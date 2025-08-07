যেহেতু এটি কমারসেন্টের কাছে পরিচিত হয়ে উঠল, প্রসিকিউটর জেনারেল অফিস ক্র্যাসনোদর এবং আদিঘে বিচারকদের উভয়েরই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ করেছিল যখন অ্যাডিগিয়ার সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের আধ্যাত্মিক চেয়ারম্যান আসলান ট্রাখভ এবং তার আত্মীয়দের সম্পত্তি আপিল করার জন্য একটি দুর্নীতি দাবী বিবেচনা করে। কলঙ্কজনক মামলার এখতিয়ারটি ক্যাসেশন উদাহরণটি নির্ধারণ করা উচিত।
জেনারেল এখতিয়ারের চতুর্থ ক্যাসেশন কোর্টের প্রশাসনিক বোর্ড ১৩ ই আগস্ট রাশিয়ান ফেডারেশনের জেনারেল প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের আবেদনের বিষয়টি বিবেচনা করে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের (সান) রাশিয়ান ফেডারেশনের কাছে মামলাটি স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে এএসলান ট্রাখভ এবং তার আত্মীয়দের আবেদন করার বিষয়ে বিবেচনা করে। ক্যাসেশন কোর্টের প্রেস সার্ভিসে এটি কমারসেন্টকে জানানো হয়েছিল। প্রথম উপ -প্রসিকিউটর জেনারেল আনাতোলি রাজিংকিন স্বাক্ষরিত মামলাটি 4 আগস্ট ক্র্যাসনোদারের ওকটিয়েব্রস্কি জেলা আদালতের বিবেচনা করে প্রবেশ করেছিলেন, প্রাথমিক শুনানি 12 আগস্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
এখতিয়ার পরিবর্তনের জন্য একটি আবেদন প্রসিকিউটরের অফিস কর্তৃক শিল্পের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে ক্যাসেশন কোর্টে জমা দেওয়া হয়েছিল। ৩৩ রাশিয়ান ফেডারেশনের নাগরিক পদ্ধতির কোড, অর্থাৎ এমন একটি পরিস্থিতিতে যেখানে কোনও কারণে আদালতে মামলাটি বিবেচনা করা অসম্ভব, যা এটিকে কার্যনির্বাহী হিসাবে গ্রহণ করেছিল।
কমারসেন্টের মতে, আমরা ক্র্যাসনোদর অঞ্চল ও অ্যাডিগিয়ার বিচারিক ব্যবস্থায় ট্রখভ পরিবারের বিস্তৃত সম্পর্কের কথা বলছি, যা ভবিষ্যতে ক্র্যাসনোদর বিচারকদের উদ্দেশ্যমূলকতা এবং নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
বিশেষত, ২০১৫ সাল থেকে তিনি ক্র্যাসনোদারের লেনিনস্কি জেলা আদালতের উপ -চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ২০১৫ সাল থেকে তিনি আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রিকুবান জেলা আদালতের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ২০১৫ সাল থেকে তিনি মামলা দায়েরের এক অন্যতম আসনান ট্রখভের পুত্র রুস্তেম ট্রখভ, ২০১৫ সাল থেকে তিনি। ২০২৪ সালে, মিঃ ট্রাখভ, জুনিয়র, জেলা আদালতের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিচারকদের আঞ্চলিক যোগ্যতা কলেজিয়ামকে নথি দায়ের করেছিলেন, কিন্তু তারপরে আবেদনটি প্রত্যাহার করে নেন। বর্তমানে রুস্তেম ট্রখভ একজন সাধারণ বিচারক হিসাবে ক্র্যাসনোদারের প্রিকুবান জেলা আদালতে কাজ করছেন।
আইনটির ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবস্থাগুলির ফলাফলের পরে “সরকারী পদগুলি প্রতিস্থাপনকারী ব্যক্তিদের ব্যয় মেনে চলার ক্ষেত্রে” পরিচালিত পদক্ষেপের ফলাফলের পরে প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে আসলান ট্রখভ এবং তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। সুপারভাইজারি কর্তৃপক্ষের মতে, ১৯৯৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অ্যাডিগিয়া সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্বদানকারী আসলান ট্রাখভ, দুর্নীতি প্রকল্পের ব্যয়ে 2.5 বিলিয়ন রুবেলেরও বেশি সম্পদ অর্জন করেছিলেন। একই সময়ে, বিচারক তার সত্যিকারের আর্থিক পরিস্থিতি লুকিয়ে রেখেছিলেন, যা প্রসিকিউটরদের মতে, মাসিক আর্থিক পুরষ্কারের ব্যয়ে অর্জন করা যায়নি। অবৈধ সমৃদ্ধি গোপন করার জন্য, স্বজনদের এবং নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের জন্য ব্যয়বহুল রিয়েল এস্টেট অবজেক্টগুলি জারি করা হয়েছিল। বিশেষত, ২০০২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আদিঘে স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন বিষয়ক হিসাবে কর্মরত আসলান ট্রখোভার স্ত্রী স্বেতলানা ট্রখোভা ৮০ মিলিয়ন রুবেলের ক্যাডাস্ট্রাল মূল্য সহ 25 রিয়েল এস্টেট অবজেক্ট অর্জন করেছিলেন। ক্র্যাসনোদর এবং সোচিতে। প্রসিকিউটর অফিস অনুসারে সুসান কোবেলভের বিচারকের কন্যা, ২০১৯ সাল পর্যন্ত আয়ের বড় আইনী উত্স ছিল না, তবে ৫২০ মিলিয়ন রুবেল মূল্যের 68৮ টি অবজেক্ট কিনতে সক্ষম হয়েছিল।
এদিকে, মায়কপের সশস্ত্র বাহিনী বিল্ডিংয়ের স্ট্যান্ড “ভেটেরান্স” থেকে ইতিমধ্যে আসলান ট্রখভের প্রতিকৃতি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।