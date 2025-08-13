প্রাক্তন ইনডুসাইন্ড ব্যাংকের ডিওয়াই সিইও ইও তদন্তের মুখোমুখি 1,960 কোটি টাকার অ্যাকাউন্টিং ল্যাপস: রিপোর্ট

ইকোনমিক অপরাধী উইং (ইওইউ) ইনডুসিন্ড ব্যাংকে অভিযোগযুক্ত অ্যাকাউন্টিং অনিয়মের বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে, ইটি এখন সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে।
ব্যাংকের প্রাক্তন ডেপুটি সিইও এবং ট্রেজারি হেড অরুণ খুরানা ডেরাইভেটিভ ট্রেডগুলির ভুল-অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত 1,960 কোটি টাকার ক্ষতির সাথে জড়িত রয়েছে। খুরানা ২৮ শে এপ্রিল, ২০২৫ এ তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।
ইটি নাও সূত্রের মতে, নির্দিষ্ট কর্মকর্তারা ল্যাপসগুলি প্রকাশ্য হওয়ার আগে ব্যাংকের শেয়ারগুলি লেনদেন করেছিলেন। প্রাক্তন ডেপুটি সিএফওকে তদন্তের অংশ হিসাবে তলব করা যেতে পারে।
