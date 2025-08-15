You are Here
প্রসিকিউটররা ব্রাউনস রুকির বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসরণ শেষ
News

প্রসিকিউটররা ব্রাউনস রুকির বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসরণ শেষ

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ব্রোকার্ড স্টেট অ্যাটর্নি অফিস নিশ্চিত করেছে, প্রসিকিউটররা ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনস রুকি কুইনশন জুডকিন্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ চাইবেন না।

ফ্লোরিডায় একটি ঘটনার পরে প্রাক্তন ওহিও রাজ্যটি পিছনে দৌড়ে একটি অপকর্মের ব্যাটারি চার্জের মুখোমুখি হয়েছিল।

প্রসিকিউটররা পুলিশ রিপোর্ট, নজরদারি ভিডিও, ফোন রেকর্ড এবং অন্যান্য উপকরণ পরীক্ষা করার পরে এই অভিযোগগুলি বাদ দেওয়া হয়েছিল। ইএসপিএন দ্বারা প্রাপ্ত একটি স্মারকলিপি অনুসারে এই বিরোধের সাথে জড়িত এক মহিলা শপথ করা বিবৃতি জমা দিয়েছেন।

ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

ওহিও স্টেটের কুইনশন জুডকিন্স ইন্ডিয়ানাপলিসে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সালে লুকাস অয়েল স্টেডিয়ামে এনএফএল কম্বাইনের সময় মিডিয়ার সাথে কথা বলেছেন। (জাস্টিন কাস্টারলাইন/গেটি চিত্র)

জুডকিন্সকে 12 জুলাই ফোর্ট লুডারডালে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। গ্রেপ্তারের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে গ্রেপ্তারের পাঁচ দিন আগে ঘটনাটি ঘটেছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জুডকিন্স তার পরিবারের সদস্যদের পাঠানো পাঠ্য বার্তা দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে তার চিবুকের কাছে একটি বন্ধ মুষ্টি দিয়ে একজন মহিলাকে ঘুষি মারার অভিযোগ করা হয়েছিল। কথিত ঘটনার সময় জুডকিন্স ফোর্ট লডারডেল-হলিউড আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যাওয়া একটি গাড়িতে গাড়ি চালাচ্ছিল বলে মনে করা হয়েছিল।

ওহিও স্টেট বুকিয়েস মিডিয়া দিবসে ওহিও স্টেট বুকিয়েস মিডিয়া দিবসের সময় ওহিও স্টেট বুকিয়েস মিডিয়া দিবসের সময় মিডিয়ার সাথে কথা বলেছেন, ওহিও স্টেট বুকিয়েয়েস এবং নটরডেমের মধ্যে আইরিশ জানুয়ারী, ১৮ জানুয়ারী, ২০২৫ সালে আটলান্টায় লড়াইয়ের আগে ২০২৫ সালের সিএফপি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের আগে 18 জানুয়ারী, ২০২৫ সালে মিডিয়ার সাথে কথা বলেছেন। (প্যারাস গ্রিফিন/গেটি চিত্র)

মহিলাটিও তার উরু ও বাহুতে আঘাত পেয়েছিল। কর্মকর্তাদের আঘাতের ছবি দেখানো হয়েছিল, ঘটনার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, “এই ঘটনাটি কোনও ভিডিও নজরদারি নিয়ে ধরা পড়েনি।” “এই ঘটনার কোনও স্বাধীন সাক্ষী নেই। যদিও ভুক্তভোগীর ছবিগুলি আঘাতের সাথে দেখা দেখায়, একই সময়ে ভিডিওগুলিও ছিল যেখানে ভুক্তভোগীর পক্ষে কোনও আঘাত দেখা যায়নি। অতিরিক্তভাবে, ছবিতে চিত্রিত ভুক্তভোগীর আঘাতগুলি ঘটনার কোনও বিবরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এনএফএল ফ্রি এজেন্ট যিশাইয় বন্ড গ্র্যান্ড জুরি তাকে যৌন নির্যাতনের মামলায় সাফ করার পরে ব্রাউনদের সাথে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে

“অবশেষে, এই ঘটনার একটি বিলম্বিত প্রতিবেদন ছিল। দেরি সমস্যাযুক্ত কারণ ভুক্তভোগী বিবাদী ব্যতীত অসংখ্য অনুষ্ঠানে একা ছিলেন, তার জ্ঞান ছাড়াই প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষমতা এবং সংস্থান ছিল, তবে তা না করা বেছে নিয়েছিল। উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা নেই এবং এই মামলাটি হ্রাস পাচ্ছে না।”

ওহাইওর বেরিয়ায় 10 জুন, 2025, ক্রসকন্ট্রি মর্টগেজ ক্যাম্পাসে বাধ্যতামূলক মিনিক্যাম্প চলাকালীন ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনসের কুইনশন জুডকিন্স। (নিক ক্যামমেট/গেটি চিত্র)

লিগের এক মুখপাত্র বলেছেন, এনএফএল “বিষয়টি পর্যালোচনাধীন রয়ে গেছে” বিষয়টির উন্নয়নগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

ব্রাউনরা এই বছরের এনএফএল খসড়ার দ্বিতীয় রাউন্ডে জুডকিন্সকে বেছে নিয়েছিল। তাঁর আইনী পরিস্থিতি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি স্বাক্ষরবিহীন রয়েছেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার

চ্যান্টজ মার্টিন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।