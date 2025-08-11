প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল এরিক হোল্ডার হাউস ডেমোক্র্যাটদের সাথে পুনরায় বিতরণ সম্পর্কে কৌশল অবলম্বন করার জন্য

প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল এরিক হোল্ডার এই সপ্তাহে হাউস ডেমোক্র্যাটদের সাথে কার্যত বৈঠক করবেন যে কীভাবে রিপাবলিকানদের মধ্য দশক পুনরায় বিতরণ করার সাথে লড়াই করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করতে, অ্যাক্সিওস শিখেছে।
কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ: হোল্ডার দীর্ঘদিন ধরে নিরপেক্ষ পুনর্নির্মাণ সংস্কারকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন, তবে তিনি এবং অন্যান্য ডেমোক্র্যাটরা ২০২26 সালে তাদের দলের জন্য নির্বাচনী বিস্মৃততা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করার জন্য – কমপক্ষে অস্থায়ীভাবে – এই প্রচেষ্টাগুলি একপাশে রেখে দিচ্ছেন।
- টেক্সাসের রিপাবলিকানরা, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের তাগিদে, পাঁচটি নতুন রিপাবলিকান আসন তৈরির প্রয়াসে তাদের রাজ্যের কংগ্রেসনাল জেলাগুলিকে পুনর্নির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছেন।
- ডেমোক্র্যাটরা ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক এবং অন্য কোথাও একই রকমের জারম্যান্ডারিং প্রচেষ্টা চালিয়ে ধরণের প্রতিক্রিয়া জানানোর হুমকি দিয়েছেন, যখন রিপাবলিকানরা অতিরিক্ত লাভ করার জন্য ওহিও, ইন্ডিয়ানা, মিসৌরি এবং ফ্লোরিডার দিকে তাকিয়ে আছেন।
আমরা যা শুনছি: হোল্ডার বুধবার ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসনাল ক্যাম্পেইন কমিটির আয়োজিত একটি আহ্বানে যোগ দেবেন, যা এই পরিকল্পনার সাথে পরিচিত একটি সূত্র অ্যাকিয়োসকে নিশ্চিত করেছে।
- হোল্ডারের উপস্থিতি এর আগে পঞ্চবোল নিউজ জানিয়েছিল।
- বেশিরভাগ হাউস ডেমোক্র্যাটরা অতীতে পুনর্নির্মাণ সংস্কারকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেছে – তবে তারা বলেছে যে টেক্সাস রেডরাও একটি জরুরি অবস্থা উপস্থাপন করেছে যা তাদের প্রতিক্রিয়াতে তাদের নিজস্ব জেরম্যান্ডারিং করা প্রয়োজন।
- ক্যালিফোর্নিয়ায়, যেখানে ডেমোক্র্যাটরা সম্ভবত তাদের বেশিরভাগ আসন পাবে, সেখানে মানচিত্রগুলি পুনরায় সাজানোর জন্য রাজ্যটিকে তার স্বাধীন কমিশনকে সরিয়ে বা স্ক্র্যাপ করতে হবে।
জুম আউট: হোল্ডার ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওবামার অধীনে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার আমলে রিপাবলিকানরা রাজ্য আইনসভা নির্বাচনকে সরিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের পক্ষে দেশজুড়ে মার্কিন বাড়ির মানচিত্রকে নতুন করে তুলেছিল।
- 2017 সালে, হোল্ডার জাতীয় গণতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণ কমিটি চালু করেছিলেন, যার মিশনের মধ্যে স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিধায়কদের হাত থেকে পুনঃনির্ধারণ করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- তবে টেক্সাসের জিওপি -র প্রতিক্রিয়া হিসাবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে তিনি ইস্যুতে নিজের সুর পরিবর্তন করেছেন, বলেছেন প্রেস সাক্ষাত্কারের সাথে দেখা করুন: “কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে … এবং এর প্রতিক্রিয়া থাকতে হবে।”