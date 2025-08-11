You are Here
প্রস্তুতি প্রতিবেদন: ট্রাম্প, প্রতিষ্ঠান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যত সম্পর্কিত রেডি তিলহাবি – আফ্রিকা নীতি

দ্য প্রস্তুতি প্রতিবেদনের এই পর্বে, রেডি ত্লহাবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী সহায়তার বিকশিত আড়াআড়ি এবং বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার গতিবেগকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য আফ্রিকার মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির একটি সাবস্ট্যাক পোস্ট স্ট্র্যাটেজির লেখক জুড দেভারমন্টের সাথে কথা বলেছেন। একসাথে, তারা কীভাবে সহায়তা কৌশলগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে, কী উন্মোচন করতে শুরু করেছে এবং দ্রুত রূপান্তরকারী বিশ্বে আফ্রিকার স্থানের জন্য কী বোঝায় তা তারা আবিষ্কার করে।

