You are Here
প্রাক্তন ইরানি এফএম জারিফ একটি কূটনৈতিক পথের রূপরেখা দিয়েছেন।
News

প্রাক্তন ইরানি এফএম জারিফ একটি কূটনৈতিক পথের রূপরেখা দিয়েছেন।

পশ্চিম এশিয়া একটি বিপজ্জনক প্রতিচ্ছবি পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে। গাজায় এই ভয়াবহতা উদ্ভূত হয়েছিল, সাম্প্রতিক আগ্রাসন ইরানে পরিচালিত হয়েছিল তবে ইরান জনগণ এবং এর সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং সিরিয়ার অব্যাহত অস্থিতিশীলতা ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু এবং তার বিশ্বব্যাপী সক্ষমদের জন্য একমাত্র তথাকথিত অস্তিত্বের হুমকি প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও শান্ত। অভ্যন্তরীণ বর্ণবাদ এবং চিরস্থায়ী আঞ্চলিক সংঘাতের ইস্রায়েলের পক্ষে এই জুটি আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী আদেশের খুব ভিত্তিগুলিকে হুমকির মুখে ফেলেছে। যদিও দৃ strong ় প্রতিরক্ষা প্রয়োজনীয়, একটি স্থায়ী সমাধান একটি সাহসী কূটনৈতিক উদ্যোগ, ইরান এবং এই অঞ্চলের জন্য একটি historic তিহাসিক পরিবর্তনকে গভীরভাবে জড়িত হুমকির দৃষ্টান্ত থেকে একটি ক্ষমতায়নের সম্ভাবনার দৃষ্টান্তের দাবি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে: প্রতিবেশী এবং বৈশ্বিক দক্ষিণ দেশগুলির সাথে সম্পর্কের সম্প্রসারণ, মুসলিম পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে একটি নতুন আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব, এবং ইউরোপ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি পুনর্নবীকরণ সংলাপ।

খুব দীর্ঘকাল ধরে, এই অঞ্চলের দেশগুলি দ্বন্দ্বের চক্রগুলিতে আটকা পড়েছে এবং সুযোগগুলি মিস করেছে। একটি ভিন্ন ভবিষ্যত জাল করার জন্য দৃষ্টি, সাহস এবং historical তিহাসিক নির্ধারণবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার সচেতন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। ইরানের জন্য, এই শিফটটি দেশীয়ভাবে শুরু হয় এবং তার আশেপাশে বাহ্যিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এটি সহজ শিকার নয় এবং দুটি পারমাণবিক-সশস্ত্র আগ্রাসকের বিরুদ্ধে নিজের ধরে রাখতে পারে তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়ে ইরানের সুযোগগুলি শোষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চিরস্থায়ী হুমকির মুখোমুখি হওয়ার কেন্দ্রিক একটি পদ্ধতির থেকে এই সমালোচনামূলক রূপান্তর করার ক্ষমতা রয়েছে। এটি কেবল সম্ভাব্য নয়, ইরান, অঞ্চল এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থে গভীরভাবে। এটি অর্জন করা অটল ঘরোয়া সংকল্প এবং বাহ্যিক অ -হস্তক্ষেপের প্রয়োজন; নৈতিকতা বা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা অগত্যা চালিত নয়, কেবল স্বার্থ দ্বারা।

পশ্চিম এশিয়া একটি বিপজ্জনক প্রতিচ্ছবি পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে। গাজায় এই ভয়াবহতা উদ্ভূত হয়েছিল, সাম্প্রতিক আগ্রাসন ইরানে পরিচালিত হয়েছিল তবে ইরান জনগণ এবং এর সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং সিরিয়ার অব্যাহত অস্থিতিশীলতা ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু এবং তার বিশ্বব্যাপী সক্ষমদের জন্য একমাত্র তথাকথিত অস্তিত্বের হুমকি প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও শান্ত। অভ্যন্তরীণ বর্ণবাদ এবং চিরস্থায়ী আঞ্চলিক সংঘাতের ইস্রায়েলের পক্ষে এই জুটি আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী আদেশের খুব ভিত্তিগুলিকে হুমকির মুখে ফেলেছে। যদিও দৃ strong ় প্রতিরক্ষা প্রয়োজনীয়, একটি স্থায়ী সমাধান একটি সাহসী কূটনৈতিক উদ্যোগ, ইরান এবং এই অঞ্চলের জন্য একটি historic তিহাসিক পরিবর্তনকে গভীরভাবে জড়িত হুমকির দৃষ্টান্ত থেকে একটি ক্ষমতায়নের সম্ভাবনার দৃষ্টান্তের দাবি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে: প্রতিবেশী এবং বৈশ্বিক দক্ষিণ দেশগুলির সাথে সম্পর্কের সম্প্রসারণ, মুসলিম পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে একটি নতুন আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব, এবং ইউরোপ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি পুনর্নবীকরণ সংলাপ।

খুব দীর্ঘকাল ধরে, এই অঞ্চলের দেশগুলি দ্বন্দ্বের চক্রগুলিতে আটকা পড়েছে এবং সুযোগগুলি মিস করেছে। একটি ভিন্ন ভবিষ্যত জাল করার জন্য দৃষ্টি, সাহস এবং historical তিহাসিক নির্ধারণবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার সচেতন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। ইরানের জন্য, এই শিফটটি দেশীয়ভাবে শুরু হয় এবং তার আশেপাশে বাহ্যিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এটি সহজ শিকার নয় এবং দুটি পারমাণবিক-সশস্ত্র আগ্রাসকের বিরুদ্ধে নিজের ধরে রাখতে পারে তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়ে ইরানের সুযোগগুলি শোষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চিরস্থায়ী হুমকির মুখোমুখি হওয়ার কেন্দ্রিক একটি পদ্ধতির থেকে এই সমালোচনামূলক রূপান্তর করার ক্ষমতা রয়েছে। এটি কেবল সম্ভাব্য নয়, ইরান, অঞ্চল এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থে গভীরভাবে। এটি অর্জন করা অটল ঘরোয়া সংকল্প এবং বাহ্যিক অ -হস্তক্ষেপের প্রয়োজন; নৈতিকতা বা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা অগত্যা চালিত নয়, কেবল স্বার্থ দ্বারা।

ইরানের সর্বাগ্রে সম্ভাবনা তার লোকদের মধ্যে থাকে। ইতিহাসের সহস্রাব্দ তাদের অসাধারণ স্থিতিস্থাপকতার সাক্ষ্য দেয়। আক্রমণকারীরা ইরানী ভূমি দখল করেছে, তবে তারা স্থায়ী সংস্কৃতিতে অবিচ্ছিন্নভাবে শোষিত হয়েছিল এবং তারা কখনও ইরানী জনগণের উপর তাদের মূল্যবোধ চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয় নি। ১৯৮০ সালে ইরাকের আক্রমণ থেকে (গ্লোবাল পাওয়ার দ্বারা সমর্থিত) নেতানিয়াহু এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক গাম্বিটদের কাছে এই স্থিতিস্থাপকতা হ’ল স্পষ্টতই উচ্চতর শত্রুদের বিভ্রান্ত করছে। এ কারণেই চার দশকের তথাকথিত সর্বাধিক চাপ এবং পঙ্গু নিষেধাজ্ঞাগুলি তাদের উদ্দেশ্যগুলি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

অভূতপূর্ব বৈশ্বিক বিধিনিষেধ সত্ত্বেও – জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের রফতানি থেকে ইরানের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দমন করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ডিজাইন করা বিধিনিষেধ রফতানি থেকে শুরু করে ইরানের জনগণ দেশীয়ভাবে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বিশেষত প্রতিরক্ষা এবং পারমাণবিক শক্তিতে চালিত করেছে। সুতরাং, ইরানি জনগণকে সীমাবদ্ধ করার বিষয় নয় তবে দেশের সর্বজনীন সম্পদকে ক্ষমতায়িত, লালনপালন করা এবং বিকাশের অনুমতি দেওয়া হবে।

ইরানের সম্ভাবনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভটি এর পাড়া। 15 টি দেশের সীমানা সহ, ইরান একটি অনন্য ইউরেশিয়ান চৌরাস্তাতে বসে। আরও উল্লেখযোগ্যভাবে, অঞ্চলটি ইরানীয় কবি, রহস্যবাদী, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের দ্বারা শতাব্দী ধরে বোনা গভীর, অবিচ্ছেদ্য historical তিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কগুলি ভাগ করে নিয়েছে। এই সংযোগগুলি সাম্রাজ্য, আক্রমণ এবং অশান্তি সহ্য করেছে।

তবুও বাস্তব আঞ্চলিক সহযোগিতা অধরা রয়ে গেছে। একজন ইরানি কূটনীতিক হিসাবে আমার দশকে, আমি সন্দেহ এবং হুমকির দৃষ্টান্ত দ্বারা ধারাবাহিকভাবে ক্ষুন্ন করা উদ্যোগগুলি বিকাশকারী উদ্যোগে অংশ নিয়েছি। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় পার্সিয়ান উপসাগরীয় সুরক্ষার প্রস্তাব থেকে শুরু করে, ১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েতের আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে ফারসি উপসাগরের দক্ষিণ উপকূলে ট্যুর প্রতিবেশীদের সাথে সহযোগিতা ঘোষণাগুলি বাতিল করা এবং ১৯৯০ সালে আঞ্চলিক সংঘর্ষের মতো একটি আঞ্চলিক সংলাপের মতো উদ্যোগ, হরমুউজ মোঃ ও মোর্জি আধ্যাত্মিক সংস্থা, গবেষণা এবং অগ্রগতি, পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে এই সমস্ত উদ্যোগ হ্রাস পেয়েছে।

তবে ইস্রায়েলের সাম্প্রতিক বর্ধন এই অঞ্চলে ভাগ করে নেওয়া দুর্বলতা সম্পর্কে একটি নতুন সচেতনতা তৈরি করেছে। সুযোগের এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ উইন্ডো আছে। বাহরাইন, মিশর, ইরাক, জর্দান, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইয়েমেন -ইতিবাচকভাবে পাকিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং ককাসাস -মুস্টে এই মুহুর্তটি প্রসারিত করে ইরান পাশাপাশি ইরান। একটি জাতিসংঘের ছাতার অধীনে, আমরা খণ্ডন থেকে শুরু করে একটি সমন্বয় থেকে একটি কৌশলগত পিভটের ভিত্তিতে একটি নতুন কমপ্যাক্ট জাল করতে পারি। ভাগ করা শক্তি করিডোর, দৃ ust ় অ -প্রসারণ এবং পারমাণবিক সহযোগিতা কাঠামো, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক unity ক্য ভাগ করা সমৃদ্ধির ইঞ্জিনে পরিণত হতে পারে।

এই সম্ভাবনার দৃষ্টান্তের প্রিজমের মাধ্যমে ইরান এবং এমনকি রাশিয়া এবং তুরস্ক ওয়াশিংটনের আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার মধ্যে সাম্প্রতিক চুক্তিটি হুমকি হিসাবে নয়, বরং একটি সুযোগ হিসাবে দেখতে পারে – ইরান, রাশিয়া এবং টার্কির মধ্যে ককেশাসে পূর্বে প্রস্তাবিত ট্রানজিট সহযোগিতা পুনরুদ্ধার করার একটি সুযোগ এবং আর্মেনিয়া, অ্যাডারবাইয়ের সাথে এবং গারোইজিএনের সাথে। নতুন চুক্তিটি একটি বিশ্বব্যাপী প্রসঙ্গ সরবরাহ করে যা আমাদের 2019 আঞ্চলিক উদ্যোগকে আরও সম্ভাব্য এবং টেকসই করে তোলে। এবং এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের বেসরকারী খাতের জন্য অনন্য বিনিয়োগের সুযোগ সরবরাহ করবে।

বিশ্ব কূটনীতির সাথে জড়িত তৃতীয় স্তম্ভটি সম্ভবত ইরানের পক্ষে অতীতের অভিজ্ঞতার উপর হতাশার কারণে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। তবুও আমি দৃ firm ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ইরান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সেই অভিজ্ঞতাগুলি অতীত করতে এবং একটি ভিন্ন ভবিষ্যত জাল করার ক্ষেত্রে একটি অস্তিত্বের আগ্রহ ভাগ করে নিয়েছে।

ইরান কয়েক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে, এটি ল্যান্ডমার্ক উদ্যোগগুলিকে স্পনসর করেছিল: মধ্য প্রাচ্যের পারমাণবিক-অস্ত্র-মুক্ত অঞ্চল, ১৯৯ 1997 সালের “সভ্যতার মধ্যে কথোপকথন” এবং ২০১৫ সালের যৌথ বিস্তৃত কর্মের (জেসিপিওএ) জন্য প্রস্তাবিত প্রস্তাব। দুঃখজনকভাবে, বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলি ধারাবাহিকভাবে এই ইরানী ওভারচারগুলিকে ক্ষুন্ন করেছে।

Historical তিহাসিক প্যাটার্নটি সম্পূর্ণ: 1953 সালের অভ্যুত্থানের সমাপ্তি ইরানের 1951 এর তেল জাতীয়করণে পশ্চিমের আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া; ১৯৮০ সালে ইরানের বিরুদ্ধে সাদ্দাম হুসেনের আগ্রাসনের পক্ষে এটির সমর্থন; এর ক্রিয়াকলাপ ইস্রায়েলকে কয়েকশ পারমাণবিক যুদ্ধের হাতের অধিকারী করতে সক্ষম করে; ইরানকে 9/11-এর পরে ইরানের সহযোগিতা সত্ত্বেও 2002 সালে “অশুভের অক্ষ” এর অংশ হিসাবে ইরানের লেবেলিং; এবং ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে নিরলস বিশৃঙ্খলা প্রচার। হাস্যকরভাবে, এই হামলার নেতৃত্ব ইস্রায়েল দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, যা পারমাণবিক অস্ত্রের অ-প্রসারণ সম্পর্কিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছে এবং গোপনে একটি বৃহত পারমাণবিক অস্ত্রাগার তৈরি করেছে বলে জানা গেছে।

জিসিপিওএর কাহিনী কূটনীতির অসম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলির চিত্র তুলে ধরে। বিশ্বজুড়ে, এটি ২০১৫ সালে কূটনৈতিক বিজয় হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিল। তবে ট্রাম্পের তিন বছর পরে চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্তটি ইরানের মধ্যে কূটনীতিতে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। চূর্ণবিচূর্ণ নিষেধাজ্ঞার বাইরেও, ইরানী সুবিধাগুলিতে ইস্রায়েলি হামলার মধ্যে জিসিপিওএর বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাম্প্রতিক ইউরোপীয় পদক্ষেপ গভীরভাবে ছদ্মবেশী। ইউরোপ নিয়মিতভাবে তার জেসিপিওএ এবং জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের প্রতিশ্রুতিগুলি সাত বছর ধরে সম্মান করতে ব্যর্থ হয়েছিল। মূল দর কষাকষি – যাচাই করা পারমাণবিক সম্মতির জন্য অর্থনৈতিক নরমালাইজেশন – যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাহার করে এবং ইউরোপ তার নিজস্ব প্রস্তাবিত ইনস্টেক্সের মতো এমনকি প্রাথমিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে অক্ষম বা অনিচ্ছুক প্রমাণিত হয়েছিল, এটি মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলি বাইপাস করার লক্ষ্যে একটি গাড়ি।

ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং E3 – ব্রিটেন, জার্মানি এবং ফ্রান্সের দ্বারা অমান্যতার মুখোমুখি – 2017 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত জিসিপিওএর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে কূটনীতিকে সমর্থন করে, E3, E3 সমর্থিত ইস্রায়েলি ইস্রায়েলি সামরিক হামলা জুনে ইরানের উপর হামলা, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ এতদূর এগিয়ে যাচ্ছিল যে ইস্রায়েল পশ্চিমের কাজ করছে “নোংরা কাজ। ” ইউরোপের যুদ্ধের অনুমোদনের পরে পারমাণবিক চুক্তির কূটনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তি সমাধানের একটি অবলম্বন – একই উদ্দেশ্যগুলির জন্য যে যুদ্ধ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল – কূটনীতির প্রতি আরও ইরানী শ্রদ্ধা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

এই ভারী historical তিহাসিক লাগেজ দেওয়া, ইরানি জনগণ এবং তাদের সরকারকে কূটনীতির কার্যকারিতা বিশ্বাস করার জন্য বিশ্বাস করা চ্যালেঞ্জিং হবে। তবুও বিকল্প – চিরকালীন যুদ্ধের পথ accouncial আঞ্চলিক ভেঙে ফেলা, প্রচণ্ড চরমপন্থা এবং বিশৃঙ্খলা পশ্চিম এশিয়া এবং এর বাইরেও জড়িত। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমকে historic তিহাসিক অনুপাতের একটি কোয়াগমায়ারে ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ – এবং কেবল ইরান নয় – উপরে আলোচিত দৃষ্টান্তের শিফটকে উত্সাহিত করার জন্য একটি অস্তিত্বের আগ্রহ রয়েছে। এমনকি আলোচনার কাজ চলাকালীন যুদ্ধের পক্ষে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে তারা কূটনীতির উপর কার্যত দরজায় কটূক্তি করেছে। তারা যদি ইরানীয় পারস্পরিক প্রতিদান আশা করে তবে এখন তাদের উপর চাপ পরিবর্তন করবে। ইরানেরও অনেক কিছু অর্জনের জন্য-এবং এড়াতে প্রচুর কষ্ট-বহুমাত্রিক, প্রত্যাশিত, ফলাফল-ভিত্তিক কথোপকথনে জড়িত হয়ে। এগিয়ে যাওয়ার পথটি একটি গঠন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক অ-প্রসারণ এবং শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক সহযোগিতার জন্য, একটি সম্ভাব্য মার্কিন-ইরান অ-আগ্রাসন চুক্তির সাথে মিলিত।

আমরা অতীতকে উপেক্ষা করতে পারি না, বা এটি থেকে আমাদের শেখা বন্ধ করা উচিত নয়। তবে আমাদের অবশ্যই অতীতের ব্যর্থতা দ্বারা কারাবরণ করতে অস্বীকার করতে হবে। অন্যথায়, আমরা নিজেদেরকে বিপর্যয়ের অন্তহীন লুপে ডুম করি।

ওয়ার্মগাররা কূটনীতির জন্য যে কোনও উইন্ডো বন্ধ করতে সাফল্য অর্জন করে। আমাদের অবশ্যই তাদের ধ্বংসাত্মক হুমকির দৃষ্টান্ত এবং নিভে যাওয়া আশা জড়িত করার সুযোগটি অস্বীকার করতে হবে। ক্রসরোড এখানে। ইরান, অঞ্চল এবং বৈশ্বিক শক্তিগুলির জন্য পছন্দটি স্পষ্ট: আরও বিপর্যয়কর অতীত, বা একসাথে ভবিষ্যত গড়ার সাহস। একটি দৃষ্টান্ত শিফটের সময় এখন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।