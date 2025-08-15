প্রশিক্ষক মার্ক ক্যাস দূর থেকে কিং এর প্লেট প্রতিযোগীদের অনুসরণ করে

নিবন্ধ সামগ্রী
মার্ক ক্যাস আবার কিংয়ের প্লেটে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। এবার যদিও তিনি উপস্থিত থাকবেন না।
দ্বৈত হল-অফ-ফেমের প্রশিক্ষক, যিনি সম্প্রতি তাঁর ক্যারিয়ারের জন্য ৪,০০০ প্রশিক্ষণ জয়কে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তার উডবাইন কর্মীদের কোনও সময়কে স্যাডল করার জন্য এবং অ্যাশলির আর্চারকে 1 মিলিয়ন ডলার প্লেটে বিশ্বাস করবেন, এই প্রতিযোগিতায় তার চতুর্থ জয় খুঁজছেন।
তবে, শারীরিকভাবে, তিনি আরেকটি বিশাল পুরষ্কার তাড়া করে সারাতোগায় থাকবেন: $ 600,000 মার্কিন আলাবামা স্টেকস।
20 জুলাই উডবাইন ওকসে তার জয়ের জন্য প্লেটটির জন্য 7-2 সকালের লাইনের প্রিয় কোনও সময় নেই The দৌড়ের একমাত্র ফিলি, কোনও সময় ওকসে দ্রুত গতি ডেকে আনে এবং প্রসারিতভাবে স্মার্টভাবে দ্রুততর করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।
“প্রথম দিকে, তিনি কেবল গতি থেকে দূরে ছিলেন, এবং তারপরে তার মতো কাজ শেষ করার জন্য,” ক্যাস বলেছেন। “(জকি জন ভেলাজকেজ) যখন তিনি তাকে এটি তুলতে বললেন, তখন তিনি তাঁর সাথে যাত্রা শুরু করলেন।”
এই সময়ের একটি ভাল-বংশোদ্ভূত কন্যা, আটটি শুরুতে দুটি জয় নিয়ে কোনও সময় প্লেটে আসে না।
“তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা সায়ার,” ক্যাস বলেছেন। “তিনি যে কোনও ধরণের বংশধর রয়েছে।”
সাতটি শুরুতে অ্যাশলির আর্চারের একটি জয় রয়েছে। তিনি লাস্ট ফলস কাপ এবং সসারে প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন, তবে হস্তক্ষেপের জন্য তিনি পঞ্চম স্থানে অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন। তিনি সম্প্রতি 13 জুলাই একটি al চ্ছিক দাবী ইভেন্টে সংকীর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিলেন।
“আমি মনে করি তার দৌড় খুব ভাল ছিল,” ক্যাস বলেছেন। “তার এটি দরকার ছিল এবং রাজার প্লেটের জন্য তার আরও ভাল ঘোড়া হওয়া উচিত।”
ভেলাজকেজ, যিনি 2018 সালে ক্যাসের হয়ে প্লেট জয়ের জন্য ওয়ান্ডার গ্যাডোটকে চড়েছিলেন, আবারও কোনও সময় পাইলটদের পাইলট করেছিলেন। উডবাইনে ক্যাসের নিয়মিত রাইডার সাহিন সিভাচি অ্যাশলির আর্চারে উঠবেন।
যদি ক্যাসের কোনও প্রারম্ভিক প্লেটটি জিততে পারে তবে তার উদযাপন করার কোনও সময় থাকবে না। তিনি আলাবামায় শীর্ষ 3 বছর বয়সী দুটি ফিলি পাঠিয়েছেন মাত্র কয়েক মিনিট পরে।
লা কারা এই বছর দুটি গ্রেড স্টেক জিতেছে এবং নাইট্রোজেন, যার তিনটি স্টেক বিজয় রয়েছে – সম্প্রতি সারাতোগা কাদায় একটি দড়ি। কেন্টাকি ওকস বিজয়ী গুড প্রফুল্লতা তাদের নিউ ইয়র্কের উপকূলে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবে।
কাপ টিকিট
শনিবার প্রধান আন্ডারকার্ড রেসটি হ’ল সিএডি $ 750,000 ইপি টেলর স্টেকস সহ ব্রিডার্স কাপ ফিলি এবং লাইনে মারে টার্ফের জন্য গেটের একটি জায়গা। তিনি বেশ সুন্দর অনুভব করছেন, যুক্তিযুক্তভাবে উত্তর আমেরিকার শীর্ষ টার্ফ মারে 3-5 প্রিয়। তার ছয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে রয়েছে রজার অ্যাটফিল্ড প্রশিক্ষিত শ্লোর জন্য প্রস্তুত এবং 2024 প্লেট বিজয়ী ক্যাটলিনহরনেস, যিনি সম্প্রতি ট্রিলিয়াম স্টেকসে দ্বিতীয় ছিলেন।
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
ক্যাসগুলি অন্যান্য কাঠের দাগগুলি দেখতে সারাতোগার মনিটর ব্যবহার করবে। তিনি 2-1 প্রিয় মিষ্টি ফিউশন প্রেরণ করবেন, তার একমাত্র শুরুতে বিজয়ী, $ 150,000 এ এক ঝলক স্টেকগুলি ধরবে। তাঁর চার বছর বয়সী এই বিজয় অর্জনটি প্লেমিয়া টিউন এবং সিমকোকে ১৫০,০০০ ডলার সাহসী উদ্যোগের অংশে লড়াই করবে। ছয় বছর বয়সী যুদ্ধের কৌশলটি ক্রুডেন বে এবং ড্রেসডেন রোকে 200,000 ডলার কিং এডওয়ার্ড স্টেকসে শীর্ষ পছন্দ করবে। এবং ক্যাস আশা করবে ক্যাসন এটিকে ১৫০,০০০ ডলারের উড়ে যাওয়া ফ্রি স্টেকগুলিতে জয়ের হ্যাটট্রিক করতে পারে, যেখানে তিনি ২-১ সকাল-লাইনের পছন্দ।
সবুজ থাম্ব
উডবাইনের মূল টার্ফ কোর্সটি একটি বড় ফেসলিফ্ট পাচ্ছে। রবিবারের কার্ডের পরে, ইপি টেলর টার্ফ কোর্সটি পরের বছরটি বন্ধ করে দেবে যাতে একটি নতুন নিকাশী ব্যবস্থা এবং নতুন কেন্টাকি ব্লুগ্রাস ব্যাক স্ট্রেচ বরাবর ইনস্টল করার অনুমতি দেয়।
উডবাইন সিইও মাইকেল কোপল্যান্ড এক বিবৃতিতে বলেছেন, “ইপি টেলর টার্ফ কোর্স কানাডিয়ান রেসিংয়ের কয়েকটি স্মরণীয় মুহুর্তের হোস্ট খেলেছে।” “এই সংস্কারটি নিশ্চিত করে যে এটি বিশ্বের অন্যতম সেরা টার্ফ কোর্স হিসাবে রয়ে গেছে।”
সংস্কারটির ফলে উডবাইনের প্রধান টার্ফ রেসগুলি ১৩ ই সেপ্টেম্বর উডবাইন মাইল দিয়ে শুরু করে অভ্যন্তরীণ কোর্সে চলে যাবে।
প্লেট ফিল্ড
1। ম্যাসেটি (কেভিন অ্যাটার্ড/পিয়েট্রো মুরান*) 10-1
2। উইলিয়াম টি (ডন ম্যাক্রে/ডেভিড মুরান) 20-1
3। কুখ্যাত গ্যাংস্টার (জোসি ক্যারল/ফ্রেজার আইবলি) 9-2
4 … জ্বলজ্বল (জন চারালাম্বাস/জোসে লেজকানো) 10-1
5। পৌরাণিক মানুষ (ড্যানি গারগান/সোফিয়া ভিভস) 50-1
6। ফ্যাবার (কেভিন অ্যাটার্ড/পিয়েট্রো মুরান*) 30-1
।
8। ডিওল্ফ (কেভিন অ্যাটার্ড/ফ্ল্যাভিয়েন প্র্যাট) 30-1
9। ওয়াটসনভিলি রেড (মাইক ডি পাওলো/লিও সেলস) 50-1
10। দলে (মার্ক ক্যাস/জন ভেলাজকেজ) 7-2
11। টমের ম্যাজিক (মাইকেল স্টিডহ্যাম/রাফায়েল হার্নান্দেজ) 5-1
12। সেডবারির ঘোস্ট (বার্ব মিনশাল/রায়ান মুঙ্গার) 6-1
13। অ্যাশলির আর্চার (মার্ক ক্যাস/সাহিন সিভাচি) 12-1
* পিয়েট্রো মুরানের মাউন্ট টিবিডি
