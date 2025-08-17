প্রভাবশালী এনবিএ সুপারস্টার এবং ইস্রায়েলি জনতাগুলির সাথে যুক্ত উচ্চবিত্ত পোকার রিংয়ের উপর তার নীরবতা ভেঙে দেয় যা হত্যার দিকে পরিচালিত করে

প্লেবয় প্রভাবশালী এবং উদ্যোক্তা টনি টৌতৌনি দাবি করেছেন যে তিনি গোপনীয় উচ্চ-দফতরের পোকার রিংয়ের একটি কথিত নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত নন যে তদন্তকারীরা অভিযোগ করেছেন যে ইস্রায়েলি এবং ল্যাটিনো সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীর সাথে সংযুক্ত রয়েছে।
টৌতৌনি জানিয়েছেন, এমিল লাহাজিয়েল নামে এক ব্যক্তিকে ২০২৩ সালের জুনে হলিউড হিলস ওয়েস্ট হোমের সামনে প্রভাবশালী এবং তার অংশীদাররা ভাড়া নেওয়ার আগে তাকে গুলি করে হত্যা করার পরে তিনি তার জুজু দলগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন।
লাহাজিয়েলের হত্যার উদ্দেশ্যটি এখনও অজানা, তবে তার মৃত্যুর ফলে লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগকে এনবিএর প্রাক্তন অল স্টার গিলবার্ট অ্যারেনাস এবং আরও পাঁচজন দ্বারা পরিচালিত পোকার গেমস তদন্ত করতে পরিচালিত করেছিল, এলএ টাইমস অনুসারে।
টৌতৌনি, যিনি তার বিদেশী গাড়িগুলি এবং তার সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্যান্টি-ক্লেড মডেলগুলির একটি বৌয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তিনি ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন যে তাঁর পোকার গেমগুলি বেশিরভাগই তার ‘খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু’ নিয়ে খেলেছিল এবং তিনি কখনও হোস্টিংয়ের জন্য কোনও অর্থ কাটেন নি।
টৌতৌনি লাহাজিয়েলের মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন না এবং অ্যারেনাস দ্বারা আয়োজিত অবৈধ পোকার গেমসের সাথে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়নি।
টৌতৌনি বলেছিলেন, ‘এটি সমস্ত বুলস ** টি এবং এনবিএ প্লেয়ারকে (আখড়া) যা কিছু গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তার সাথে পুরোপুরি সম্পর্কিত নয়।’
‘এগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা অনুমান এবং আমি জুয়ার পার্টির কোনও “সার্কিট” এর সাথে জড়িত ছিলাম না। আমি এবং আমার বন্ধুরা বছরের পর বছর ধরে জুজু খেলছি, এবং এটি না হওয়া পর্যন্ত কখনও হিংস্র কিছুই ঘটেনি (শুটিং)।
‘যে কোনও জায়গায় যেখানে জুয়া আছে সেখানে ভাল এবং খারাপ লোক হতে চলেছে। তবে আপনি যখন হেরে যান, আপনাকে অর্থ প্রদান করতে হবে। আপনি যেখানেই যান না কেন গেমটি খেলবে ”
‘ডিপ-পকেটেড স্কয়ার জনস’ এবং সংগঠিত অপরাধের পরিসংখ্যান জড়িত উচ্চ-স্টেক গেমগুলির অভিযোগগুলি আখেরার পরে এবং আরও পাঁচজন সন্দেহভাজনকে অবৈধ জুয়ার ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে তিনবারের এনবিএ অল স্টার এনকিনো, ক্যালিফোর্নিয়ায় মালিকানাধীন।
অ্যারেনাস দোষী নয় বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
স্ব-ঘোষিত ‘ইনস্টাগ্রামের রাজা’ টনি টৌতৌনি দাবি করেছেন যে তার কার্ড গেমের রাতগুলি উচ্চ-স্টেকস পোকার গেমসের গোপনীয় সার্কিটের সাথে যুক্ত নয় যা তদন্তকারীরা বলেছিলেন যে তদন্তকারীরা বলেছিলেন যে কয়েক বছর ধরে লস অ্যাঞ্জেলেস জুড়ে বেসরকারী আবাসে পরিচালিত হয়েছে
গিলবার্ট অ্যারেনাস তার এনকিনো, ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যানশন থেকে অবৈধ পোকার গেমগুলি পরিচালনা ও হোস্টিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত অর্ধ ডজন আসামীদের মধ্যে ছিলেন
৩০ শে জুলাই আনসিল করা অভিযোগ অনুসারে, অ্যারেনাস এবং অন্যান্য আসামিরা অভিযোগ করেছেন যে অবৈধ ‘পট সীমা ওমেগা’ পোকার গেমস পরিচালনা করেছিলেন এবং একটি ‘রেক’ সংগ্রহ করেছিলেন – প্রতিটি পাত্র থেকে একটি শতাংশ শতাংশ হিসাবে চার্জ করা ফি একটি ফি।
অন্যদের যাদের এনকিনো কার্ড গেমের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে উডল্যান্ড হিলসের 49 বছর বয়সী ইয়েভেনি গেরশমান অন্তর্ভুক্ত; তারজানার 48 বছর বয়সী ইভগেনি তুরেভস্কি; পশ্চিম পাহাড়ের 52 বছর বয়সী অ্যালান অস্ট্রিয়া; টারজানার ইয়ারিন কোহেন (২ 27) এবং টারজানার ৪৩ বছর বয়সী আইভেন ক্রাচুন।
ফেডারেল তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, 2021 সেপ্টেম্বর থেকে 2022 জুলাই পর্যন্ত অবৈধ পোকার গেমস পরিচালিত হয়েছিল।
এজেন্টরা অভিযোগ করেছেন যে গেরশমান যুবতী মহিলাদের পানীয় পরিবেশন করতে, ম্যাসেজ সরবরাহ করতে এবং চিপসের বিনিময়ে পোকার খেলোয়াড়দের ‘সাহচর্য’ সরবরাহ করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন।
এরপরে মহিলাদের গেমগুলি কাজ করা থেকে তাদের আয়ের এক শতাংশ চার্জ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা ওয়ারেন্টে বলেছেন, এই অবৈধ পোকার গেমস কর্মীদের জন্য শেফ, ভ্যালেট এবং সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রহরীদেরও নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
ফেডারেল প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে গেরশমান ইস্রায়েলে অবস্থিত একটি ‘হিংসাত্মক’ ট্রান্সন্যাশনাল অপরাধ সংস্থার ‘উচ্চ-স্তরের সদস্য’ যে ‘অন্যান্য র্যাকেটগুলির মধ্যেও চাঁদাবাজি এবং মাদক পাচারে জড়িত,’ ডেইলি মেইলের প্রাপ্ত একটি হলফনাম অনুসারে।
“গেরশম্যানের ডিজিটাল ডিভাইসে, আইন প্রয়োগকারীরা বিবাদী (অ্যালান অস্ট্রিয়া) এবং গেরশম্যানের মধ্যে বিস্তৃত যোগাযোগের শৌখিন যোগাযোগ, যেখানে দুজনেই অবৈধ জুয়া কার্যক্রম, জুয়ার debts ণের debt ণ সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং একে অপরকে” ভাই “হিসাবে উল্লেখ করেছেন,” সহকারী ইউএস অ্যাটর্নি স্যামুয়েল ডায়াজ লিখেছেন অধিদপ্তরে।
মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে আর্থার ক্যাটস নামে এক ব্যক্তি গেমসকে ‘অ্যারেনাস ডাইরেকশন’ এ হোস্ট করার জন্য মেনশনটি মঞ্চস্থ করেছিলেন, ‘সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের গেমস হোস্ট করার জন্য খুঁজে পেয়েছিলেন এবং অ্যারেনাসের সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করেছেন।’
ক্যাটসকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং August আগস্ট অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
সন্দেহভাজনদের সকলেই অভিযোগের জন্য দোষী না বলে স্বীকার করেছেন।
একটি সার্চ ওয়ারেন্টের হলফনামা অনুসারে, এলএপিডি গোয়েন্দা এবং এফবিআই এজেন্টরা ২০২২ সালে অ্যারেনাসের এনকিনো বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল, যেখানে তারা এলএ টাইমসের মতে একটি পোকার পার্টি ‘পুরোদমে’ খুঁজে পেয়েছিল।
হলফনামায় বলা হয়েছে, এজেন্টরা মোট ৩ 36 জন পুরুষ এবং কয়েক ডজন ‘উস্কানিমূলক পোশাক পরা’ মহিলাদের আটক করেছে।
‘মরিয়া মানুষ’ এলএপিডি -তে গিয়ে ১.২ মিলিয়ন ডলার প্লে কার্ড হারিয়েছে বলে রিপোর্ট করার পরে এই প্রকাশনাটি আখেরায় শূন্যে থাকা এজেন্টরা জানিয়েছে।
অ্যারেনাসের বিরুদ্ধে এই এনকিনো ম্যানশনটি ভাড়া দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে যা তিনি জুয়া খেলার জন্য মালিকানাধীন ছিলেন
অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি পুলিশকে বলেছিলেন যে উচ্চ-অংশীদার জুজু খেলায় অংশ নিতে অংশগ্রহণকারীদের 15,000 ডলার রাখতে হবে। খেলোয়াড়রা নগদ বিনিময় করেনি তবে একটি ‘চিহ্নিতকারী’ খেলেছে এবং খেলোয়াড়দের ক্ষতি এবং জয়ের রাতের শেষে নিষ্পত্তি হয়েছিল।
লোকটি পুলিশকে বলেছিল যে ইস্রায়েলি জনতার পরিসংখ্যানগুলি তার বাচ্চাদের অপহরণ করার এবং ‘তার বাড়িতে একটি গ্রেনেড টস’ করার হুমকি দিয়েছে যখন সে তার জুয়ার debt ণে অর্থ প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে। এরপরে তিনি ইস্রায়েলে পালিয়ে যান যেখানে তিনি তদন্তকারীদের বলেছিলেন যে তিনি ‘কিছু পুরুষ’ এর সাথে দেখা করেছিলেন, যিনি অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি প্রায় $ 600,000 প্রদান করলে তার পুরো debt ণ ক্ষমা করা হবে।
লোকেরা কুখ্যাত মুসলি মাফিয়া থেকে এসেছে কিনা জানতে চাইলে লোকটি জবাব দিল, ‘কোনও মন্তব্য নেই।’
একটি গোয়েন্দা হলফনামায় লিখেছেন, ‘মুসলি ক্রাইম গ্রুপ ইস্রায়েলের অন্যতম বৃহত্তম এবং অন্যতম সহিংস সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠী, “তারা হলফনামায় লিখেছেন।
লোকটি তদন্তকারীদের আরও বলেছিল যে গেরশম্যান অ্যারেনাসের এনকিনো হোমে অবৈধ গেমের আয়োজন করেছিলেন।
অ্যারেনাস অভিযোগের জন্য দোষী না বলে স্বীকার করেছে এবং $ 50,000 বন্ডে মুক্তি পেয়েছিল। 23 সেপ্টেম্বরের জন্য বিচার নির্ধারিত হয়েছে।
প্রাক্তন এনবিএ স্টারের হাউস অন গাবল ড্রাইভটি তখন থেকে বিক্রি হয়ে গেছে এবং এখন এটি ড্রাগ পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে।
অ্যারেনাস, যিনি একবার গোল্ডেন স্টেট ওয়ারিয়র্স, ওয়াশিংটন উইজার্ডস, অরল্যান্ডো ম্যাজিক এবং মেমফিস গ্রিজলিজের হয়ে এনবিএতে খেলেছিলেন, একদিন পর তার সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন।
তার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ভিডিওটি ক্যাপশন দেওয়া হয়েছিল: ‘আমি রাস্তায় ফিরে এসেছি। এটি আমার সাথে করণীয় পায় না ‘সবেমাত্র বাড়ি ভাড়া’ উত্সব থেকে আলাদা ছিল না ‘।
‘আমি ছিনতাই করছি,’ তিনি তার সহ-আসামীদের সম্পর্কে বলেছিলেন। ‘আমি তোমার নাম জানি না। আপনার নাম কি? ইগর? হ্যাঁ, আমাকে এটি লিখতে দিন। ‘
ডেইলি মেইল অ্যারেনাসের অ্যাটর্নিতে পৌঁছেছে।
টৌতৌনি বলেছিলেন যে তিনি কখনও অ্যারেনাস, গেরশমান বা অন্য সন্দেহভাজনদের সাথে কোনও পোকার গেম খেলেননি।
উদ্যোক্তা, যিনি তার সমালোচকদের দ্বারা স্ক্যান্টিলি ক্লেড মডেলগুলির সাথে উস্কানিমূলক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলির জন্য বিস্ফোরিত হয়েছিলেন, ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন যে তাঁর কার্ড গেমগুলি ‘কেবল একগুচ্ছ বন্ধুদের মধ্যে’ এবং দাবি করেছে যে তারা অবৈধ অভিযানের আয়োজন করা হয়নি।
যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর পোকার গেমের রাতগুলিতেও পুরুষ খেলোয়াড়দের যত্ন নেওয়া হয়েছে, টৌতৌনি ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন: ‘আমি বলতে চাইছি সাধারণত যখন লোকেরা পোকার খেলছে, সেখানে মহিলা রয়েছে, তবে এর অর্থ এই নয় যে অবৈধ কিছু ঘটছিল। এর অর্থ এই নয় যে তারা পতিতা। ‘
সোশ্যাল মিডিয়া নাম ‘লুনাটিক লিভিং’ নামে পরিচিত টাউটউনি বলেছেন, এমিল লাহাজিয়েল খুব কাছের বন্ধু ছিলেন না, তবে June জুন রাতে তাঁর পোকার পার্টিতে অংশ নিতে আমন্ত্রিত হন।
লাহাজিয়েল ফ্লোরিডার মিয়ামিতে বসবাস করছিলেন তবে ইস্রায়েলের দক্ষিণ জেলা উপকূলীয় শহর আশ্কেলনের বাসিন্দা।
এমিল লাহাজিয়েল (৩৯) হলিউড হিলস ওয়ার্ট হোমের উপরে চিত্রিত একটি ‘ক্রেজি পোকার গেম’ এ অংশ নেওয়ার সময় June ই জুন, ২০২৩ সালের ভোরে ‘গুন্ড ডাউন’ করা হয়েছিল
লাহাজিয়েল তার বাবার মতে গত সাড়ে আট বছর ধরে ফ্লোরিডার মিয়ামিতে বাস করছিলেন – তবে ইস্রায়েলের দক্ষিণ জেলা জেলা উপকূলীয় শহর আশ্কেলনের বাসিন্দা
তাঁর পরিবার লাহাজিয়েলকে একটি বিন্দু পিতা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং প্রায়শই মিয়ামিতে তাঁর পরিবারের সাথে তাঁর ল্যাভিশ লাইফস্টাইলের ছবি পোস্ট করেছিলেন। পিতা-পিতা ইনস্টাগ্রাম জুড়ে পোস্ট করা ব্যক্তিগত জেটগুলির চিত্র এবং ঝলমলে নীল পুলসাইড শটগুলির সাথে তার সম্পদ ফ্ল্যাশ করতে ভয় পাননি।
টৌতৌনি লাহাজিয়েল সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘আমরা বছরের পর বছর ধরে একই গ্রুপের সাথে খেলছি, তবে আমি তার সাথে প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তার সাথে দেখা করেছি তাই আমি তাকে ভাল করে জানতাম না,’ ‘তিনি বেশ খানিকটা নিচে ছিলেন, সম্ভবত $ 200,000 এর মতো। তিনি কেবল একজন খারাপ খেলোয়াড় ছিলেন। আমি তাকে খেলতে দেখেছি এবং সে কেবল ভয়ঙ্কর ছিল। ‘
খেলাটি সারা রাত এবং খুব ভোরে গিয়েছিল। ২০২৩ সালের June ই জুন সকাল ২ টার দিকে, মুখোশ পরা দু’জন লোক একটি ডজ ট্রাকে টেনে নিয়ে যায় এবং ভ্যালেটকে খেলা থেকে লাহাজিয়েলকে তলব করতে বলেছিল।
তদন্তকারীদের মতে লাহাজিয়েল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাকে মুখ এবং ঘাড়ে গুলি করা হয়েছিল।
এক মাস পরে লাহাজিয়েলের গুলি চালানোর জন্য এলএপিডি রিকার্ডো করাল এবং জোসে মার্টিনেজ সানচেজকে গ্রেপ্তার করেছিল।
গত মাসে অনুষ্ঠিত একটি প্রাথমিক শুনানিতে, এলএপিডি ডিট। ডেভ ভিন্টন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন লাহাজিয়েল লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে গিয়েছিলেন ভ্যাপ ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ করতে।
লাহাজিয়েল হলিউড বুলাওয়ার্ডে করালের সাথে দেখা করেছিলেন যেখানে তিনি সংগ্রামী উদ্যোক্তা এবং তার বন্ধুদের অল্প পরিমাণে কোকেন বিক্রি করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। তখন থেকে, করাল লাহাজিয়েলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করত, ভিন্টন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।
টনি টৌতুনির সোশ্যাল মিডিয়া পৃষ্ঠাগুলি মহিলাদের অবমাননাকর ছবিতে ভরা পাশাপাশি তাঁর অমিতব্যয়ী বিলাসবহুল জীবনধারা দেখিয়েছেন
গোয়েন্দারা অর্থ কীসের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল তা সাক্ষ্য দেয়নি। নজরদারি ক্যামেরা শুটিংটি ক্যাপচার করেনি, তবে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে একটি হুড বন্দুকধারীকে ধরেছিল এবং একটি ভ্যালেটে একটি পিস্তল দেখিয়েছিল।
ভিন্টন সাক্ষ্য দিয়েছেন মার্টিনেজ বেশ কয়েকটি ব্লক দূরে পার্ক করা গেটওয়ে গাড়িটি চালিয়েছিলেন। করাল এবং সানচেজ দোষী না বলে স্বীকার করেছেন।
টৌতৌনি ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন যে তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা আর হলিউড হিলসের বাড়িতে ভাড়া নিচ্ছেন না যেখানে লাহাজিয়েলকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।
তিনি পোকার গেমস অনির্দিষ্টকালের জন্যও থামিয়ে দিয়েছেন।
টৌতৌনি বলেছিলেন, ‘শুটিংয়ের দিন থেকেই আমি খেলিনি। ‘আমি এর পরে কখনই সেই বাড়িতে ঘুমাইনি এবং পরে আমি আর কোনও পোরককে হোস্ট করি নি। আমি এক ধরণের পুরো জিনিস থেকে দূরে চলে এসেছি এবং এর কোনও অংশ চাই না ”