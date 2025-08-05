প্রসিকিউটরের অফিস লিপেটস্কের লিপোভস্কায়া স্ট্রিটে সিঁড়িগুলি মেরামত করার দাবি করে

প্রসিকিউটরের অফিসটি লিপোভস্কায়া স্ট্রিটের 10 নং হাউসের পাশে সিঁড়িগুলি সাজানো হবে। অবজেক্টটি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রয়েছে এবং এটি বাসিন্দাদের জন্য একটি বিপদ।
লিপেটস্ক অঞ্চলের প্রসিকিউটর অফিসের প্রেস সার্ভিস অনুসারে, নিরীক্ষণের সময় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে সিঁড়ির আবরণটি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং কাঠামোর নিজেই অসংখ্য ত্রুটি রয়েছে। সড়ক সুবিধা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং লিপেটস্ক প্রশাসনের উন্নতি সত্ত্বেও, লঙ্ঘন দূর করার কোনও সঠিক ব্যবস্থা ছিল না।
এক্ষেত্রে প্রসিকিউটর অফিস প্রশাসনিক মামলা দিয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে, দাবি করে যে বিভাগের নিষ্ক্রিয়তা বেআইনী এবং পৌরসভার লঙ্ঘন দূর করতে বাধ্য করার দাবি করে। দাবির বিবেচনার কোর্সটি তদারকি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।