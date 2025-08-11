প্রাক্তন আধিকারিকরা এফবিআইয়ের প্যাটেলকে মারামারি চিঠিতে এজেন্ট অপসারণের উপর বিস্ফোরণ

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রাক্তন এফবিআইয়ের একটি দল, কূটনৈতিক ও জাতীয় সুরক্ষা কর্মকর্তারা এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল এবং উপ -পরিচালক ড্যান বঙ্গিনোকে বেশ কয়েকটি ব্যুরো এজেন্টকে বরখাস্ত করার জন্য একটি চিঠি প্রকাশ করে বলেছিলেন যে তারা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রতি অনুগত না হওয়ার জন্য লক্ষ্যবস্তু ছিল।
এই গোষ্ঠীটি, যা নিজেকে অবিচলিত রাষ্ট্র হিসাবে ডাব করে, দাবি করেছে এজেন্ট ব্রায়ান ড্রিসকোল, মাইকেল ফিনবার্গ এবং ওয়াল্টার গিয়ার্ডিনা এফবিআইয়ের “দীর্ঘকালীন স্বাধীনতা” ভেঙে দেওয়ার জন্য একটি প্রচারের অংশ হিসাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং এটি “রাজনৈতিক আনুগত্যের হাতিয়ার” হিসাবে স্থাপন করেছে।
অবিচলিত রাষ্ট্রও দাবি করেছে যে এজেন্টরা ক্যানড ছিল কারণ তারা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি অনুগত ছিলেন না, প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্যাটেল এবং বনগিনোকে শক্তিশালী ভূমিকায় নিয়োগের অভিযোগ করার আগে “বিশ্বের প্রিমিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা” নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য “বেসিক স্ট্যান্ডার্ডস” পূরণ না করেও।
চিঠিতে লেখা হয়েছে, “এটি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে। “আমরা বিদেশে এই গতিশীলতাগুলি দেখেছি – এমন শীর্ষস্থানীয়রা যারা সুরক্ষা পরিষেবাগুলি থেকে আইনের কাছে নয়, তাদের কাছে আনুগত্য দাবি করে। এই শাসন ব্যবস্থাগুলি ভালভাবে শেষ হয় না।”
এফবিআই প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, জে 6 প্রসিকিউশনের সাথে জড়িত এজেন্টকে আরও প্রত্যাশিত সহ বহিষ্কার করে
“এফবিআই দীর্ঘদিন ধরে এ জাতীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি বুল ওয়ার্ক ছিল: এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে আইন ও নাগরিক স্বাধীনতার শাসন জাতীয় সুরক্ষার দাবির সাথে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়,” চিঠিটি অব্যাহত রয়েছে। “এর স্বাধীনতা কোনও আমলাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়; এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তা।”
অবিচলিত রাষ্ট্র তাদের বন্ধু এবং এফবিআইয়ের সহকর্মীদের জানিয়েছিল যে তারা যে চাপের অধীনে রয়েছে তা তারা স্বীকৃতি দেয়।
“জাতি দেখছে, এবং এফবিআই দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে। এবং ইতিহাস মনে রাখবে,” চিঠিতে উপসংহারে বলা হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার, এফবিআই প্রাক্তন এফবিআইয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, পাশাপাশি ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারোর তদন্তে ভূমিকা পালনকারী এফবিআইয়ের বিশেষ এজেন্ট জিয়ার্ডিনা সহ অন্যরাও বহিষ্কার করেছেন। ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের দায়িত্বে থাকা ভারপ্রাপ্ত পরিচালক স্টিভ জেনসেনও ছিলেন।
কাশ প্যাটেল টর্চস ‘ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলি’ বন্ডি ফিউড সম্পর্কে এপস্টাইন ফাইলগুলিতে মাগা ফুরিয়ের মধ্যে
ড্রিসকোল, তার পক্ষে, প্যাটেলের নিশ্চিতকরণের আগে এফবিআইয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং জেনসেন January জানুয়ারির তদন্তে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন।
এফবিআইয়ের সিনিয়র কর্মকর্তারা এই ত্রয়ীকে জানিয়েছেন যে তাদের শুক্রবারের মধ্যে চলে যেতে হবে।
এফবিআইয়ের উপ-পরিচালক ড্যান বঙ্গিনো নিউইয়র্ক টাইমসকে ‘দুর্বল চিন্তাভাবনা হিট পিস’ এর জন্য স্ল্যাম করেছেন
এফবিআই, বঙ্গিনো এবং প্যাটেল স্থির রাষ্ট্রের দাবি সম্পর্কে এবং এজেন্টদের কেন তাদের অবস্থান থেকে সরানো হয়েছে সে কারণগুলিতে ফক্স নিউজ ডিজিটালের প্রশ্নগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছিলেন।
এমএসএনবিসির সাংবাদিক কেন দিলানিয়ান সোশ্যাল মিডিয়ায় প্যাটেল থেকে জিয়ার্ডিনা পর্যন্ত চিঠির একটি অনুলিপি ভাগ করেছেন।
প্যাটেল লিখেছেন, “এই দস্তাবেজটি সরকারী নোটিশ সরবরাহ করে যে আপনাকে ফেডারেল তদন্ত ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনে আপনার অবস্থান থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বরখাস্ত করা হচ্ছে এবং এফবিআইয়ের পরিচালক হিসাবে আমার কর্তৃপক্ষের অধীনে ফেডারেল পরিষেবা থেকে সরানো হচ্ছে, তাত্ক্ষণিকভাবে কার্যকর,” প্যাটেল লিখেছেন। আপনি দায়িত্ব পালনে দুর্বল রায় এবং নিরপেক্ষতার অভাব ব্যবহার করেছেন, যা সরকারের রাজনৈতিক অস্ত্রশস্ত্রের দিকে পরিচালিত করে। “
এফবিআইয়ের শীর্ষ বস কাশ প্যাটেল বলেছেন যে ব্যুরো হিলারির জন্য কভার চালিয়েছিল তবে এটি সবই ট্রাম্পের অধীনে শেষ হয়
প্রাক্তন এফবিআইয়ের এজেন্ট ফিল কেনেডি, যিনি নতুন সরকারের কর্মীদের বিষয় পরিচালনার বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সোচ্চার ছিলেন, তিনি স্টেডি স্টেটের চিঠিটি ভাগ করে নিয়েছেন, সাম্প্রতিক এফবিআই “শুদ্ধ” হিসাবে উল্লেখ করে।
কেনেডি অন্য একটি পোস্টে লিখেছেন, “কাশের পাইলটের সাথে জ্যাক স্মিথের নথি মামলায় কাজ করা অসম্মানিত ট্রাম্প বিরোধী এজেন্ট ওয়াল্টার গিয়ার্ডিনা এফবিআই কর্তৃক সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।” “এটি একটি ব্যুরো ব্লাডবারথ।”
ফেব্রুয়ারিতে হাজার হাজার এফবিআইয়ের কর্মীদের কয়েক হাজার এফবিআইয়ের কর্মীদের একটি প্রশ্নপত্র পূরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল কয়েক মাস পরে এজেন্টদের ফেরাংয়ের খবরটি 6 জানুয়ারী, 2021, ইউএস ক্যাপিটল দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্তে সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে একটি প্রশ্নপত্র পূরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রথম রিপোর্ট করা প্রশ্নপত্রটি উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল যে এটি 6 জানুয়ারির তদন্তে জড়িত এজেন্টদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই উদ্বেগগুলি সেই মাসের শেষের দিকে জ্বরের পিচে পৌঁছেছিল, তত্কালীন অভিনীত ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এমিল বোভ ব্যুরোকে January জানুয়ারির মামলায় কাজ করা সমস্ত বর্তমান এবং প্রাক্তন কর্মীদের একটি তালিকা সংকলনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
ট্রাম্প প্রশাসন এখনও জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কাজ করতে চলেছে কিনা তা এখনও বলেনি।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
ফেব্রুয়ারিতে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তার প্রশাসন 6 জানুয়ারী, 2021-এর তদন্তে জড়িত এফবিআই কর্মীদের অপসারণ করবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলেন, মার্কিন ক্যাপিটল দাঙ্গা, কেবল সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ব্যুরো “দুর্নীতিগ্রস্থ” এবং তৎকালীন-এফবিআইয়ের পরিচালক প্যাটেল এটি “সোজা করে ফেলবে।”
ফক্স নিউজ ডিজিটালের ব্রায়েন ডেপিসচ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।