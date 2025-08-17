প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের উপর ডেসটিনি নিয়ে সত্যিকারের ভালবাসা কি বিজয়ী হয়েছিল: ভাগ্যের চোর?

সমালোচকদের রেটিং: 4.6 / 5.0
4.6
আমি যখন প্রাথমিকভাবে পুরো সিরিজের জন্য চেয়েছিলাম, প্রভিডেন্স ফলস ফিল্ম ট্রিলজি আমার প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে।
এটিতে জুড দেভেরাক্স এবং তারা শিটসের উপন্যাসগুলির হৃদয়কে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করা হয়েছিল, যখন তাদের হলমার্ক চ্যানেলের দর্শকদের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, আরও রোম্যান্স এবং দেবদূতের ভূমিকার উপর আরও বেশি জোর দিয়ে।
প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের শেষে জীবন ঝুঁকিতে ছিল: একটি অসম্ভব প্রতিশ্রুতি, যা কেবল হত্যার রহস্য সমাধানের চাপ বাড়িয়ে তোলে এবং ভাল পক্ষকে জিততে দেয়।
প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের সময় সত্য উদ্দেশ্য এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাগুলি পরীক্ষা করা হয়েছিল: কোরা এবং লিয়াম একে অপরের প্রতি তাদের অনুভূতির বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করেছিল, যখন বেলের দুষ্ট উদ্দেশ্যগুলি পরিষ্কার হয়ে যায়।
এই চূড়ান্ত যাত্রায় আমাদের সাথে যোগ দিন যেমন আমরা আলোচনা করি যদি ভাল বিজয় বিজয়ী হয় এবং যদি সত্যিকারের ভালবাসা ডেসটিনি থেকে বিরাজ করে।
ম্যাগনাস কি বেলের পরিকল্পনায় একটি দুষ্ট পথ ছিল?
যদিও আমরা জানতে পেরেছিলাম যে ম্যাগনাস আনুষ্ঠানিকভাবে বেলের পক্ষে কাজ করছে না, বেয়েল এখনও লিয়ামের মনের সাথে গণ্ডগোলকে স্বস্তি দিয়েছিল এবং ম্যাগনাসের প্রতিনিধিত্ব করার চেয়ে এটি করার আর ভাল উপায় ছিল না।
আমি কীভাবে ম্যাগনাস এবং বেল কোরাকে একটি হিস্টিরিয়াল, কট্টর মহিলা হিসাবে চিত্রিত করেছিলেন, যিনি ম্যাগনাসকে চুরি করা $ 500,000 সম্পর্কে কুখ্যাত করেছিলেন।
যেহেতু, রোড রাইডাররা আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিবেদন দায়ের করেনি, তাই তাদের তাকে মুক্তি দিতে হয়েছিল, বা ম্যাগনাস কোরার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করার হুমকি দিয়েছিল।
বয়ডকে জিনিসগুলি শান্ত রাখতে অতিমাত্রায় আগ্রহী বলে মনে হয়েছিল, যদিও তিনি তার গোয়েন্দাদের কঠোর প্রমাণ খুঁজে পেতে বলেছিলেন।
তার জানা উচিত ছিল লিয়াম এবং কোরা যদি তাদের মনকে এ দুষ্ট বাহিনীকে মারধর সহ তাদের মন রাখে তবে কিছু করতে পারে।
লিয়াম এবং সুজেট অপরাধীদের মতো ভেবেছিল যখন তিনি টিজ করেছিলেন তখন কোরা ঠিক ছিলেন। কে জানত যে সুজেট বিড়াল চোর হিসাবে ব্যবহার করত এবং বেলের সাথে একটি চুক্তি করত?
এটি ব্যাখ্যা করেছিল যে কেন তিনি লিয়ামের দুর্দশায় হতবাক হননি এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি কেন দ্বিতীয় সুযোগের জন্য চাপ দিয়েছিলেন।
তাদের দু’জনই ট্রিলজিতে আমার প্রিয় প্লাটোনিক জুটি ছিল। তারা এত ভাল vibed।
আমি পছন্দ করেছি যে সুজেট কীভাবে লিয়াম ট্র্যাপ ম্যাগনাসকে সহায়তা করতে চেয়েছিল এবং তার আত্মবিশ্বাসী ফ্লার্টিং দক্ষতা আবার কাজ করেছিল।
ফিন তাকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত এটি প্রায় একটি স্ল্যাম ডঙ্ক ছিল, তবে তিনি সম্ভবত ম্যাগনাসের খপ্পর থেকে তাদের বাঁচিয়েছিলেন।
সুজেট এবং লিয়াম অনেক হাস্যকর অ্যান্টিক্স সরবরাহ করেছিল যেহেতু তারা হয় দিনটি বাঁচিয়েছিল বা সংরক্ষণের প্রয়োজন, সংক্ষেপে পালিয়ে যাওয়া ঝামেলা। তবে তারা ছিল একটি গতিশীল জুটি।
এই দম্পতিরা কি তারাগুলি আবার লিখতে পারে?
যদিও প্রোভিডেন্স ফলস মুক্তি এবং পুনর্জন্মের দিকে মনোনিবেশ করেছে, ফিল্মটিতে সময় ভ্রমণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং অ্যাঞ্জেলস নিশ্চিত হয়েছিল যে কোরা তার অতীতকে স্মরণ করার কথা ছিল না।
স্বাভাবিকভাবেই, লিয়াম এবং কোরা নিয়মগুলি অনুসরণ করার মতো ধরণ ছিল না, কারণ তিনি তাদের অতীত সম্পর্কে স্বপ্ন দেখছিলেন। আমি প্রশংসা করেছি যে কীভাবে তিনি তাকে রোমান্টিক ইতালীয় রাতের খাবারের সাথে খোলার চেষ্টা করেছিলেন।
এটি এতটা কৌতুকপূর্ণ ছিল কারণ লিয়াম এর চেয়ে বেশি কিছু চায়নি, তবে তিনি এখন তাকে আরও বেশি ভালোবাসতেন এবং তার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ করবেন না বা তার ভাগ্য পূরণ করবেন না।
কোরা যখন তার মুখোমুখি হয়েছিল, তখন তার নেকলেস সম্পর্কে তথ্য চাইলে এই মুখোমুখি রাখা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠল, তিনি বলেছিলেন যে তিনি শিখলেন 200 বছর আগে থেকেই এটি ছিল।
কোরা মিথ্যা কথা বলে ঘৃণা করেছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল যে সেই ব্যক্তিটির কী হয়েছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে সেখানে থাকুক না কেন সে কোন পথ বেছে নিয়েছিল।
এটাই ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কারণ, যদিও কোরা স্বর্গদূতদের শুনে তাকে ঘৃণা করত যেহেতু সে তাকে ভালবাসে বলে তাকে ভুল জুটি হিসাবে উল্লেখ করে।
যদিও তারা আইন থেকে দৌড়াদৌড়ি করছিল না, মনে হয়েছিল তারা তারা এবং একে অপরের দিকে তাকানোর সাথে সাথে ধার করা সময় ছিল।
লিয়াম ছিলেন না যে অ্যাঞ্জেলসরা ভেবেছিল কোরা কোরার সাথে থাকা উচিত। অ্যাগন কি তাদের মন পরিবর্তন করতে পারে?
যদিও লিয়াম এবং কোরা স্টার-ক্রসড প্রেমীদের মতো মনে হয়েছিল, সুজেট এবং ফিন রোমান্টিক আন্ডারটোনস সহ ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মতো উপস্থিত হয়েছিল।
ফেলিসিয়া সিমোন এবং ইভান রডেরিক দুর্দান্ত রসায়ন প্রদর্শন করেছিলেন এবং এটি অন-স্ক্রিনে দেখিয়েছিল।
কোরা তাকে বারে নির্জন করার পরে সুজেট ফিনকে সান্ত্বনা দেওয়ার পর থেকে তারা উভয়ই দ্বিতীয় সম্ভাবনা এবং ক্ষমার থিমটি বুঝতে পেরেছিল।
কোরা একজন দুর্দান্ত ব্যক্তি ছিলেন, তবে ধূসর দেখতে এবং নিয়ম এবং সততা অনুসরণে বিশ্বাসী হতে অসুবিধা হয়েছিল। এটি একটি পুলিশ প্রধানের কন্যা এবং ভারী প্রত্যাশা থেকে এসেছে।
প্রযুক্তিগতভাবে, সুজেট এবং ফিন বিপরীত দিকে ছিল, তারা স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।
সুজেট তাকে কোরা থেকে দূরে রাখার সময় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে চায়নি, তবে আপনি অনুভূতি থামাতে পারবেন না।
আপনি বলতে পারেন যে তিনি অপরাধবোধে বোঝা বোধ করেছিলেন কারণ তারা ঘনিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তিনি নিয়মিত টানেন, এবং তিনি বিব্রত হয়েছিলেন যে ফিন তাকে এবং লিয়ামকে ম্যাগনাসের ফোনে ট্যাপ করে ধরেছিল।
যাইহোক, ফিন সুজেটের আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করেছিলেন, এবং তিনি বইগুলিতে যেমন ছিলেন তেমন কোরার প্রতি তেমন মোহিত ছিলেন না।
তিনি যখন সান দিয়েগোতে স্থানান্তরিত করার অন্বেষণ করেছিলেন, তখন তিনি সেখানে রোমান্টিক তারিখের জন্য সুজেটকে হুইসেট করার দিকে বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন।
এমন রোমান্টিক ভদ্রলোক, তবে এটি একটি মশলাদার চুম্বন ছিল।
বয়ডের ক্রিয়াগুলি আলোকিত হয়, লিয়ামকে পিষে
আপনি কি হতবাক হয়ে গেছেন যে এই সমস্ত অপরাধের পিছনে বয়ড ছিলেন?
আগ্রহী বইয়ের ভক্তরা তাকে সন্দেহ করতে পারেন, তবে আমার রাডারটি কেবল তখনই উঠেছিল যখন তিনি লিয়ামের জন্য প্রভিডেন্স ফলস: দ্য ইম্পসিবল প্রতিশ্রুতি শেষে অন্যান্য ব্র্যাডি সম্পত্তিগুলি তদন্তের জন্য কখনও যাত্রা পাঠিয়েছিলেন না।
দেখে মনে হচ্ছিল তিনি প্রায়শই কেসের ট্রেইল থেকে কোরাকে ঠেলে দিয়েছিলেন, তবে কেউ আশা করেনি যে তিনি সরাসরি কোনও অপরাধ করবেন।, যদিও কেউই বয়ডকেও বিশ্বাস করেনি।
এটি লিয়ামকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল যখন তারা মেরেডিথকে ম্যাগনাসের পুরাতন লেকহাউসে স্ট্যাশ করে দেখতে পেল এবং কোরা বুঝতে পেরেছিল যে তাকে বয়ডকে কতটা ভয় পেয়েছিল।
লিয়াম বিশ্বাস করতে চেয়েছিল যে তিনি এবং বয়ড পুরানো বন্ধু ছিলেন যতক্ষণ না তিনি কোরার নেকলেসটি তার ঠান্ডা, মৃতদেহটি ছিঁড়ে ফেলার কথা মনে করেন। তারপরে, তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর পুরানো পরিচিতটি এখনও লোভী।
ফিন জড়িত হওয়া বিপজ্জনক, তবে অনুমানযোগ্য ছিল। লিয়ামের মতো ফিনও ন্যায়বিচারের জন্য চেয়েছিলেন, এমনকি যদি লিয়াম এবং সুজেট অবৈধভাবে তথ্যটি পেয়েছিল।
তার একা পার্কে যাওয়া উচিত ছিল না, এবং বয়ডকে জানানো ফিনকে কেবল ক্ষতিকারক ছিল। ফিন সম্ভবত ম্যাগনাস এবং বয়ড তর্ক করতে দেখেছিলেন এবং জামানত ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে উঠলেন।
যদিও লিয়াম 1800 এর দশকে ফিন সম্পর্কে যত্ন নেবেন না, তবে তিনি এবং বয়ড কীভাবে রাতারাতি ছিলেন তা দেখিয়ে ফিনকে এখন বাঁচা না হওয়া পর্যন্ত তিনি হাল ছাড়তেন না।
বয়ড, লিয়াম এবং ফিনের মধ্যে সেই লড়াইয়ের দৃশ্যটি সুন্দরভাবে কোরিওগ্রাফ করা হয়েছিল। হলমার্ক চ্যানেলটিতে অনেকগুলি অ্যাকশন দৃশ্য অন্তর্ভুক্ত নেই, তবে এটি আমাদের আমাদের আসনের কিনারায় রেখেছে।
কখনও কখনও সুখের পরে কখনও কেবল রূপকথার জন্য নয়
বেশিরভাগ হলমার্ক ফিল্মগুলি দম্পতিদের পুনরায় একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয় এবং আমি স্বস্তি পেয়েছিলাম যে প্রোভিডেন্স জলপ্রপাত সেই প্রবণতাটি অনুসরণ করেছিল।
যদিও এটি কিছু হলমার্ক চলচ্চিত্রের মতো চিত্তাকর্ষক ছিল না, প্রভিডেন্স ফলস: চোর অফ ফ্যাটে অনেকগুলি রূপকথার উল্লেখ রয়েছে। আলাদিন এবং লেডি এবং ট্রাম্পের কিছু আইকনিক রেফারেন্স ছিল, প্রায় বোঝানো হয়েছিল যে সত্যিকারের ভালবাসা জিতবে।
আমি আশা করতে প্রায় ভয় পেয়েছিলাম যখন কোরা লিয়ামকে বলেছিল যে তিনি যা নিতে চান তা চুরি করতে পারেন না, যার অর্থ তার হৃদয়। এই উদ্ধৃতিটি রেজিনা এবং রবিনের মধ্যে একবারে একবারে একটি আইকনিক দৃশ্যের আয়না দেয়, কারণ তারা প্রেমে পড়েছিল।
বইগুলিতে, এটি এত সহজ ছিল না। ফিন এবং লিয়াম দুজনেই বিপদে পড়েছিলেন এবং লিয়ামকে নিজেকে ত্যাগ করার জন্য আরও একটি সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ফিন তা তৈরি করেননি।
এবার, গ্যাব্রিয়েলের কাছে লিয়াম এবং কোরা আন্তরিক আবেদনের প্রতি অ্যাগনের বিশ্বাস অ্যাঞ্জেলসকে দমন করেছিল যাতে তাদের সকলকে ভালবাসার দ্বিতীয় সুযোগ পেতে দেয়।
আশা করি, এই বিকল্প সমাপ্তি ভক্তদের সন্তুষ্ট করেছে। কোরা এবং লিয়াম অন্য লোকদের সহায়তা করার জন্য দ্বিতীয় সম্ভাবনার আরও শাখা খোলার তার ভাগ্য পূরণ করেছিলেন।
সুজেট এবং ফিন একসাথে শেষ হয়েছিল, এবং কোরা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল, বুঝতে পেরেছিল যে তিনি লিয়ামের মতো একই পরিস্থিতিতে ছিলেন।
কখনও কখনও, আপনি যখন নিজের পাশে সঠিক ব্যক্তিকে খুঁজে পান তখন আপনার ভাগ্যটি আবার লিখতে পারে।
আমি এই চরিত্রগুলির প্রেমে পড়েছি এবং আমি তাদের আরও দেখতে পছন্দ করি। উত্স উপাদান না থাকলেও, আমি এখনও লিয়াম এবং কোরা মেন্টর কিশোর -কিশোরীদের দ্বিতীয় সম্ভাবনায় কীভাবে বা সুজেট এবং ফিনের সম্পর্কের প্রস্ফুটিত হয় তা দেখে উপভোগ করব।
আপনার কাছে, হলমার্কি। আপনি কি প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের সমাপ্তিতে সন্তুষ্ট? আপনি কি অবাক হয়েছিলেন বয়ড অপরাধী ছিলেন? আপনি কি এই চরিত্রগুলির আরও দেখতে চান?
মন্তব্যে আমাদের জানান।
এই প্রভিডেন্স ফলস পর্যালোচনা উপভোগ করেছেন? আমাদের সাহায্য করুন।
একটি মন্তব্য ফেলে দিন বা এটি ভাগ করুন – এটি নিখরচায়, বেদনাদায়ক এবং স্বাধীন টিভি কভারেজকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে।
প্রভিডেন্স অনলাইনে পড়ে
প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের আমাদের পর্যালোচনাটি পড়ুন: লিয়াম ভাগ্যকে পরাজিত করে এবং আবার কোরার হৃদয়কে চুরি করে কিনা তা শিখতে ভাগ্যের চোর।
সুজেট প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের ভক্ত-প্রিয় হয়ে উঠেছে। সুজেটের আত্মবিশ্বাস এবং তার ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে ফেলিসিয়া সিমোনের সাথে টিভি ধর্মান্ধ চ্যাট করেছেন।
প্রোভিডেন্স ফলস: একটি অসম্ভব স্বপ্ন, একটি অন্ধকার শক্তি অ্যাংসিটি প্রেমের ত্রিভুজটিতে সর্বনাশ করে। আমাদের পর্যালোচনা পড়ুন এবং একটি দিক চয়ন করুন!
টিভি ফ্যান্যাটিক বিভিন্ন নিবন্ধের ধরণের জুড়ে তাদের ভয়েসগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য উত্সাহী অবদানকারীদের সন্ধান করছে। ভাবুন আপনার কাছে টিভি ধর্মান্ধ হতে যা লাগে? আরও তথ্য এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য এখানে ক্লিক করুন।