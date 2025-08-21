প্রযুক্তিতে হারিয়ে যাওয়া অনুভূতি কীভাবে বন্ধ করবেন: ওয়াফলহাউস পদ্ধতি

এই গত কয়েক সপ্তাহ আমি সিএস শিক্ষার্থীদের একেবারে হারিয়ে যাওয়ার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে ডিএমএস পেয়েছি।
হারিয়ে যাওয়া স্তরের মতো আমি নিজের বুকে তাদের চাপ এবং উদ্বেগ অনুভব করছি।
সর্বোপরি আপনারা কেউ কেউ আপনার জীবনের নিখুঁত সবচেয়ে খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন আমি জানি না আপনি কীভাবে এখনও দাঁড়িয়ে আছেন তবে আমি অবাক হয়েছি।
আমি নিজেকে এখন কমপক্ষে 7 জনকে একই পরামর্শের পুনরাবৃত্তি করতে দেখেছি, তাই আমি এখানে এগুলি লিখব যারা তাদের কাছে সাহায্য চাইতে চাইলে খুব পঙ্গু হয়ে পড়েছেন।
আশা করি এটি দরকারী লোকেরা এবং এটি চালিয়ে যান।
কখনও আত্মসমর্পণ করবেন না।
আমি এর একটি প্রকরণ গ্রহণ করছি, তবে সাধারণ উপাদানটি সর্বদা যে ব্যক্তিটি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায় বলে মনে করে।
এআই তাদের চাকরি নেবে বলে হারিয়ে গেছে, হারিয়েছে কারণ মনে হয় এটি শেখার মতো অনেক কিছুই আছে, হারিয়েছে কারণ তারা জানে না যে তারা আসলে এই পুরো প্রযুক্তি জিনিসটি পছন্দ করে কিনা, ইত্যাদি
ধরে রাখুন।
ঠিক সেখানে ধরে রাখুন।
বেশিরভাগের কোনও ধারণা ছিল না।
তারা 5 বছরে কী করবে তার অস্পষ্ট ছবি ছিল।
এবং প্রযুক্তি দেখে এটি বের করার চেষ্টা করা এটি দেখার ভুল উপায়।
এটি হ্যামার, নখ, একটি ঘর তৈরি করতে দেখেছে তার উপর তীব্রভাবে অবহেলা করার চেষ্টা করার মতো হবে। প্রযুক্তি একই; এটি কিছু করার জন্য কেবল সরঞ্জামগুলির একটি সেট।
আপনার জীবনকে অবিচ্ছিন্ন করতে আমার প্রিয় পদ্ধতিটি প্রবেশ করান, যা আমি ওয়াফলহাউস পদ্ধতিটি কল করি (আমার সাথে ভালুক, আমি এই ব্লগ পোস্টটি দরকারী শপথ করছি)।
আমি এটি কীভাবে ব্যবহার করব তা এখানে বিশদ আমি বিশদ, তবে মনে রাখবেন যে আপনার জীবনের লক্ষ্যগুলি অবিচ্ছিন্ন করা একটি গভীর ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া।
এ থেকে অনুপ্রেরণা নিন, তবে নির্দ্বিধায় সংশোধন করুন যাতে এটি ভাল লাগে।
অসুস্থ অবস্থায় কল করুন, আপনার সভাগুলি বাতিল করুন এবং দুই দিনের জন্য পরিকল্পনা করুন।
সরাসরি সপ্তাহের মাঝামাঝি।
আপনার বাচ্চাদের, স্ত্রী, মা বা বন্ধুবান্ধবকে বলবেন না যে আপনি যাত্রা করছেন।
আপনি একটি গভীর ব্যক্তিগত অন্তর্মুখী অ্যাডভেঞ্চারে যেতে যাচ্ছেন এবং একমাত্র আমন্ত্রিত আপনি হলেন।
48 ঘন্টা নিজেকে পুরো বছরে খুঁজে পেতে আপনি যা করতে পারেন তা সবচেয়ে কম।
চিত্রটির জন্য দুঃখিত তবে হ্যাঁ আপনি এটি করতে যাচ্ছেন।
আপনার প্রিয় স্পটটি চয়ন করুন, যাকে আপনি থাকতে খুব ভাল বোধ করেন এবং নিজের দ্বারা পুরো দিনটি ব্যয় করতে পারেন।
স্পট বাছাই করার বিষয়ে আপনাকে পরামর্শ দিতে পারবেন না কেবল নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানে নিজের জন্য গভীর তাত্পর্য রয়েছে।
আমার এই বেঞ্চ ছিল।
এখন আপনার নোটবুকের সাথে একা বসে কিছুক্ষণ চুপ থাকুন।
এই একটি চিত্রটি কল্পনা করার চেষ্টা করুন: এখন থেকে নিজেকে 5 বছর।
আপনি যে বর্তমান ট্র্যাজেক্টোরি অনুসরণ করছেন তা থেকে আপনি কীভাবে সেখানে যাবেন তা নয়, তবে আপনি কীভাবে গর্বিত বোধ করবেন।
এটি স্পষ্টভাবে কল্পনা করুন, এটি এখনও খুব বিমূর্ত হতে পারে তবে এই দর্শনে কী চলছে তা আপনার মনে কিছুটা ডুব দেওয়ার চেষ্টা করুন।
এটি কি প্রযুক্তি সম্পর্কিত হতে হবে?
না একেবারে না, বিপরীতে।
নিজেকে সেই পিনাকলে কল্পনা করুন যেখানে আপনি সত্যিই আপনার বুকের মধ্যে ফেটে গর্ব বোধ করছেন। এটি সবার জন্য আলাদা দেখাচ্ছে।
নিজের অন্যান্য প্রত্যাশার সাথে সংযুক্ত যে কোনও কিছু সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার যদি ভিতরে কোনও কুঁচকির মতো মনে হয় তবে আপনার মা এবং বাবা আপনার কী চান তা বিবেচ্য নয়।
এখন আপনার কাছে ল্যাচ করার, লিখতে এবং লিখতে এবং লেখার মতো কিছু আছে। সমস্ত কিছু লিখুন, আপনি এখন কেমন অনুভব করছেন, আপনি কেমন অনুভব করছেন, এখন থেকে কী আলাদা, আপনি কী অনুশোচনা করছেন, আপনি যে বিষয়গুলি বাস্তববাদী নন, আপনি চিরকালের জন্য লজ্জার এক ঝাঁকুনি, এই সমস্ত ভয় এবং আশা এগুলি সমস্তই নিচে ফেলে দেয়।
যতক্ষণ না আরও কিছু বলা যায় না ততক্ষণ লিখুন এবং লিখুন।
আপনি যে জিনিসগুলিতে আসতে চান তার রঙ এবং আকার না পাওয়া পর্যন্ত এগুলি সমস্ত লিখুন।
এটি আপাতত পরিষ্কার হওয়ার দরকার নেই, এটি কেবল প্রাণবন্ত হওয়া দরকার।
আপনি যখন এই চিত্রকর্মটি নিয়ে সন্তুষ্ট হন, তখন একটি ভাল দিন বিশ্রামের জন্য বাড়ি যাওয়ার সময় এসেছে আপনার এটির প্রয়োজন হবে।
এখন ওয়াফলহাউসে প্রবেশের সময় এসেছে (বা আপনার যে কোনও আঞ্চলিক সমতুল্য আমার কাছে কোরা বলা হয়)।
সুন্দর আর্কিটেকচার
নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানে আপনাকে পুরো দিন ধরে সহ্য করতে পারে কারণ আপনি সেখানে বন্ধ হওয়া অবধি সেখানে খোলার দিকে যাচ্ছেন।
আপনাকে কম্পিউটার, আপনার নোটপ্যাড এবং নিজের এই চিত্রটি আনুন।
এখন আপনি নিজের পছন্দসই পানীয়ের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে বসে আছেন যে আপনি 5 বছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া 2-3 পরিষ্কার লক্ষ্যে আঁকা চিত্রটি পরিমার্জন করার সময় এসেছে।
লক্ষ্যগুলি খুব নির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত হওয়া দরকার।
আপনি যদি এগুলি লেখার একেবারে হাস্যকর বোধ করেন তবে এটি সম্ভবত খুব বেশি, তবে পিছনে থাকবেন না। লক্ষ্যগুলি চিত্রের সাথে মেলে।
এই লক্ষ্যগুলির প্রতিটি সম্পর্কে আপনি যতটা করতে পারেন তত বিশদ লিখুন এবং নিশ্চিত করুন যে চিত্রের সারমর্মটি এখনও ধরে রেখে যতটা সম্ভব সম্ভব রয়েছে।
এখন যেহেতু আপনার এই 2-3 5 বছরের লক্ষ্য রয়েছে আপনি 3 বছরের সময়গুলিতে আপনার যা অর্জন করতে হবে তা হিট করার জন্য ট্র্যাকে থাকার জন্য আপনাকে ইন্টারপেট করে।
এটি ঠিক আছে যদি আপনার ইন্টারপোলেশনটি কিছুটা আঁকাবাঁকা হয় তবে আপনাকে এখানে একটি কোর্স সন্ধান করতে হবে।
যদি আপনি 3 বছর হাস্যকর মনে করেন তবে 5 বছর পরিবর্তন করতে এবং আপনার স্বপ্নের স্ব -নোবকে সামঞ্জস্য করতে নির্দ্বিধায়।
এখন আপনি 1 বছরের লক্ষ্যে একই কাজ করেন।
আপনি নিশ্চিতভাবেই যাবেন 1-3-5 বছরের মধ্যে জিনিসগুলি সামঞ্জস্য করার মধ্যে কিছুটা পিছনে পিছনে যাচ্ছেন।
যতটা সম্ভব লক্ষের সংখ্যা রাখার চেষ্টা করুন।
যদি তারা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে তবে আপনার চিত্রের সুযোগটি কিছুটা হ্রাস করা আপনার পক্ষে ভাল। উদাহরণস্বরূপ, নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী ম্যারাথন কারাতেকা ব্ল্যাক বেল্ট হওয়ার চেষ্টা করা খুব বেশি হতে পারে।
আপনি যদি আপনার লক্ষ্যগুলি প্রসারিত দেখতে পান তবে একটি দিকের দিকে মনোনিবেশ করুন, এটি আপনার পক্ষে আরও গুরুত্বপূর্ণ।
আমি জানি এখানে কল করা শক্ত, তবে আপনাকে কোনও এক সময় কিছুটা বাস্তববাদী হতে হবে।
বিটিডব্লিউ লক্ষ্যগুলি 1 লা জানুয়ারির মতো শুরু হচ্ছে না, তারা এখনই শুরু করে।
এখন আপনি বাস্তবের বিশদগুলিতে যাচ্ছেন। আপনি একটি ডিএজি তৈরি করতে যাচ্ছেন।
তারা দেখতে দেখতে সাধারণত লক্ষ্য করে যে কোনও চক্র নেই (বাকী ব্লগের জন্য তাদের বাম দিকে নোড হিসাবে শীর্ষে থাকা নোড এবং নীচে ডানদিকে নোড হিসাবে দেখুন)।
শীর্ষে এটি আপনি যেখানে আছেন। আপনার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সেখানে কিছু নম্বর রাখুন (যেমন সম্ভবত আপনি ভেঙে গেছে)।
নীচে আপনার 1 বছরের লক্ষ্যগুলি রাখুন (যেমন সম্ভবত আপনি আর ভাঙছেন না)
এখন যতটা সম্ভব পদক্ষেপের মধ্যে আপনি মনে করেন যে আপনার বর্তমান পরিস্থিতি থেকে শেষ লক্ষ্যগুলিতে যাওয়ার জন্য আপনাকে এক বছরের সময় নিতে হবে (মনে রাখবেন যে সাধারণত একাধিক লক্ষ্য রয়েছে) আপনার এখনই যা আছে তার উপর ভিত্তি করে এবং ভাগ্য আপনার বিরুদ্ধে রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে।
এই শেষ বিট গুরুত্বপূর্ণ। আপনার পুরো পরিকল্পনাটি এই সত্যের উপর ভিত্তি করে যে আপনি জেগে উঠবেন প্রতিটি জঘন্য দিনটি খারাপ দিন হবে।
সূর্য 5 বছরের জন্য ঠিক 0 বার জ্বলজ্বল করছে।
এই 100 টি পদক্ষেপ তৈরি করুন যা আপনার বর্তমান নোড থেকে শেষ নোড পর্যন্ত যৌক্তিকভাবে প্রবাহিত।
কিছু অন্যের চেয়ে বেশি অস্পষ্ট হবে। এগুলি আপনার গিঁট পয়েন্ট।
আপনার প্রতিটি গিঁট পয়েন্ট নোডের জন্য আপনার বর্তমান দক্ষতার সর্বোত্তমভাবে কীভাবে সেগুলি অজানা করা যায় তা নিয়ে গবেষণা করা উচিত।
এটি একসময় কারণ এটি আসলে 5 টি নোড একসাথে মুগ্ধ হয়েছে এবং আপনি জানেন না যে এটি 5 টি পদক্ষেপ।
একসময় এটি কারণ এটি ভুল পদক্ষেপ এবং আপনি মিথ্যা পূর্বে অভিনয় করছেন।
এগুলি যথাসম্ভব অবিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে না যাতে আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 100 টি অত্যন্ত সংজ্ঞায়িত পদক্ষেপ থাকে।
যতটা সম্ভব সুপার ডুপার যথাসম্ভব বিশদ।
এই মাসে।
অন্য মাস নয় যা 3 সপ্তাহের মধ্যে শুরু হবে।
এখন। এই মাসে এখন।
এই নির্দেশিত অ্যাসাইক্লিক গ্রাফটিতে যে কোনও প্রথম পদক্ষেপ রয়েছে তা গ্রহণ করুন এবং আপনি যে মাসে চলে এসেছেন তাতে এটি করার জন্য এটি স্টাফ হিসাবে রাখুন।
আপনি কী চিবিয়ে দিতে পারেন সে সম্পর্কে আপনাকে এখানে বাস্তববাদী হতে হবে, তবে মনে রাখবেন যে এই কাজগুলি আপনাকে যা হতে চায় তার আরও কাছে নিয়ে আসে।
সেই চিত্রটি যা আপনাকে ভাল মনে করেছে?
হ্যাঁ এখন আপনি যে পথটি ঘুরছেন তাই আপনি তালিকা থেকে যতটা কাজ করতে পারেন এবং মাসে এটি রাখুন।
আপনি যদি এগুলিতে কাজ করার জন্য আরও সময় পেতে পারেন তবে অন্যান্য জিনিস বাতিল করুন।
আপনি ভেবেছিলেন আমরা মাসিক এ থামব!
না!
আমরা এখনও নিচে যাচ্ছি!
আপনি মাসের জন্য যা বেছে নিয়েছেন তা নিন এবং এই সপ্তাহের জন্য তাদের আপনার সাপ্তাহিক লক্ষ্যগুলিতে নিয়ে আসুন।
মনে আছে আমরা এখন কখন ওয়াফলহাউসে আছি? সপ্তাহের মাঝামাঝি? এই কাজগুলি সম্পন্ন করতে আপনি 3 দিন বাকি পেয়েছেন ভাল খবর।
এবং আমি দেখার আগে আপনারা কেউ 3 সপ্তাহ ব্যয় করতে শুরু করেন নিখুঁত ধারণা ড্যাশবোর্ড ডিঙ্গি না করে!
আপনি এখনই যা কিছু আছে তা আপনি গ্রহণ করেন তবে এটি কোনও নোটবুকে আছে কিনা তা আমি চিন্তা করি না।
আপনি এখানে আপনার প্রকল্প পরিচালনার অনুকূলকরণ 0 মিনিট ব্যয় করেন, আপনি যে ভবিষ্যতের জন্য গর্বিত তার দিকে কাজগুলি করার জন্য আপনি সর্বদা সময় নেন।
ওয়াফলহাউস থেকে উচ্ছেদ হওয়ার জন্য আপনার বিপজ্জনকভাবে কাছাকাছি যাওয়া উচিত তাই আপনার সাপ্তাহিক লক্ষ্যগুলি দেখার জন্য এবং আগামীকাল কাজ করার জন্য কয়েকটি কাজ বাছাই করার জন্য অল্প সময় নিন।
ওয়েট্রেস আপনার দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত।
এই মুহুর্তে জিনিসটি এতটা দৃ concrete ় হওয়া উচিত যে আপনি যদি আপনার বার্ষিক লক্ষ্যগুলি মনে না রাখেন তবে এটি মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়।
এখন থেকে প্রতিদিন আপনার দুটি বিভাগের কাজ করতে হবে:
স্টাফ যা আসলে আপনি যেখানে জীবনে থাকতে চান তার কাছাকাছি নিয়ে আসে
এবং অন্যান্য জিনিস।
আপনার মা যে জিনিসগুলি আপনাকে করতে চান, এই জিনিসগুলি যে বন্ধুরা সর্বদা আপনার উপর চাপিয়ে দেয় বা আপনার বস সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আপনি দায়বদ্ধ।
আমি এই সমস্ত কিছু আবর্জনায় ফেলে দিতে বলছি না (।)।
তবে আপনাকে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনার একটি পরিকল্পনা রয়েছে যা আপনার এবং এটি সম্পন্ন করা আপনার উপর নির্ভর করে।
শুভ দিন খারাপ দিন।
এখন আপনি কাজ শেষ করেছেন, কাজ করার সময় এসেছে এবং এই কাজটি আপনার জীবনের কাজ।
আপনার আত্মীয়দের কাছে এই মেগা প্ল্যানটি প্যারেড করার দরকার নেই এটি গভীরভাবে ব্যক্তিগত।
এটি সত্যিই কিছু যায় আসে না কারণ তাদের যেভাবেই পার্থক্যটি দেখতে শুরু করা উচিত কারণ এই পরিকল্পনাটি এমন একটি যেখানে আপনি নিজেকে সত্যিকার অর্থে যা হতে চান তাতে নিজেকে রূপান্তরিত করবেন।
বিছানায় যাওয়ার আগে প্রতিদিন এই সপ্তাহ থেকে কিছু জিনিস নিন এবং পরের দিনের জন্য এটি আপনার বালতিতে রাখুন।
আপনি যখন জেগে উঠবেন তখন আপনার অতীত স্ব আপনাকে কাজটি করার জন্য এবং বাধ্য করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছে।
প্রতি সপ্তাহে একটি শান্ত রবিবার বিকেলে, বাগানের মতো এই পরিকল্পনার দিকে ঝোঁক।
সপ্তাহে করা কাজটি দেখুন, মাসে কী করা দরকার তা পরীক্ষা করুন, নির্দেশিত অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ বা 1-3-5 বছরের লক্ষ্যগুলি কিছুটা সংশোধন করুন।
যে সপ্তাহটি পেরিয়ে গেছে তার উপর ভিত্তি করে ছোট টুইটগুলি তৈরি করুন।
এবং যখন আপনি এখনও ট্র্যাজেক্টোরি সম্পর্কে ভাল বোধ করেন এবং এই চিত্রটি এখনও আপনার আত্মায় একটি হাসি নিয়ে আসে পরের সপ্তাহের জন্য কয়েকটি কাজ বেছে নিন।
আপনি যদিও সাবধান হতে হবে।
আপনি যদি আসলে এটি করেন তবে আপনি খুব চাপযুক্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পাবেন:
এটি আপনার মা নয়, এটি আপনার শিক্ষক নয়, এটি আপনার বন্ধু নয়, এটি আপনি।
সেদিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে আপনার হাতে আপনার জীবন রয়েছে এবং এটির মতো কাজ করার সময় এসেছে।
যদি এটি আপনার পক্ষে কার্যকর হয় তবে আপডেটটি দিয়ে আমাকে পর্যায়ক্রমে আঘাত করুন।
আপনি এই পেয়েছেন।