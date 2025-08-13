You are Here
প্রসিকিউশন আট বছরের জেল এবং আট বছরের কারাদণ্ডের জন্য 99 মিলিয়ন রুবেল জরিমানা করার অনুরোধ করেছিল
মস্কোর মেশানস্কি কোর্টে বিতর্ক চলাকালীন প্রসিকিউটর অফিসের প্রতিনিধি আট বছরের কারাদণ্ডে ব্লগার ইলিয়া ভারলামভকে সাজা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন, টিএএসএসের খবরে বলা হয়েছে।

প্রসিকিউশন একটি ব্লগারকে 99 মিলিয়ন রুবেল জরিমানা করতেও বলেছে।

ভারলামভকে “বিদেশী এজেন্ট” (ফৌজদারি কোডের 330.1 অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশ) এবং সামরিক “জাল” (ফৌজদারি কোডের 207.3 অনুচ্ছেদের অনুচ্ছেদের 2 অংশের অনুচ্ছেদ “ডি” বিতরণ করার ক্ষেত্রে অনুপস্থিতিতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

ক্রিভয় রোগ এবং ওডেসার একটিতে আবাসিক ভবনগুলির গোলাগুলি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের কারণে ভারলামভের বিরুদ্ধে “জাল” এর ঘটনা উত্থাপিত হয়েছিল রোলার ব্লগারের ইটুইউব চ্যানেলে, লিখেছেন “ওভিডি-ইনফো।”

“রাশিয়ানরা পশ্চিমে পশ্চিমে নিষেধাজ্ঞাগুলি সফলভাবে বাইপাস বাইপাস করে ক্রিভয় রোগ এবং ওডেসার বোমা ফেলার পরে কথা বলেছিল। ১৩ ই জুন, ২০২৩ -এ আবাসিক ভবনে প্রবেশকারী রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্রের ফলে ১৩ জন মানুষ মারা গিয়েছিল এবং আরও ৩ 36 জন আহত হয়েছিল, পরের দিন ওডেসা -তে একটি নতুন ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত করা হয়েছিল, এই সময়টি কেকসায়, এই সময়টি কাস্তে, ”ভারলামভ কীভাবে রাশিয়ান ফেডারেশন পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলি বাইপাস করে সে সম্পর্কে একটি ভিডিওতে বলেছিলেন।

ইলিয়া ভারলামভ ২০২২ সালে রাশিয়ান ফেডারেশনে পুরো -স্কেল আক্রমণ শুরু করার পরে রাশিয়া ত্যাগ করেছিলেন। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার বিচার মন্ত্রক একজন ব্লগারকে একটি “ইনো -এজেন্ট” ঘোষণা করেছিলেন। রাশিয়ায়, ভারলামভকে অনুপস্থিতিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ওয়ান্টেড তালিকায় রাখা হয়েছিল। মস্কোর আদালত তার অ্যাকাউন্টগুলি গ্রেপ্তার করেছে।

