দিয়ে তৈরি নই।’
সুং তার সাথে গল্পটির সাথে ভাগ করে নিয়েছেন সান ফ্রান্সিসকো স্ট্যান্ডার্ড।
তিনি দাবি করেছেন যে মার্কোট নিজেকে পরিচয় করিয়ে না দিয়ে বা তার ভূমিকা স্বীকার না করে রেস্তোঁরাটিতে প্রবেশ করেছিলেন এবং তিনি রেস্তোঁরা বা তার পটভূমির সাথে অপরিচিত উপস্থিত হয়েছিলেন।
‘আমি ভেবেছিলাম সে বলবে, “আরে, মিঃ সুং, আমি আপনার সম্পর্কে পড়েছি এবং আপনার সাথে এটি করতে পেরে আমি খুব খুশি।” কিন্তু তিনি উপস্থিত হয়ে বসলেন এবং হাই বলেননি, ‘তিনি আউটলেটকে বলেছিলেন।
তিনি মারকোটের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, টেবিলে তার টিকটোক সামগ্রী পর্যালোচনা করে এবং তার খাবারের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন।
তিনি বলেন, ‘আমি ক্রিমি স্প্যাগেটি দেখতে পেলাম একটি প্যানে কাটা কাটা, ওভারকুকড নিউইয়র্ক স্টেককে শীর্ষে রেখেছে,’ তিনি বলেছিলেন। ‘সেই রাতে, আমি এই সুন্দর কোহো সালমন নিয়ে একটি বিশেষ চালাচ্ছিলাম। আমি আটলান্টিক সালমন এবং কিং সালমনের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না এমন কারও দ্বারা ভুল উপস্থাপন করতে চাইনি। ‘
সাং (চিত্রযুক্ত) তার পরে গল্পটির দিকটি ভাগ করে নিয়েছে
মার্কোট অবশ্য বলেছিলেন যে তিনি নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং এমনকি বিষয়বস্তু গুলি করার জন্য তাড়াতাড়ি দেখিয়েছিলেন, দাবি করেছিলেন যে সং ও লিন যখন এসে পৌঁছেছিলেন তখন তিনি তার সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলছিলেন
যদিও রেস্তোঁরাটি একটি নতুন নাম ডন করে, প্রতিষ্ঠানের ভিতরে খুব কম পরিবর্তন হয়েছে (চিত্রযুক্ত)
মার্কোট অবশ্য বলেছিলেন যে তিনি নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং এমনকি সামগ্রী শ্যুট করার জন্য তাড়াতাড়ি দেখিয়েছিলেন।
তিনি দাবি করেছিলেন যে গাওয়া এবং লিন যখন পৌঁছেছিলেন তখন তার সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলছিলেন।
রেস্তোঁরাটি ছাড়ার আগে, তিনি সাংকে সতর্ক করেছিলেন, ‘রেস্তোঁরা জগতটি সত্যিই ছোট। পরিণতি হবে। ‘
ভাইরাল পরিণতির পরে, সুং কেআইএস ক্যাফে এবং তার অন্যান্য রেস্তোঁরা ডোমো উভয় থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।
তিনি ইনস্টাগ্রামে একটি জনসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা জারি করে লিখেছিলেন: ‘কারলা – আপনার প্রতি আমার ক্রিয়াকলাপের জন্য আমি সত্যই দুঃখিত। আমি সমবেদনা, ক্ষতিকারক এবং ভয় দেখিয়েছিলাম। আপনি কম বা গুরুত্বহীন বোধ করার যোগ্য নন, কেউ তা করে না। ‘
সুং বলেন, অগ্নিপরীক্ষা তার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনকে ছুঁড়ে ফেলেছে।
‘সবকিছু টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো আমাকে এটি বাছাই করার চেষ্টা করতে হবে এবং এটি আবার একসাথে আঠালো করতে হবে। আমাকে কেবল এটি নিরাময় করতে হবে। ‘
এদিকে, লিন বস্কের ভবিষ্যত সম্পর্কে সতর্কতার সাথে আশাবাদী।
ডাইনিং রুমটি তার ডেনিম-নীল চেয়ার এবং খোলা রান্নাঘর ধরে রাখে এবং মেনুটি মূলত একই থাকে
‘খাবার কাজ করে,’ তিনি বলেছিলেন। ‘আমি চাপ দেওয়ার কোনও বিন্দু দেখতে পাচ্ছি না, এবং এখনই সবকিছু ওভারহোল করার জন্য আমার কাছে টাকা নেই।’
তিনি আবার প্রভাবশালীদের সাথে কাজ করার বিষয়টি অস্বীকার করেননি এবং স্বীকার করেছেন যে এটি শেষ পর্যন্ত তার আমন্ত্রণ যা মার্কোটকে প্রথম স্থানে নিয়ে এসেছিল।
লিন বলেছিলেন, ‘আমি আশা করি সবাইকে গর্বিত করব, লুক থেকে কারলা থেকে শুরু করে তাদের সকলের কাছে,’ লিন বলেছিলেন। ‘দিন শেষে, প্রত্যেকে ভাল খাবার পছন্দ করে এবং প্রত্যেকে ভাল পানীয় পছন্দ করে’ ‘