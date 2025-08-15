প্রাইম ভিডিওতে একটি বিরল 10-10 সাই-ফাই মাস্টারপিস

এটা বিরল যে সাই-ফাই শোগুলি মূলত ত্রুটিহীন, তবে প্রাইম ভিডিওতে একটি স্পেস অপেরা রয়েছে যা সহজেই 10/10। ২০১৫ সালের শুরুতে, এটি ২০২২ সালে শেষ হওয়ার আগে ছয়টি মরসুমে চলেছিল। মূলত প্রথম তিনটি মরসুমের জন্য সাইফাই প্রযোজিত, শোটি বাতিল করার সিদ্ধান্তটি অ্যামাজনকে আরও তিনটি এপিসোড বাছাই করতে এবং আরও তিনটি ব্যাচ তৈরি করতে দেয়।
এমনকি এখন, প্রশ্নে থাকা প্রকল্পটি অ্যামাজনের অন্যতম সেরা শো হিসাবে রয়ে গেছে এবং সর্বকালের সেরা সাই-ফাই শোগুলির তালিকায় কাজ করেছে। একটি সাই-ফাই বইয়ের সিরিজ হিসাবে শুরু এবং ছোট পর্দায় যাত্রা শুরু করে সাহিত্যিক কাহিনীকে উজ্জ্বলভাবে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। যদিও কিছু দেশে শোটি প্রবাহিত করা কঠিন, তবে নিখোঁজ asons তুগুলি সন্ধান করার জন্য এটি মূল্যবান।
সম্প্রসারণটি একটি বিরল 10-10 সাই-ফাই মাস্টারপিস
প্রতিটি মরসুম বিস্তৃতি সাইফাই 3 মরসুমের পরে প্লাগটি টানলে অনেককে হতবাক করে উচ্চ সম্মানের সাথে ধরে রাখা হয়। শোটি সংরক্ষণের জন্য অ্যামাজনের সিদ্ধান্তটি মহাকাব্য সাই-ফাই সাগা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় আরও অনেক উপযুক্ত স্টপিং পয়েন্ট। পৃথিবীর ভবিষ্যতে শতাব্দী নির্ধারণ করুন, বিস্তৃতি মূলত একটি ভিত্তিযুক্ত বিষয়।
এটি বলেছিল, শোটি আরও চমত্কার কয়েকটি সাই-ফাই ট্রপগুলিতে প্রবেশ করে। যদিও এটি আন্তঃকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং মানবতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্যের থিমগুলিতে প্রচুর পরিমাণে চলে যায়, তবে এলিয়েন লাইফ এবং অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির মতো আরও traditional তিহ্যবাহী মোচড়গুলি স্পটলাইটে তাদের মুহুর্তগুলি রাখে।
বিস্তৃত এবং রোটেন টমেটো স্কোরের প্রতিটি মরসুম
মৌসুম
এপিসোড
পচা টমেটো স্কোর
1
10
79%
2
13
95%
3
13
100%
4
10
100%
5
10
100%
6
6
96%
বিস্তৃতি অন্যান্য স্পেস অপেরার মতো বিস্তৃত ফ্ল্যাশনেসের অভাব রয়েছে স্টার ট্রেক এবং স্টার ওয়ার্সতবে গল্প বলার ক্ষেত্রে এর কৌতুকপূর্ণ এবং পরিপক্ক পদ্ধতির প্রতিযোগীদের সাথে ধ্রুবক তুলনা ছাড়াই এটি আলাদাভাবে বিদ্যমান থাকতে দেয়। সমৃদ্ধ মহাবিশ্ব যেখানে এটি সেট করা হয়েছে তা বাধ্যতামূলক নায়ক, ভিলেন এবং নৈতিকভাবে অস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব দ্বারা পূর্ণ।
যদিও বিস্তৃতি মরসুম 1 তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে শুরু হয়, এটি এখনও দুর্দান্ত এবং বিশ্বকে দুর্দান্তভাবে সেট আপ করে। শোটি 2 মরসুমে যথাযথভাবে তার পাদদেশ খুঁজে পেয়েছে এবং উজ্জ্বল পর্বের পরে উজ্জ্বল পর্বটি মন্থন করা কখনও থামে না। এটি এমন নয় যে আপনি মরসুম 1 বিরক্তিকর খুঁজে পাবেন – একেবারে বিপরীত – তবে আপনি শোটি কতটা ভাল পেতে পারেন তা দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।
বিস্তৃত একটি ভারসাম্যকে নিখুঁত করে তোলে যা অনেক টিভি অভিযোজন ভুল হয়ে যায়
সাই-ফাই রাইটিং ডুও টাই ফ্রাঙ্ক এবং ড্যানিয়েল আব্রাহাম লিখেছেন বিস্তৃতিএর উত্স উপাদান ভাগ করা কলমের নামের অধীনে জেমস সা কোরি। সিরিজটিতে নয়টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের উপন্যাস এবং ছোট গল্পের সংকলন রয়েছে। লেখকরাও অভিযোজন প্রক্রিয়াতে প্রচুরভাবে জড়িত ছিলেন, যা শোয়ের অন্যতম বৃহত্তম শক্তিতে অবদান রেখেছিল।
বিস্তৃতি বইগুলিতে অবিশ্বাস্যভাবে বিশ্বস্তগল্পের প্রায় প্রতিটি বীট অক্ষত রাখা। পরিবর্তনগুলি এবং সংযোজনগুলি কেবল তখনই করা হয়েছিল যদি সেগুলি সত্যই প্রয়োজনীয় ছিল বা তারা গল্পটি উল্লেখযোগ্যভাবে আরও ভাল করে তুলেছে। তবুও, মূল লেখকদের জড়িত থাকার সাথে, এই স্বাদযুক্ত বিচ্যুতিগুলি অবিশ্বাস্যভাবে খাঁটি এবং বইগুলির বার্তা এবং থিমগুলির সাথে রক্ষণাবেক্ষণ অনুভব করেছে।
উত্স উপাদানগুলি থেকে বিপথগামী হওয়ার শিকার অগণিত অন্যান্য বুক-টু-টিভি অভিযোজন। কয়েকজনের নাম, পরিবর্তিত কার্বন, তুমিএবং ডেক্সটার সমস্ত বইয়ের একটি সিরিজ হিসাবে উত্স রয়েছে, তবে দ্রুত বিশ্বস্ত অভিযোজন অব্যাহত রাখার চেয়ে উত্স উপাদান থেকে নির্দিষ্ট উপাদানগুলি কেবল চেরি-বাছাই করতে শুরু করে।
পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ দিতে বিস্তৃতি তৈরি, প্রোটোমোলিকুলটি শোতে কিছুটা আলাদাভাবে দেখায় এবং কাজ করে, বইগুলিতে বেল্টারগুলি অনেক লম্বা এবং স্পিন্ডলি, এবং 5 মরসুমে অ্যালেক্স কমলের (ক্যাস আনভার) মৃত্যু কেবল ঘটেছিল কারণ অভিনেতা পর্দার পিছনে কারণেই বরখাস্ত হয়েছিলেন।
বইগুলি মানিয়ে নেওয়ার জন্য সাই-ফাই শোয়ের সফল পদ্ধতির এটিকে দুর্দান্ত করতে সহায়তা করে
বিস্তৃতি এ জাতীয় বিশদ কল্পিত মহাবিশ্বে উপস্থিত রয়েছে এবং এতে এত বিশাল পরিমাণে লোর রয়েছে যে বইগুলিতে কখনও ঘটেনি এমন একগুচ্ছ গল্পের অন্বেষণ করার জন্য এটি অবশ্যই লোভনীয় ছিল। ধন্যবাদ, এটি এই প্রলোভনের উপর খুব কমই অভিনয় করেছিল। উত্স উপাদানের কাছে এত কঠোরভাবে আটকে থাকার সিদ্ধান্তটি নতুন দর্শকদের মধ্যে অঙ্কন করার সময় বইগুলির ভক্তদের প্রশান্ত করতে সহায়তা করেছিল।
যারা বইগুলি কখনও পড়েনি তারা গল্পের মূল সংস্করণটি উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। যদি কিছু হয় তবে তাদের যুক্তিযুক্তভাবে আরও পরিশোধিত সংস্করণে চিকিত্সা করা হয়েছিল, যেমন বিস্তৃতি উত্স উপাদানগুলিতে লক্ষ্য করা যায় এমন কোনও সমস্যাগুলি লোহা করতে সক্ষম হয়েছিল। যদি খুব বেশি সৃজনশীল স্বাধীনতা নেওয়া হত তবে বিদ্যমান ভক্তরা সম্ভবত বিরক্ত হত।
একইভাবে, নতুন ভক্তরা অনুপস্থিত থাকতেন। তবুও, যদিও শোটি মূল গল্পটি অক্ষত রাখার অবিশ্বাস্য কাজ করেছে, তবে এটি তার মিশনটি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়নি। যদিও 6 মরসুম একটি দুর্দান্ত স্টপিং পয়েন্ট, বিস্তৃতি 2022 সালে শোটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এখনও তিনটি বই বাকি ছিল।
যদিও করার কোনও পরিকল্পনা নেই বিস্তৃতি সিজন 7, এটি এখনও প্রযুক্তিগতভাবে একদিন ঘটতে পারে। বুক সিক্সের পরে একটি বিশাল সময় জাম্প রয়েছে, যেখানে অভিযোজনটি একটি সন্তোষজনক থামাতে আসে। যদি কখনও বিস্তৃতি একদিন ফিরে আসে, উত্স উপাদানটি অপেক্ষা করবে এবং আমার কোনও সন্দেহ নেই যে ধারাবাহিকতা ঠিক ততটাই বিশ্বস্ত হবে।
সূত্র: পচা টমেটো
বিস্তৃতি
- প্রকাশের তারিখ
-
2015-2022-00-00
- শোরনার
-
নরেন শঙ্কর, মার্ক ফার্গাস, হক অস্টবি
- লেখক
-
মার্ক ফার্গাস, হক অস্টবি
- ফ্র্যাঞ্চাইজি (গুলি)
-
বিস্তৃতি