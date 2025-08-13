প্রভাষক তার অফিসের কাছে একটি মহিলা ফুটবল স্কোয়াডের একটি বিশাল ম্যুরাল আঁকার পরে তার বিশ্ববিদ্যালয়কে 9 মিলিয়ন ডলারে মামলা করার চেষ্টা করেছিলেন

একজন প্রভাষক তার অফিসের কাছে একটি মহিলা ফুটবল স্কোয়াডের একটি বিশাল ম্যুরাল এঁকানোর পরে তার বিশ্ববিদ্যালয়কে 9 মিলিয়ন ডলারে মামলা করার চেষ্টা করেছিলেন।
ডাঃ অ্যান্ড্রু কেয়ার দাবি করেছেন যে তিনি স্থানীয় দলে মেয়েদের ফুটবল খেলতে বাধা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগের পরে বোর্নেমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘স্মিয়ার ক্যাম্পেইন’ দ্বারা তাকে টার্গেট করা হচ্ছে।
সিনিয়র প্রভাষক আরও বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি বোর্নেমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময় এই ঘটনার বিষয়ে অন্যান্য কর্মীরা তাকে ‘মিসোগিনিস্ট’ হিসাবে চিহ্নিত করছেন।
তবে বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করেছে যে ডাঃ কেয়ারের পরামর্শগুলি বাজে কথা ছিল এবং তার মামলাটি ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল, এটিকে ‘হাস্যকর’, ‘বিদেশী’ হিসাবে বর্ণনা করে এবং ডাঃ কেয়ারের সংস্করণগুলির সংস্করণ ‘কেবলমাত্র কল্পনার জগতে বিদ্যমান’ বলে বলেছেন।
একজন বিচারক এখন তার দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছেন এবং দেখেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রভাষক তার অভিযোগের জন্য দোষী ছিলেন তার কোনও যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা নেই।
ব্রিস্টলে অনুষ্ঠিত ট্রাইব্যুনাল শুনেছিল যে ডাঃ কেয়ার তার অফিসের কাছে একটি বড় ম্যুরাল স্থাপনে একটি মহিলা ফুটবল দলকে চিত্রিত করে বিরক্ত হয়েছিল।
তিনি শিল্পকর্ম দেখে হতাশ হয়েছিলেন কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে এটি তার পূর্ব কর্মক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যের পূর্ববর্তী মিথ্যা দাবির পরে তাকে তার চাকরি থেকে বহিষ্কার করার জন্য হয়রানির এক রূপ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
ডাঃ কেয়ার সেপ্টেম্বর 2017 সালে ডিজিটাল যোগাযোগ এবং মিডিয়াতে সিনিয়র প্রভাষক হিসাবে বোর্নেমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে কাজ শুরু করেছিলেন।
বোর্নেমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ডাঃ অ্যান্ড্রু কেয়ার দাবি করেছেন যে পূর্ববর্তী মিথ্যা অভিযোগের পরে তাকে মহিলা ফুটবল মুরাল দ্বারা টার্গেট করা হচ্ছে বলে স্থানীয় দলে মেয়েদের খেলতে বাধা দিয়েছিল
শোনা গিয়েছিল যে তিনি এর আগে গ্লৌস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছিলেন, যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে ‘তার বিরুদ্ধে একটি প্রচারণা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল’।
আরেকটি তদন্তে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে তিনি মিথ্যা অভিযোগের শিকার হয়েছিলেন এবং একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে: ‘বিশেষত এই অভিযানের অন্যতম বিষয় হ’ল তার বিরুদ্ধে গ্লৌস্টার এফএ (ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) এর সাথে মিথ্যা অভিযোগের ব্যবস্থা করা ছিল এমন একটি মেয়েদের ফুটবল দলে খেলেছে এমন কিছু মেয়েদের বাবা -মা দ্বারা।
‘এই অভিযোগগুলির মধ্যে মিথ্যা অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল যে তিনি মনে করেন না যে মেয়েরা ফুটবল খেলবে, এবং তিনি একজন মিসোগিনিস্ট ছিলেন।’
সাম্প্রতিক ট্রাইব্যুনাল শুনেছিল যে প্রভাষক এর আগে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের শিকার হয়েছিলেন যা গ্লৌস্টার এফএ (ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল এমন কিছু মেয়েদের বাবা -মা যারা একটি মেয়েদের ফুটবল দলে অভিনয় করেছিলেন যা তিনি কোচ করেছিলেন।
মিথ্যা অভিযোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল যে তিনি ভাবেননি যে মেয়েদের ফুটবল খেলতে হবে এবং তিনি একজন মিসোগিনিস্ট ছিলেন।
তবে বিচারক শুনেছেন যে ডাঃ কেয়ার বিশ্বাস করেছিলেন যে বোর্নেমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তাঁর বিরুদ্ধে দুর্ভাগ্যের অভিযোগ ‘ছড়িয়ে পড়ে এবং তাকে কুকুর’ করা অব্যাহত রেখেছে।
তিনি দাবি করেছিলেন যে গার্লস ফুটবল দলের সাথে এই বিষয়টি তার বিরুদ্ধে ‘স্মিয়ার প্রচারের অংশ হিসাবে অস্ত্রযুক্ত’ ছিল।
কাজের পিছনে শিল্পীরা, পেইন্টশপের রিক ওয়াকার ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন যে মুরালটি বোর্নেমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এএফসি বোর্নেমাউথ মহিলা দলের স্পনসরশিপের প্রতিনিধিত্ব করে।
বোর্নেমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় (চিত্রযুক্ত) ডাঃ কেয়ারের দাবী ‘লুডিক্রাস’, ‘আউটল্যান্ডিশ’ নামে পরিচিত, ডাঃ কেয়ারের সংস্করণগুলির সংস্করণগুলির অ্যাডিং ‘কেবল একটি কল্পনার জগতে বিদ্যমান রয়েছে’
একাডেমিক বলেছিল যে তার আমলে তার ডেস্কটি অনুপস্থিত থাকাকালীন লিবি নামের এক সহকর্মীকে দেওয়া হয়েছিল – যিনি এমন একটি মেয়ের নাম ভাগ করে নেন যার বাবা -মা তিনি ফুটবল দলের সাথে সম্পর্কের সাথে বিরোধে ছিলেন।
ডাঃ কেয়ার অভিযোগ করেছিলেন যে এটি ‘কেবল কাকতালীয়’ নয় এবং যুক্তি দিয়েছিল যে বিশ্ববিদ্যালয় তার পরিবর্তে তাকে বার্তা পাঠাচ্ছে যে তারা ‘পূর্বের বিরোধ সম্পর্কে সচেতন’।
একাডেমিক আরও দাবি করেছিল যে ‘গার্লস ফুটবলের দৈত্য মুরাল’ এর কারণে তাকে টার্গেট করা হয়েছিল যা তিনি যেখানে পড়ানোর জন্য নির্ধারিত ছিল তার বাইরে দেয়ালে প্রদর্শিত হয়েছিল।
এবং, তিনি বলেছিলেন যে তার অফিসে হলওয়েতে বার্নিং ম্যান ফেস্টিভালের পোস্টার রয়েছে, যা তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে তাকে বোঝায় এবং একটি বার্তা প্রেরণ করে যে তাকে ‘লক্ষ্যবস্তু’ করা হচ্ছে।
ডাঃ কেয়ার আরও দাবি করেছিলেন যে তিনি একজন মহিলা শিক্ষার্থী যা শিখিয়েছিলেন তিনি আসলে একজন এসকর্ট যিনি একজনকে হত্যা করেছিলেন এবং তাঁর ক্লাসে রাখা হয়েছিল ‘তাকে তার সাথে কিছুটা সম্পর্কের জন্য প্রলুব্ধ করার প্রয়াসে’।
বিশ্ববিদ্যালয়টি যুক্তি দিয়েছিল যে এই দাবিটি ‘বিশেষ করে বিদ্বেষপূর্ণ’।
একাডেমিক দাবি করেছে যে তিনি একটি ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি ‘হয়রানি এবং নেতিবাচক চিকিত্সা সমর্থন করার জন্য ঘৃণা তৈরি করছে’।
তিনি বলেছিলেন যে ডাঃ কেয়ারের শক্তিশালী অক্ষের কারণে এটি বেশিরভাগই মহিলা থেকেই ছিল, মিথ্যাভাবে একজন মিসোগিনিস্টকে লেবেলযুক্ত এবং মেয়েদের ফুটবল খেলা বন্ধ করে দেওয়া ‘।
ডাঃ কেয়ার – যিনি ২০২৪ সালের মে মাসে বরখাস্ত হয়েছিলেন – তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি গাড়ি চালাচ্ছিল এবং কায়াকিংয়ের সময় তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তার বিরুদ্ধে এই অভিযানটি তার ছেলের ফুটবল ক্যারিয়ারকে ঝাপসা করেছে।
তিনি যৌন বৈষম্য, জনস্বার্থ প্রকাশের ক্ষতি এবং একটি ট্রাইব্যুনালে অন্যায়ভাবে বরখাস্তের দাবি নিয়ে এসেছিলেন এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে 9.25 মিলিয়ন ডলারে মামলা করার আশা করেছিলেন।
তাঁর যৌন বৈষম্য দাবি এই ভিত্তিতে ছিল যে এই আইনগুলি ‘কোনও মহিলা একাডেমিকের ক্ষেত্রে’ ঘটত না ‘।
মামলাটি বরখাস্ত করার জন্য একটি আবেদনে, বোর্নেমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তি দিয়েছিল যে ডাঃ কেয়ারের দাবিগুলি ‘বিদেশী’, ‘হাস্যকর’, এবং ‘কেবল কল্পনার জগতে বিদ্যমান’ ছিল।
কর্মসংস্থান বিচারক পল ক্যাডনি বলেছেন, বার্নিং ম্যান পোস্টার এবং গার্লস ফুটবল দলের মুরাল উভয়ই ‘একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পুরোপুরি সাধারণ বৈশিষ্ট্য’।
ইজে ক্যাডনি বলেছিলেন যে লিবি নামের একাডেমিক সম্পর্কিত দাবিটি ছিল ‘হাস্যকর’।
এবং, তিনি বলেছিলেন যে এসকর্টের সাথে সম্পর্কিত দাবিটি ‘স্পষ্টভাবে চমত্কার’ ছিল।
ডাঃ কেয়ারের করা সমস্ত দাবি প্রাথমিক শুনানিতে বরখাস্ত করা হয়েছিল।
ফুটবল ক্লাবের সাথে সম্পর্কিত তার যৌন বৈষম্য দাবি খারিজ করে ইজে ক্যাডনি বলেছিলেন: ‘আমার রায় অনুসারে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে দাবির কোনও আইনী ভিত্তি নেই।
‘(বিশ্ববিদ্যালয়) তাদের কর্মসংস্থান এবং/ অথবা এর এজেন্টদের কর্মীদের ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়বদ্ধ।
‘এই অভিযোগ করা হয় না যে জড়িতদের মধ্যে কেউই ছিলেন, এবং এই কারণে যে তারা সকলেই (ডাঃ কেয়ার) (বিশ্ববিদ্যালয়) দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিল, আমার রায় অনুসারে (ড।