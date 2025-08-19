প্রস্থান গল্পটি 8 বছর পরে করোনেশন স্ট্রিট কিংবদন্তির জন্য প্রকাশিত | সাবান

করোনেশন স্ট্রিটে প্রায় আট বছর পরে, আবী ওয়েবস্টার (স্যালি কারম্যান) আসন্ন এপিসোডগুলিতে ভালোর জন্য তাকে কোবেলগুলিতে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন – এবং এটি সবই প্রেমের জন্য।
আমরা যখন প্রথম শোতে আবিকে দেখলাম তখন তার জীবন বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিল। অতিরিক্ত মাত্রার পরে, তার তরুণ যমজদের যত্ন নেওয়া হয়েছিল। তারপরে তিনি তার প্রবীণ পুত্র সেব (হ্যারি ভিসিননি) এর মৃত্যুর পরে লড়াই করেছিলেন, যিনি কেভিন ওয়েবস্টারকে (মাইকেল লে ভেল) বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে আবির মুরগির রাতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল।
ইমরান হাবিব (চার্লি ডি মেলো) এর সাথে এক ঝাঁকুনির ফলে তিনি এসইবির পক্ষে ন্যায়বিচারের চেষ্টা করেছিলেন যার ফলে আবী তার ছেলে আলফির সাথে গর্ভবতী হয়েছিলেন। আবী প্রথমে বাচ্চাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তারপরে ইমরান এবং তার অংশীদার তোয়াহ ব্যাটারসবাই (জর্জিয়া টেলর) এর সাথে একটি হেফাজতের লড়াইয়ের মুখোমুখি হন।
অতি সম্প্রতি এবিআই কেভিন, আলফি এবং কেভিনের ছেলে জ্যাক (কিরান বোয়েস) এর সাথে আরও একটি স্থির জীবন উপভোগ করেছেন। তবে কেভিনের ভাই কার্ল ওয়েবস্টার (জোনাথন হাওয়ার্ড) এর সাথে দেখা তার ঘরোয়া স্থিতিশীলতা বাতাসে ফেলে দিয়েছিল।
সম্প্রতি তিনি এবং কার্ল এমন একটি আকর্ষণ দিয়েছেন যা তারা যখন প্রথম একে অপরের দিকে নজর রেখেছিল তখন থেকেই তারা তাদের মধ্যে একযোগে কাজ করে চলেছে এবং দু’জনই একটি সম্পর্ক শুরু করেছে।
তাদের রোম্যান্স এখনও অবধি গোপনে রয়ে গেছে, তবে আসন্ন পর্বগুলিতে ট্রেসি বার্লো (কেট ফোর্ড) – যিনি কার্লকে নিজেই অনুসরণ করছেন – তিনি কার্লের কাছ থেকে শুনে হতাশ হয়েছেন যে তিনি অন্য কারও সাথে প্রেম করছেন। তিনি অনুমান করেছেন যে এটি আবী, যদিও সে তা অস্বীকার করে।
কিছুটা গুপ্তচরবৃত্তি করে, ট্রেসি ওয়েবস্টারদের রান্নাঘরের উইন্ডোতে উঁকি দেয় এবং কার্ল এবং আবী চুম্বন দেখে তার তত্ত্বটি নিশ্চিত করেছে।
আবী যখন জানতে পারে যে ট্রেসি জানে যে কী চলছে, তখন সে হতাশ হয়ে পড়েছে। তিনি ক্যাফেতে ট্রেসির সাথে দেখা করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি কখনই কার্লের হয়ে পড়ার পরিকল্পনা করেননি, এটি কেবল নীল রঙের বাইরে ঘটেছিল। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি কেভিনকে আঘাত করতে চান না এবং ট্রেসিকে তার আবিষ্কারের বিষয়ে কাউকে না বলার জন্য অনুরোধ করেন।
ট্রেসি ক্ষুব্ধ বোধ করছেন যে কার্লকে তার চেয়ে তার বোনকে তার চেয়ে বরং বেছে নেওয়া উচিত, তবে তিনি কি আবির পক্ষে চুপ করে থাকতে রাজি হবেন?
আবী মোটেই আত্মবিশ্বাসী নন যে তিনি ট্রেসিকে বিশ্বাস করতে পারেন – এবং আপনি তার জন্য সত্যই তাকে দোষ দিতে পারবেন না। সুতরাং তার কার্লের জন্য একটি প্রস্তাব রয়েছে।
তিনি পরামর্শ দেন যে তারা ওয়েদারফিল্ড একসাথে ছেড়ে জার্মানিতে একটি নতুন জীবন শুরু করতে পারে, যেখানে কার্লকে লালিত করা হয়েছিল।
সে কি তার পরামর্শের সাথে একমত হবে? আবী এবং কার্ল কি শীঘ্রই তাদের ব্যাগগুলি প্যাক করে বিদেশে যাচ্ছেন?
