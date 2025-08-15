You are Here
প্রাক্তন আফগান দোভাষী বিশাল মোড ডেটা লঙ্ঘনে উন্মুক্ত ইউকে স্থানান্তর প্রত্যাহার করেছে
একজন প্রাক্তন আফগান দোভাষী একটি বিপর্যয়কর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের (এমওডি) তথ্য লঙ্ঘনের জন্য উন্মুক্ত ছিলেন তার যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রস্তাব ছিল – পাকিস্তানে দু’বছর ধরে ব্রিটেনে আনার অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রাক্তন পেট্রোল দোভাষী ব্রিটিশ সেনাদের পাশাপাশি তাদের সেবার কারণে এমওডির দ্বারা যুক্তরাজ্যের অভয়ারণ্যের জন্য গৃহীত হওয়া বেশ কয়েকটি পরিবারের মধ্যে অন্যতম বলে মনে করা হয়, তবে যারা এখন তাদের আবেদনগুলি হোম অফিসে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তার আইনজীবী জানিয়েছেন, তিনি বুধবার যে যুক্তরাজ্য পরিচালিত হোটেলটিতে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাকে একটি নির্বাসন শিবিরে নিয়ে এসেছিলেন, পাকিস্তান পুলিশ তাকে আটক করেছে, তার আইনজীবী জানিয়েছেন।

তাঁর বিবরণগুলি একটি মোড লঙ্ঘন করে ফাঁস হয়েছিল যা হাজার হাজার আফগানদের বিশদ প্রকাশ করেছিল যারা বলেছিল যে তারা যুক্তরাজ্যের বাহিনীর সাথে যোগাযোগের কারণে তালেবানদের কাছ থেকে বিপদে পড়েছিল এবং ব্রিটেনে পালাতে চেয়েছিল।

লোক এবং তার পরিবারকে এখন তারা যে হোটেলটিতে রয়েছে তা ছেড়ে যাওয়ার জন্য 14 দিন সময় দেওয়া হয়েছে They তারা পাকিস্তানের ভিসা, অর্থ বা অন্য কোথাও যেতে হবে।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন দোভাষী রাফি হটাক, যিনি এখন আফগানদের জন্য প্রচারণা চালিয়েছেন, তিনি বলেছেন, বিপরীত সিদ্ধান্তটি ছিল “নৈতিকভাবে দেউলিয়া”।

মিঃ হট্টাক বলেছিলেন: “এই ব্যক্তিদের কাছে নির্বাসন দেওয়ার সত্যিকারের ঝুঁকি রয়েছে। আমি মনে করি যুক্তরাজ্য সরকারের পক্ষে এটি করা নৈতিকভাবে দেউলিয়া। তারা বাইরে যেতে সক্ষম হয় নি, তাদের স্ত্রী এবং শিশুরা ভোগাচ্ছে, এবং হঠাৎ আপনি তাদের উপর একটি বোমা শেল নিক্ষেপ করেছেন। তাদের মামলা কেন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তার স্পষ্ট উত্তর দেওয়া দরকার”।

আফগান শরণার্থী মহিলারা 20 এপ্রিল, 2025 এ আফগানিস্তান-পাকিস্তান তোরখাম সীমান্তের নিকটবর্তী একটি অস্থায়ী শিবিরে পাকিস্তান থেকে পৌঁছানোর পরে তাঁবু দিয়ে হাঁটেন।

প্রাক্তন আফগান দোভাষীর আইনজীবী ইরিন অ্যালকক বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের হাইকোর্টে একটি জরুরি আবেদন করেছিলেন, যাতে তারা হঠাৎ সিদ্ধান্তের আবেদন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য পরিবারের সমর্থন দীর্ঘকাল অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করে।

আইন সংস্থা লে লে দিবসের সিনিয়র সহযোগী মিসেস অ্যালকক বলেছেন: “হঠাৎ এবং অব্যক্ত ভিসা অস্বীকার করার পরে এটি একটি ভয়াবহ বিকাশ, আমাদের ক্লায়েন্ট বিশেষ ইমিগ্রেশন আপিল কমিশনে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করছেন। আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের পরিবার থেকে সমর্থন অপসারণের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাতে জরুরিভাবে কাজ করছি”।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে যুক্তরাজ্যে আসার যোগ্য আফগানদের স্থানান্তরের আগে সুরক্ষা এবং প্রবেশের চেক পাস করতে হবে।

প্রাক্তন আফগান স্পেশাল ফোর্সেস কমান্ডোর পুত্রের মতে, অন্য একটি পরিবারকেও পুলিশ কর্তৃক আটকের অপেক্ষায় পাকিস্তানের একটি হোটেলে রাখা হয়েছিল এবং আফগানিস্তানে নির্বাসন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল বলে এই উদ্ঘাটনটি এসেছে।

ছেলে, যিনি প্রায় 10 মাস যুক্তরাজ্যে আনার অপেক্ষায় ছিলেন, তিনি বলেছিলেন স্বাধীন: “ব্রিটিশ সরকার জানে যে আমরা তালেবানদের হাতে পড়ার সাথে সাথেই আমাদের সবাইকে হত্যা করা হবে।”

আফগান স্পেশাল ফোর্সেসের প্রাক্তন সদস্যের পুত্র (চিত্রযুক্ত) তার পরিবারের সদস্যরা তালেবানদের হাতে আসন্ন নির্বাসন ঝুঁকিতে রয়েছে বলে সতর্ক করেছেন

তিনি বলেছিলেন যে তার বাবা সহ এই পরিবারের ১৩ জন সদস্যকে পুলিশ একই নির্বাসন শিবিরে নিয়ে গেছে। তাঁর বাবা, যিনি মোড লিকটিতেও তাঁর বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন, তিনি যুক্তরাজ্যের বিশেষ বাহিনীর পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের সাথে যুক্তরাজ্যে অভয়ারণ্যের জন্য যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছেন।

তাঁর মরিয়া পুত্র, যিনি বলেছিলেন যে তিনি গ্রেপ্তার থেকে বাঁচতে পেরেছেন, তিনি বলেছিলেন স্বাধীন: “আমরা এমনকি কেবল আমাদের বাচ্চাদের এবং স্ত্রীদের স্থানান্তরিত করার জন্যও ইচ্ছুক। যদি আমাদের আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানো হয় এবং হত্যা করা হয়, তবে তা হোক – তবে কেন আমাদের পরিবারের এবং আমাদের স্ত্রীদের সন্তানদের এ জাতীয় শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে? কমপক্ষে এইভাবে, আমরা জানতাম যে আমাদের সন্তান এবং স্ত্রীরা নিরাপদ এবং বেঁচে থাকবে”।

তিনি আরও যোগ করেছেন: “এটি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক – আমাদের বাচ্চাদের চার বছর বয়সে তাদের শৈশব গেমগুলি উপভোগ করা উচিত, পিটিএসডি -তে ভুগছেন না কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের উপর বাধ্য করা হয়েছিল”।

একজন এমডির মুখপাত্র বলেছেন যে যুক্তরাজ্য সরকার কেবল তৃতীয় দেশে আসার পরে পরিবারগুলি তাদের ভিসা চেকগুলি পাস করেছে বা ব্যর্থ করেছে কিনা তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

তারা বলেছিল: “আমরা সমস্ত যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলিকে সম্মান করছি যারা স্থানান্তরিত করার জন্য তাদের প্রাসঙ্গিক চেকগুলি পাস করে।

“জনসাধারণ যথাযথভাবে আশা করবে, যুক্তরাজ্যে আসা যে কোনও ব্যক্তিকে যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হওয়ার আগে কঠোর সুরক্ষা এবং প্রবেশের চেক পাস করতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে লোকেরা এই চেকগুলি পাস করে না।

“যোগ্যতার সমস্ত চিঠিগুলি স্পষ্টভাবে বলেছে যে এই চেকগুলি পাস করার জন্য স্থানান্তর শর্তযুক্ত।”

