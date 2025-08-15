প্রভিডেন্স ফলস: ফেলিসিয়া সিমোন ট্রিলজির উইং মহিলা, একটি সম্ভাব্য সুজেট এবং ফিন রোম্যান্স এবং তার ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলি হিসাবে কথা বলেছেন

ফিল্ম ট্রিলজি, প্রভিডেন্স ফলস, হলমার্ক চ্যানেলে তার রোমান্টিক রহস্য ইভেন্ট সিরিজের সাথে ভক্তদের মুগ্ধ করেছে।
এটি সর্বাধিক বিক্রিত লেখক জুড দেভেরাক্স এবং তারা শীটগুলি থেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং লিয়াম ও ‘কনরের যাত্রা বর্তমান সময়ে তিনি আরও ভাল ব্যক্তি হিসাবে বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, তবে কোরা ম্যাকলিউড এখনও তার হৃদয়কে ধরে রেখেছেন।
যদিও লাভ ট্রায়াঙ্গেল বিশাল আবেদন রাখে, ফেলিসিয়া সিমোন অভিনয় করা সুজেট একটি ভক্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে, মূলত কারণ তিনি এমন এক দুর্দান্ত উইং মহিলা।
তিনি কোরার প্রতি অনুগত এবং লিয়ামকে তার অ্যান্টিক্সে সমর্থন করেন। উল্লেখ করার মতো নয়, সুজেট এবং ফিন আশ্চর্যজনক রসায়ন ভাগ করে নেয়।
টিভি ফ্যান্যাটিক কোরা এবং লিয়ামের উইং মহিলা, ইভান রডারিক (ফিন ওয়ালশ) এর সাথে তাঁর রসায়ন এবং তার ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলির সাথে ফেলিসিয়া সিমোনের সাথে চ্যাট করেছিলেন।
নীচের সাক্ষাত্কারটি দেখুন।
হাই ফেলিসিয়া। আমি প্রভিডেন্স জলপ্রপাত পছন্দ।
আপনি তাদের উপভোগ করছেন আমি খুব আনন্দিত। তারা উত্তেজনাপূর্ণ।
আপনি অন্যান্য হলমার্ক ছবিতে অভিনয় করেছেন। প্রভিডেন্স ফলস কীভাবে এই প্রকল্পগুলির থেকে পৃথক হয়েছে?
বেশ খানিকটা। আমি তিনটি জ্ঞানী পুরুষ এবং একটি শিশু এবং তিনটি বুদ্ধিমান পুরুষ এবং একটি ছেলে সহ কয়েকটি হলমার্ক ক্রিসমাস সিনেমা করেছি।
সেগুলি হালকা, মজাদার এবং প্রচুর কমেডি ছিল। প্রভিডেন্স জলপ্রপাত অনেক চলছে। আপনার রোম্যান্স এবং আপনার রহস্য আছে।
এটি পাশাপাশি কিছুটা স্পাইসিয়ার। সেখানে বেশ কয়েকটি চুম্বন রয়েছে, তাই এটি দেখতে সর্বদা সুন্দর।
আমি রোম্যান্স এবং রহস্য ভালবাসি। সুতরাং, সুজেট একজন অনুরাগী হয়ে উঠেছে যেহেতু তিনি এমন অনুগত উইং মহিলা।
হ্যাঁ, এটি শুনতে সুন্দর, তবে হ্যাঁ, তিনি একজন উইং মহিলা। তিনি কোরার জন্য সেরা চান।
আমি লিয়াম এবং ফিন উভয়ের সাথেও তাকে দেখতে পছন্দ করি। তিনি একজন চারদিকে উইং মহিলা ছিলেন। প্রত্যেকে তাকে কতটা পছন্দ করে সে সম্পর্কে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর মন্তব্য দেখেছি।
শুনতে খুব সুন্দর। যে কোনও সেরা বন্ধুর দৃশ্যে এটি অনেক মজাদার। লিয়াম এবং ফিনের মধ্যে নির্বাচন করা একটি দুর্দান্ত পছন্দ।
তারা খুব আলাদা। সুতরাং, সুজেটের কোরার সাথে সে সম্পর্কে কথা বলার এবং সমস্ত চা পাওয়ার জন্য দুর্দান্ত সময় রয়েছে।
আপনার চরিত্রের আপনার প্রিয় অংশটি কী ছিল?
আমি সুজেটের আত্মবিশ্বাস পছন্দ করি। আমি যখন আমাদের ছিনিয়ে নিয়েছিলাম তখন আমার প্রিয় একটি দৃশ্য বারে প্রবেশ করছিল It’s এটি এমন কিছু যা আমি ব্যক্তিগতভাবে করব না।
আমি আশা করি আমার সুজেটের আত্মবিশ্বাস ছিল, তবে এটি খেলতে অনেক মজা ছিল। আপনি জানেন, ফিন সেই উপাদানটিতে, তার চরিত্রের অন্য দিক এবং কোরা বারে প্রবেশের সুন্দর ছদ্মবেশ দেখে।
এটি আমার প্রিয় একটিও ছিল। আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য করেছিলাম যে কীভাবে আমাদের সকলের সেই দৃশ্যের সময় সুজেটের মতো একজন উইং মহিলার দরকার ছিল।
আমাকে এমন ক্লাবগুলিতে পেতে আমার এটি দেখতে হবে।
আমি সম্মত। এটা বিনোদনমূলক ছিল। প্রোভিডেন্স ফলস: দ্য ইম্পসিবল প্রতিশ্রুতি শেষে, আমরা শিখেছি যে সুজেট বেলের সাথে কাজ করছে। তিনি কীভাবে এই দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে উঠলেন সে সম্পর্কে আপনি কিছু জ্বালাতন করতে পারেন?
প্রভিডেন্স ফলস অংশে 3, সবকিছু উদ্ঘাটিত হয়। প্রভিডেন্স ফলস: দ্য ইম্পসিবল প্রতিশ্রুতি, ক্লিফহ্যাঞ্জারের শেষে, সুজেটের অভিব্যক্তিটি কিছুটা অপঠনযোগ্য। তিনি যখন কোরা এবং তার রোমান্টিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বেলের কাছে ফিরে রিপোর্ট করছেন তখন তিনি অবশ্যই খুশি হন না।
আমি কেবল টিজ করতে পারি তা হ’ল সমস্ত চরিত্রের সাথে অনেকগুলি কঠিন পছন্দ করা হয় তবে বিশেষত সুজেটের সাথে। এটি ছিল তার জন্য একটি সংগ্রাম। এবং তারপরে আপনি খুঁজে পাবেন যে তিনি কেন বেলের সাথে এই দুর্দশায় রয়েছেন।
কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করেনি যে তিনি সহযোগী হবেন। প্রত্যেকে ভেবেছিল এটি ম্যাগনাস।
খুব বৈধ। ম্যাগনাসকে কিছুটা সন্দেহজনক দেখাচ্ছে, তবে এটিও মজাদার ছিল। টেবিল রিডটি বিনোদনমূলক ছিল, মানুষের প্রতিক্রিয়া এমনকি আমার প্রতিক্রিয়া দেখে। সুজেট এবং সেই সংযোগের সাথে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখে মজা হয়েছে।
অনেক ভক্ত সুজেট এবং ফিনের সম্পর্ক পছন্দ করে। আপনি কি তাদের প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের ক্ষেত্রে রোম্যান্টিকভাবে একত্রিত হতে দেখতে চান: ভাগ্যের চোর?
ফিন ওয়ালশ, চরিত্রটি দুর্দান্ত লোক। ইভান রডারিকও একজন দুর্দান্ত ব্যক্তি। আমি মনে করি সুজেটকে ভালবাসার প্রাপ্য, এবং সে অগত্যা তা অনুভব করে না। আমি জানি অনেক অপরাধবোধ আছে।
সুতরাং, সামগ্রিকভাবে, সুজেট একটি সম্পর্কের দাবিদার। তিনি ভালবাসা বোধ করার দাবিদার। আশা করি, এটি তৃতীয় ছবিতে অন্বেষণ করা হবে।
আপনার এবং ইভানের একটি সুন্দর, সহজ সংযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ, একেবারে। ইভান কাজ করতে এত মজা ছিল। উম, এমনকি ঠিক মত, সেট শীতল। আমাদের ব্যানার, আমাদের কথোপকথন। তিনি খুব মেধাবী, এবং অনায়াসে মনোমুগ্ধকর। সুতরাং, দৃশ্যেও তাঁর সাথে কাজ করা সহজ ছিল।
প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের চূড়ান্ত চলচ্চিত্রটি বর্ণনা করতে আপনি কোন তিনটি শব্দ ব্যবহার করবেন?
আমি যদি একটি মিনি বাক্যটি করতে পারি তবে আমি বলব প্রেম জটিল।
আমি জানি প্রভিডেন্স জলপ্রপাত ছাড়াও আপনার কাছে আরও অনেক প্রকল্প রয়েছে। তাদের কিছু সম্পর্কে বলুন।
আমি তাদের একজনের নাম বলতে পারি না, তবে আমি হলমার্কের সাথে ফিরে আসব, তাই আমি তাদের সাথে কাজ করার জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞ। আমি তাদের সাথে একটি প্রকল্পে এবং আমার ব্যক্তিগত প্রকল্পে কাজ করছি। আমার কাজগুলিতে একটি টিভি সিরিজ আছে।
নামটি অ্যাপ ক্রনিকলস ডেটিং করছে। সুতরাং, এটি এক সহস্রাব্দ মহিলাকে অনুসরণ করে যিনি প্রেম এবং সম্পর্কের পাশাপাশি একটি নতুন শহরে একটি নতুন শহরে বিষাক্ত মোকাবিলার ব্যবস্থা নেভিগেট করছেন।
এটি একটি রোমান্টিক নাটকীয়, এবং সেই সিরিজে অনেকগুলি সম্পর্কিত সম্পর্কিত পরিস্থিতি রয়েছে যখন এটি ডেটিং এবং ডেটিং অ্যাপস এবং এমনকি প্লেটোনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং এই ডিজিটাল যুগে সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায়, যা আমি মনে করি যে অনেক লোক করতে সমস্যা হচ্ছে।
এটি কৌতুকের মাধ্যমে এটি অন্বেষণ করছে। এবং তারপরে অবশ্যই আমাদের সেখানেও গুরুতর থিম রয়েছে।
এটা কি নেওয়া হয়েছে?
আমি পাইলট পর্ব তৈরি করার জন্য একটি অনুদান পেয়েছি। এখনই, এটি পিচিং পর্যায়ে রয়েছে, যাতে আপনি ইনস্টাগ্রামে সিরিজের যাত্রাটি অনুসরণ করতে পারেন ডেটিং অ্যাপ ক্রনিকলস। আমরা একটি স্ট্রিমিং পরিষেবা খুঁজছি। সুতরাং, আঙ্গুলগুলি অতিক্রম করা, এটি খুব শীঘ্রই নেওয়া যায়।
এটি অনেক মজাদার এবং খুব সম্পর্কিত বলে মনে হচ্ছে।
অবশ্যই সম্পর্কিত। আপনাকে ধন্যবাদ। অনেক লোকের সাথে লিখতে এবং কথা বলতে এবং তাদের গল্পগুলি শুনতে মজা পেয়েছিল। তারা ডেটিং অ্যাপস সম্পর্কে যে মুহুর্তে শুনে, তারা বলে, “ওহে আমার মঙ্গল, আমার এই গল্পটি আছে এবং আমার সেই গল্পটি আছে” এবং বিনোদনমূলক জিনিস ভাগ করে নিই।
সুতরাং এটি প্রকাশের আগে কেবল প্রতিক্রিয়া শুনে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সুতরাং, আমি এটি মানুষের সাথে ভাগ করে নিতে আগ্রহী এবং তাদের চরিত্রগুলির মাধ্যমে গল্পগুলি উপভোগ করতে পারি।
হ্যাঁ, আমি সম্মত এটি আধুনিক মনে হচ্ছে। আমি মনে করি লোকেরা এটি উপভোগ করবে।
একেবারে। আপনাকে ধন্যবাদ। লোকেরা আরও প্রায়শই অনলাইনে দেখা করে, এটি কঠিন কারণ আপনার অনলাইন ব্যক্তিত্ব আপনার ব্যক্তিগত স্ব-স্ব থেকে পৃথক। আমি ব্যক্তিগতভাবে এটি অভিজ্ঞতা। অনলাইনে কারও সাথে কথা বলা দুর্দান্ত।
তারপরে আপনি তাদের সাথে দেখা করুন, এবং সংযোগটি সেখানে নেই। এটি অনেক পরীক্ষা এবং ত্রুটি। তবে এই দিন এবং যুগে, প্রত্যেকেই এটি করছে। সুতরাং, আমাকে এটি সম্পর্কে একটি গল্প লিখতে হয়েছিল।
আমি একটি ইন্ডি কমেডি প্রকল্পও করছি, যা আমি কোনও বিষয়ে কথা বলতে পারি না। তবুও, আমি এর জন্য খুব উচ্ছ্বসিত কারণ এটিতে প্রচুর ইম্প্রোভ জড়িত রয়েছে এবং আমি ইম্প্রোভ কমেডি পছন্দ করি।
আমি এটি কিছুক্ষণের মধ্যে করিনি, তবে অভিনেতা হিসাবে, আপনার অন্যান্য দৃশ্যের অংশীদারের শক্তি সেট করে এবং কাজ করতে সেই স্বাধীনতা খেলতে এবং এটি মজাদার। সুতরাং, আমি যে সম্পর্কে উত্সাহিত।
আপনি কে বলবেন আপনার অভিনয় অনুপ্রেরণাগুলির মধ্যে একটি?
ইসা রায়। এইচবিওর নিরাপত্তাহীনতায় তার প্রকল্পকে বিশ্রী কালো মেয়ে রূপটি দেখার অনুপ্রেরণামূলক ছিল। সেই সিরিজে অনেক ডেটিং এবং আকর্ষণীয় মিথস্ক্রিয়া রয়েছে। তাই খুব সম্পর্কিত।
তিনি একজন অভিনেত্রী এবং প্রযোজক, এবং তাঁর যাত্রা অনুপ্রেরণামূলক, কারণ তিনি অনেক ইন্ডি স্রষ্টাদের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।
তিনি উভয় পক্ষই কাজ করেন, এবং আমিও তাই করি এবং আমি তার সাথে কাজ করতে পছন্দ করব।
মোড়ানো, আমরা আপনাকে এই সপ্তাহান্তে প্রভিডেন্স ফলসে দেখে এবং আপনার আরও বেশি হলমার্ক প্রকল্পগুলি শুনতে পেয়ে আমরা আনন্দিত।
ওহ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এটা অনেক মজা। আমি গল্পগুলি ভালবাসি।
প্রোভিডেন্স ফলস: ভাগ্য অফ ফেট শনিবার, 16 আগস্ট শনিবার, 8/7 সি তে হলমার্ক চ্যানেলে এবং পরের দিন হলমার্ক+এ প্রবাহিত হয়।
এই সাক্ষাত্কারটি দৈর্ঘ্য এবং স্বচ্ছতার জন্য সম্পাদিত হয়েছে।
