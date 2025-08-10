প্রভিডেন্স ফলস: দ্য ইম্পসিবল ড্রিম, তবে একটি অন্ধকার শক্তি ধ্বংস করে দেয় প্রেমের ত্রিভুজটি উত্তপ্ত হয়

সমালোচকদের রেটিং: 4.5 / 5.0
4.5
প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের শেষে: আজীবন সম্ভাবনা, কোরা লিয়ামের কাছে তার অনুভূতি স্বীকার করেছিলেন। যেহেতু এটি একটি তিন-অংশের ট্রিলজি, তাই তাদের রাস্তাটি অ্যাঙ্গস্টি এবং প্রাণবন্ত হবে, তাই অন্য রোলারকোস্টার রাইডের জন্য স্ট্র্যাপ।
প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের প্রথম অংশে এটি মূলত লিয়াম এবং কোরা এর সম্পর্কের প্রদর্শন করেছিল। যদিও তাদের সম্পর্কটি এখনও কেন্দ্রীয়, এই ফিল্মটিতে ফিনের দৃষ্টিভঙ্গি আরও অনেক বেশি বৈশিষ্ট্যযুক্ত, পাশাপাশি সুজেটকে একটি সম্ভাব্য অংশীদার হিসাবে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
আমরা আয়ারল্যান্ড এবং প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের দিকে ফিরে যাওয়ার সাথে সাথে হাসতে এবং কাঁদতে প্রস্তুত।
অংশীদাররা কি বন্ধুদের চেয়ে বেশি হতে পারে?
প্রভিডেন্স ফলস এবং হলমার্ক চ্যানেলটি চেয়েছিল যে আমরা লিয়াম এবং কোরা রুট করতে পারি। দম্পতিরা হয়ে যাওয়া কাজের অংশীদাররা একটি জনপ্রিয় ট্রপ। যে কোনও পদ্ধতিগত দেখুন।
লিয়ামও এটি চেয়েছিল, তবে তিনি ডেসটিনি দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন, তাই তাঁর এবং কোয়ের মধ্যে বিষয়গুলি শীতল ছিল, বিশেষত যেহেতু তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি সেই পেস্কি জাপারের কারণে তাকে বিতাড়িত করেছেন।
প্রায় প্রায়-কাপলের মতো, এই দু’জন টাইট স্পেস এবং অ্যাংস্টি পরিস্থিতিতে ধরা পড়তে থাকে, প্রায় চুম্বন সহ যখন কোরা লিয়ামকে কীভাবে গাড়ি চালাতে শেখায়।
অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে অনেকগুলি মিল ছিল এবং কোরা এবং লিয়াম উভয়ই একটি সংযোগ অনুভব করেছিল যখন তারা প্রমাণগুলির মধ্যে কোরার পুরানো নেকলেস দেখেছিল।
তিনি এটি বুঝতে পারেন নি বা কেন তিনি লিয়ামের চারপাশে এত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন। তারা এটিকে পেশাদার রাখার চেষ্টা করার সাথে সাথে তাদের সহজ সংযোগটি হারাতে চায়নি, তবে এটি তারা ভাবার চেয়ে আরও জটিল প্রমাণিত হয়েছিল।
কোরা তাদের অতীতের অংশগুলি স্মরণ করে রেখেছিল এবং স্বপ্নে এটি দোষারোপ করা আরও চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছিল। পরিবর্তে তারা কি একসাথে শেষ হওয়ার নিয়তি ছিল?
সুজেট এবং লিয়াম একসাথে কাজ করে একটি অপ্রত্যাশিত আনন্দ ছিল
প্রথম প্রোভিডেন্স ফলস ফিল্মে কোরার সেরা বন্ধু হিসাবে সুজেট মজাদার ছিলেন, তবে তিনি পর্যাপ্ত স্ক্রিনটি পাননি।
সুজেট (ফেলিসিয়া সিমোন) প্রভিডেন্স ফলস: দ্য ইম্পসিবল ড্রিমে তার ভূমিকা প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে জ্বলজ্বল করে।
তিনি কোরা এবং পরিবর্তে লিয়ামকে কতটা সমর্থন করেছিলেন তা দেখে আনন্দিত হয়েছিল। অনেক লোক বিশ্বাস করবে না যে তাকে তার ভাগ্য পূরণের জন্য তাকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, তবে সুজেটকে মুক্তমনা মনে হয়েছিল।
তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে লিয়াম কোরাকে সত্যই পছন্দ করে যদি সে তাকে ফিনের সাথে সেট আপ করে দেয়। এটি তাকে কিছু পয়েন্ট জিতেছে। আমি সন্দেহ করি যে সুজেট প্রেমে পুড়ে গেছে যেহেতু সে প্রেমে বিশ্বাস করে না।
যদিও তিনি, অ্যাগন এবং লিয়াম হাসিখুশি ছিলেন। যদিও অ্যাগন লিয়ামের পছন্দ হয়ে উঠেছে, তবুও তিনি চান না যে তার পরিচয় বেরিয়ে আসুক, তবে লিয়াম ভেবেছিল যে তাদের দলে সুজেট থাকা উপকারী হতে পারে।
লিয়াম এবং অ্যাগন নিজেদের দ্বারা এটি পরিচালনা করতে পারেনি, বিশেষত একবার ম্যাগনাস কোরার চারপাশে শুকনো শুরু করেছিলেন। তারা ভেবেছিল সুজেট তাদের বাঁচাতে পারে। তারা খুব কমই জানত।
ফিনের গোপনীয়তা প্রকাশিত হওয়ায় ইভান রডারিক এমভিপি ফিল্ম ছিলেন
লাচলান কোয়ার্মি যখন আমাদের প্রভিডেন্স ফলস: চান্স অফ লাইফটাইমে অবাক করে দিয়েছেন, ইভান রডেরিক দ্বিতীয় ছবিতে বিতরণ করেছিলেন।
তিনি এবার আইনী বন্ধুর চেয়ে বেশি ছিলেন। আমরা দেখেছি যে তিনি উভয় টাইমলাইনে কোরা কতটা যত্ন নিয়েছিলেন এবং কীভাবে তিনি বৈধ প্রেমের আগ্রহ হতে পারেন।
এটি আংশিকভাবে রডেরিকের স্তরযুক্ত পারফরম্যান্স এবং কেটি স্টিভেন্সের (কোরা) সাথে প্রাকৃতিক সংযোগের কারণে।
অতীতে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, ফিন কেবল চেয়েছিলেন যে কোরা চাইলে তাদের বিয়ে করতে পারে। তিনি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে একজন যথাযথ ভদ্রলোক ছিলেন।
তিনি হয়তো সেই জীবনকে ঘিরে না ফেলেছিলেন এবং অ্যাডভেঞ্চারের আকুল হন, তবে তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন।
ফিনকে বর্তমান সময়ে একজন স্থিতিশীল ব্যক্তির মতো মনে হয়েছিল, তবে তার পায়খানাটিতে লুকিয়ে থাকা কিছু গোপনীয়তা ছিল। এলি শেল্টন ফিন তার জন্য কিছু না করে রোড রাইডারদের সাথে মেরিডিথের সংযোগ সম্পর্কে কোনও বিবরণ প্রকাশ করবেন না।
যেহেতু এটি হলমার্ক চ্যানেল, এটি ফিনের চুক্তির প্রকৃত প্রকৃতিটি প্রদর্শন করতে পারেনি, যা ছিল খাঁচা লড়াই। তারা এটিকে অবৈধ জুয়ার এবং পুল খেলতে ডাউনগ্রেড করেছে, এটি কোরার ক্রোধ বুঝতে আরও শক্ত করে তোলে।
অবশ্যই, এটি পুলে জুয়া খেলার জন্য ডিএর পক্ষে খারাপ চেহারা, তবে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য এটি করেছিলেন, এবং তিনি এমনকি জানেন না, তবে সুজেট তার মোহনকে বারে প্রবেশের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।
তুমি সুজেটকে ভালবাসে। তিনি ফিনের সাথে জুয়া খেলেন এবং তাকেও একটি পিপ টক দিয়েছিলেন। তিনি সবার উইং মহিলা। যদি কোরা এবং ফিন একত্রিত না হয় তবে আমরা কি সুজেটের সাথে ফিন সেট আপ করতে পারি?
ফিন কল্পনা করা কারও চেয়ে লিয়ামের মতো ছিলেন। তিনি প্রায় কিছুই থেকে এসেছিলেন, এমন সময় তিনি ভুলে যেতে পছন্দ করবেন।
যাইহোক, তিনি কোরাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার গর্ব গ্রাস করেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন যে এলি শেল্টন কীভাবে তার পরিবারকে বাঁচিয়েছিলেন এবং এখন তিনি তাকে পাওনা রেখেছিলেন।
কী এক বিরল মুহূর্ত, এবং তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি তার বাবা -মায়ের মতো সত্যিকারের সম্পর্কটি কতটা চেয়েছিলেন। এই স্বীকারোক্তিটি আমাকে খেয়াল করেছিল যে তাদেরও একটি স্পার্ক থাকতে পারে।
প্রেমের ত্রিভুজটি উত্তপ্ত হওয়ার সাথে সাথে লিয়াম এবং ফিন একটি অসম্ভব বন্ধুত্ব গঠন করেছিল
এমনকি উভয় পুরুষই কোরাকে অনুরাগী করেও তারা কৌতুকপূর্ণভাবে স্বীকার করেছেন যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শালীন। এটি ট্রিলজির অন্যতম প্রিয় অংশ ছিল।
উভয়ই মানুষ অন্যের পায়ের আঙ্গুলের উপর পা রাখতে চায়নি এবং তারা দুজনেই দৃশ্যে একটি মজাদার ক্যামেরাদারি উপভোগ করেছে বলে মনে হয়েছিল।
প্রযুক্তিগতভাবে লিয়ামকে ফিনকে সহায়তা করতে হয়েছিল, তবুও এটি মিষ্টি ছিল যে কীভাবে তিনি তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য ফিনের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করেছিলেন। তিনি ডিউটির ডাকের বাইরে চলে গেলেন।
এটিও সহায়তা করেছিল যে তাদের উভয়ই ম্যাগনাসকে বিশ্বাস করে না, তাই তারা কোরাকে তার কাছ থেকে বাঁচাতে জুটি বেঁধেছিল।
আমার কিছু অংশ ফিন কোরা এবং লিয়ামের মধ্যে বাষ্পী চুম্বন যখন তাকে বাঁচিয়েছিল তার মধ্যে এই বাষ্পী চুম্বন প্রত্যক্ষ করার জন্য দুঃখিত হয়েছিল। একে অপরের প্রতি তাদের অনুভূতি সুস্পষ্ট ছিল এবং তিনি পথে যেতে চান না।
তৃতীয় ছবিতে ত্রিভুজটি কোথায় নেতৃত্ব দেয় তা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি না, বিশেষত এখন পুরুষরা বন্ধু। এটি এই গতিশীলতায় আরও একটি স্তর যুক্ত করে।
ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে, তবে শয়তান খেলতে এসেছিল
লিয়াম সম্মানজনক কাজটি করার চেষ্টা করেছিল, কেবল কোরা -এর সাথে পেশাদার অংশীদার থাকার এবং ফিনের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। শয়তানের অন্যান্য পরিকল্পনা ছিল।
যেহেতু কোরা লিয়াম এবং ফিনের সাথে হতাশ হয়েছিলেন, তাই ম্যাগনাস তার দুর্বলতার সুযোগ নিতে পেরে খুব খুশি হয়েছিল।
কোরা কেবল তার প্রেমের ত্রিভুজটি ভুলে যেতে চেয়েছিল, কোনও অপরাধে চুষতে না পারে এবং নিজেকে বিপদে ফেলতে পারে না। অনেক মারাত্মক স্ত্রীলোকদের মতো তিনিও ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি ম্যাগনাসকে পরিচালনা করতে পারবেন, তবে তাঁর কাছে তিনি ব্যয়যোগ্য ছিলেন।
তিনি কেবল অর্থের যত্ন নিয়েছিলেন। ধন্যবাদ, কোরার দু’জন লোক ছিল যারা তার সুরক্ষার জন্য যে কোনও কিছু ঝুঁকিপূর্ণ করবে।
লিয়াম দ্বিতীয়বার কোরাকে মরতে দেয়নি। তিনি প্রতিটি টাইমলাইনে সত্যই তাকে ভালবাসতেন, তবে তারা পুনরায় একত্রিত হলে তার ভবিষ্যত নষ্ট হতে দেয় না।
তিনি সত্যিই বিকশিত হয়েছিল; তবে, সে কি সেই সুযোগটি পাবে, নাকি বেল তাকে থামিয়ে দেবে?
আমরা নিশ্চিত যে ম্যাগনাস বেলের পদ্মি ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন না, এবং বেলের এখনও একটি পরিকল্পনা রয়েছে।
কেউ কি সন্দেহ করেছিলেন যে সুজেট বেলের সহযোগী? এটাই ছিল কিছু ক্লিফহ্যাঞ্জার!
আমি কেন কোরা এবং ফিনকে আলাদা রাখতে হবে এবং সুজেটের ম্যাচমেকিং দক্ষতা কেন প্রয়োজনীয় ছিল তা জানতে পেরে আমি আগ্রহী।
স্বাভাবিকভাবেই, শয়তান সত্যিকারের ভালবাসা সম্পর্কে কম যত্ন নিতে পারে না, তাই তিনি কার জীবন ধ্বংস করতে পারেন? কোরা এবং ফিনের? লিয়াম? নাকি সে সামেলের প্রতিশোধ চায়?
আপনার কাছে, হলমার্কি। আপনি কি এখনও এই প্রভিডেন্স ফলস ট্রিলজিতে বিক্রি হয়? আপনি কে শিপিং করছেন? আপনি কি মনে করেন বেলের পরিকল্পনা কি?
ফেলিসিয়া সিমোন (সুজেট) এর সাথে আমাদের একচেটিয়া সাক্ষাত্কার এবং তৃতীয় চলচ্চিত্রের আমাদের পর্যালোচনা: প্রভিডেন্স ফলস: ভাগ্যের চোর।
এই প্রভিডেন্স ফলস পর্যালোচনা উপভোগ করেছেন? আমাদের সাহায্য।
একটি মন্তব্য ফেলে দিন বা এটি ভাগ করুন – এটি নিখরচায়, বেদনাদায়ক এবং স্বাধীন টিভি কভারেজকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে।
প্রভিডেন্স অনলাইনে পড়ে
প্রোভিডেন্স ফলস: একটি অসম্ভব স্বপ্ন, একটি অন্ধকার শক্তি অ্যাংসিটি প্রেমের ত্রিভুজটিতে সর্বনাশ করে। আমাদের পর্যালোচনা পড়ুন এবং একটি দিক চয়ন করুন!
প্রভিডেন্স ফলস: আজীবন সম্ভাবনা লিয়াম এবং কোরার ভালবাসার গভীরতা দেখিয়েছিল যখন সে নিজেকে খালাস করার চেষ্টা করেছিল। আমাদের পর্যালোচনা!
কেটি স্টিভেনস, লাচলান কোয়ার্ম্বি এবং ইভান রডারিক তাদের প্রেমের ত্রিভুজ সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিয়েছেন যা প্রভিডেন্স ফলসে শতাব্দী বিস্তৃত।
টিভি ফ্যান্যাটিক বিভিন্ন নিবন্ধের ধরণের জুড়ে তাদের ভয়েসগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য উত্সাহী অবদানকারীদের সন্ধান করছে। ভাবুন আপনার কাছে টিভি ধর্মান্ধ হতে যা লাগে? আরও তথ্য এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য এখানে ক্লিক করুন।