প্রস্থান হিসাবে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত এমারডেল স্পোলারগুলি নিশ্চিত হয়েছে | সাবান
একটি এমারডেল কমপ যা স্টিফ, রে, বেল এবং ভিনির বৈশিষ্ট্যযুক্ত
পরের সপ্তাহে এমারডালে কী ঘটছে সে সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা এখানে (ছবি: আইটিভি/মেট্রো)

পরের সপ্তাহে এমারডালে নাটকটি রয়েছে, যা মনপ্রীত শর্মার (রেবেকা সার্কার) এবং রুবি ফক্স-মিলিগান (বেথ কর্ডিং) সাথে মাথার দিকে যাচ্ছে তার সাথে যাত্রা শুরু করে।

ভিনি ডিঙ্গল (ব্র্যাডলি জনসন), তাঁর যৌনতা ঘিরে তাঁর বিভ্রান্তির মাঝে, একটি নতুন বন্ধুর মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পান, যিনি তাঁর মনে হয় না।

অন্য কোথাও, এপ্রিল উইন্ডসরস (অ্যামেলিয়া ফ্লানাগান) তার 16 তম জন্মদিনে ডিলান পেন্ডারদের (ফ্রেড কেটলি) তার সম্পর্কটি গ্রহণের জন্য তার জন্মদিনটি ব্যয় করার জন্য তার জন্মদিনের ইচ্ছাটি দ্রুত একটি দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে যখন তিনি বিপজ্জনক মাদক ব্যবসায়ী, রে ওয়াল্টার্স (জো অ্যাবসোলোম) এর সাথে জড়িত হয়ে যান

পরের সপ্তাহের জন্য এখানে সমস্ত গ্রামের চা।

সোমবার, আগস্ট 11

রুবি এবং মনপ্রীত এমারডালে ডিপোতে তর্ক করেছেন
রুবি এবং মনপ্রীত ডিপোতে মাথা যেতে যান (ছবি: আইটিভি)

কালেব মিলিগান (উইলিয়াম অ্যাশ) গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যখন রুবি ডিপোতে cover াকতে প্রস্তাব দেয়, যদিও তাঁর অজানা, তিনি কাজ শুরু করার আগে মনপ্রীতের সাথে লড়াইয়ের জন্য সময় খুঁজে পান। যখন মনপ্রীত পরে ডিপোতে উপস্থিত হয়, একটি ফর্কলিফ্টকে কমান্ড করে, তাদের স্পট সহিংসতায় বিস্ফোরিত হয়, তাদের গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত করে।

অন্য কোথাও, নতুন বন্ধু মাইকের সাথে ভিনির বন্ধন গ্রামাঞ্চলে একা দু’জন আড্ডার হিসাবে বেড়ে ওঠে। বিষয়টি যখন ভিনির যৌনতার দিকে ফিরে যায় এবং সে ব্লাঞ্চ করে দেয়, মাইক তাকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে, গ্যাবি থমাসকে (রোজি বেন্থাম) একটি আবেগময় চুম্বনে লক করার আগে মাইকের সাথে আরও একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে ভিনির দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়।

এছাড়াও, নিকোলা কিং (নিকোলা হুইলার) স্নিগ্ধভাবে বেল ডিংলকে (ইডেন টেলর-ড্রেপার) একটি ডেটিং অ্যাপ পর্যন্ত স্বাক্ষর করেছেন, কামি হাদিক (শেবজ মিয়াহ) এর উপর সোয়াইপ করে। যখন একজন ঝাপটায় বেল তাকে বলে যে নিকোলাই তাকে নয়, তাকে নয়, একজন হতাশাগ্রস্ত কামি এটি দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন, যখন রস বার্টন (মাইকেল পারর) কাজ খুঁজে পেতে লড়াই করছেন।

মঙ্গলবার, আগস্ট 12

মনপ্রীত এবং রুবি কি হেফাজত থেকে মুক্তি পেয়ে সাধারণ স্থল খুঁজে পেতে পারে? (ছবি: আইটিভি)

হেফাজতে মোটামুটি রাত শেষে রুবি এবং মনপ্রীত কোষ থেকে উদ্ভূত হয়। উভয় উগ্র মহিলা আপাতদৃষ্টিতে অন্যকে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক হওয়ার সাথে সাথে তারা দুটি বিকল্প রেখে গেছেন: বিরোধ চালিয়ে যান বা কিছু সাধারণ জায়গা খুঁজে পান।

পরে, আমরা স্টিফ মিলিগানের (জর্জিয়া জে) গ্রাম থেকে বিদায় নেওয়ার পিছনে সত্যটি আবিষ্কার করি।

গ্যাবি একটি স্পা রাতের দিকে রওনা দিলেন, যদিও তিনি চার্লস অ্যান্ডারসনকে (কেভিন মাথুরিন) তালিকাভুক্ত করেছেন যাতে তিনি মাইকের কাছ থেকে মরিয়া পাঠ্য গ্রহণকারী ভিনির কাছ থেকে গোপন রাখতে চান এমন কোনও কাজে সহায়তা করতে চান – তার সঙ্গী তাকে লাথি মেরে ফেলেছে। মাইক যখন ভিনির কাছে উপস্থিত হয়, তখন জিনিসগুলি একটি দুষ্টু মোড় নেয়।

বুধবার, আগস্ট 13

এপ্রিল এবং ডিলান এমারডালে ভাড়াটেদের সময় বিব্রত দেখাচ্ছে
এপ্রিল বিব্রত হয় যখন ম্যান্ডি একসাথে ঘুমানোর পরে তাকে এবং ডিলানকে ধরে রাখে (ছবি: আইটিভি)

মারলন ডিংল (মার্ক চারনক) ক্রেস্টফলেন কারণ এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এপ্রিল তার 16 তম জন্মদিন ডিলানের সাথে কাটাতে চায়, যিনি নিজেকে এখনও রায়ের সাথে জড়িয়ে ধরে খুঁজে পান। যখন ম্যান্ডি ডিংল (লিসা রিলে) তরুণ দম্পতিকে পোস্ট-কোয়েটালটি ধরেন, তখন তিনি মার্লনকে অবহিত করেন, যিনি এই সংবাদটি কঠোরভাবে গ্রহণ করেন। তিনি রোনা গোস্কির্ক (জো হেনরি) এর দিকে ফিরে যান, যিনি তাকে আলতো করে মনে করিয়ে দেন যে এপ্রিল তার নিজের সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীন।

ডিংলসের সাথে কেইন ডিংল (জেফ হার্ডলি) বেলির কাছ থেকে কামিকে সতর্ক করে প্রতিরক্ষামূলক বিগ ব্রাদার মোডে পিছলে যায়। কেইন কী করেছে তা শিখতে তিনি ক্রিঞ্জের সাথে জড়িয়ে পড়েছেন এবং আবারও বলেছিলেন যে তিনি কামির প্রতি আগ্রহী নন-যদিও লিডিয়া ডিংল (ক্যারেন ব্লিক) বেলির বিক্রি যা কিনছেন না।

এছাড়াও, ম্যাক আরও একটি স্থানান্তর চেষ্টা করার জন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য তার আশীর্বাদ দেয় এবং যখন কেইন অপারেশনটির তহবিলের জন্য পদক্ষেপ নেয়, সারা আনন্দিত হয়।

বৃহস্পতিবার, 14 আগস্ট

ম্যাক, সারা এবং জ্যাকবসে এমারডালে ভাঁজে দাতব্য সংস্থা
দাতব্য গর্ভাবস্থার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেলে সারা শিহরিত হলেও দাতব্য সংস্থা নিজেই দৃশ্যমানভাবে দু: খিত (চিত্র: আইটিভি)

ভ্রূণের স্থানান্তরটি সাফল্য হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে দাতব্য সংস্থাটি গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, সারা উলপ্যাকের একটি বড় শিশুর ঘোষণার পরিকল্পনা করেছে, যদিও, ব্যক্তিগতভাবে, দাতব্য সংস্থা দ্রুত সঙ্কটে নামছে।

অন্য কোথাও, এপ্রিলটি আবিষ্কার করতে কাঁপছে যে ডিলান এখনও রায়ের পক্ষে কাজ করছে। যখন তিনি প্রকাশ করেছেন যে রায় তার জন্য একটি চাকরির পরিকল্পনা করছেন, এপ্রিল নিজেকে খলনায়ক মাদক ব্যবসায়ী দ্বারা চালিত করে এবং কিছু ড্রাগ সরবরাহ করতে সম্মত হয় – এই প্রোভিসোতে যে ডিলান রায়ের সাথে তার সম্পর্ককে ভালোর জন্য শেষ করে।

ড্রাগস নাটকের শীর্ষে, এপ্রিলটি জানতে পেরে ভয়ঙ্কর হয়ে পড়েছে যে ম্যান্ডি মারলনকে জানিয়েছে যে তিনি ডিলানের সাথে শুয়েছিলেন। যখন তিনি তাকে বলেন যে তিনি তার নতুন সম্পর্কটি গ্রহণ করেন, তখন তিনি তার ড্রাগ ড্রাগ-স্টাফ রাকস্যাকের দিকে নজর দেওয়ার সাথে সাথে তিনি একটি নতুন করে অপরাধবোধের সাথে আঘাত পেয়েছিলেন।

এছাড়াও, কামি ভিনিকে তার মারধরের আশেপাশের সত্য পরিস্থিতি cover াকতে সহায়তা করার জন্য আঁকেন।

শুক্রবার, 15 আগস্ট

হ্যারি জনকে আলিঙ্গন করেছেন রবার্ট এমারডালে দেখছেন
জন রবার্টকে হ্যারিতে চিৎকার করে ধরতে শিহরিত (ছবি: আইটিভি)

ভিক্টোরিয়া সুগডেন (ইসাবেল হজগিন্স) রবার্ট সুগডেন (রায়ান হাওলি) হ্যারির সাথে সময় কাটানোর পরামর্শ দেওয়ার পরে, জন সুগডেন (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) রবার্টকে তার রাগটি হারাতে এবং যুবককে চিৎকার করার জন্য ঠিক সময়ে পৌঁছেছেন।

তিনি এই গোলাবারুদ ব্যবহার করেন এবং অ্যারন ডিংল (ড্যানি মিলার) এর মধ্যে সম্পর্ককে আরও ক্ষতি করতে ব্যবহার করেন।

রায়ের জন্য তার প্রথম ছদ্মবেশী কাজটি শেষ করার সময়টি যেমন কাছাকাছি আসে, এপ্রিল উদ্বিগ্ন, অন্যদিকে গর্ভাবস্থার ঘোষণার পরে দাতব্য সংস্থা ভোগ করতে থাকে।

