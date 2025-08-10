প্রাক্তন উপ -পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমকে ইডান রোল নেসেটকে ছাড়েন এবং রাজনীতি ছেড়ে দেন

ইন্ডিপেন্ডেন্ট এমকে ইডান রোল রবিবার নেসেট থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি আসন্ন নির্বাচনে দৌড়ানোর পরিকল্পনা করছেন না বলে তিনি বিশ্বাস করেন যে “অবকাশের শুরুতে এখন পদত্যাগ করা উপযুক্ত।”
নেসেটটি ২ July জুলাই প্রায় তিন মাসের অবকাশ শুরু করেছিল। শীতকালীন অধিবেশনটির জন্য এটি ১৯ অক্টোবর পুনর্গঠিত হবে।
রোল এর আগে বিরোধী দল ইয়েশ আতিদের সদস্য ছিলেন এবং দলীয় নেতা ইয়ার ল্যাপিডের অধীনে উপ -পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
এক্স -এর একটি দীর্ঘ পোস্টে রোল লিখেছেন যে তিনি পাঁচটি নির্বাচন চক্র, একটি বৈশ্বিক মহামারী এবং একটি “রক্তাক্ত যুদ্ধ” এর মাধ্যমে ইস্রায়েলি জনগণের সেবা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন এবং “এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের অধিকারকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগের জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন।” তিনি বলেছিলেন যে তিনি মানবাধিকার প্রচারের সংমিশ্রণে উদারপন্থার প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন “আমাদের সুরক্ষার বিষয়ে একটি আপোষহীন অবস্থানের পাশাপাশি।”
“আমি প্রার্থনা করি যে পরবর্তী নির্বাচনে, ইস্রায়েলে একটি বিস্তৃত জায়নিস্ট সরকার উত্থিত হবে, এটি একটি যা বুদ্ধিমানভাবে যুদ্ধের বহু এবং অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করবে এবং একটি নতুন মধ্য প্রাচ্যে আমাদের বাচ্চাদের জন্য আরও ভাল ভবিষ্যতের রূপ দেবে,” তিনি বলেছিলেন।
একটি বিবৃতিতে, ল্যাপিড রোলকে “অনেক সাফল্য এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল।”
আদি এজুজ যিশ আতিডের পক্ষে নেসেটে প্রবেশ করতে এবং রোল দ্বারা খালি করা আসনটি পূরণ করতে প্রস্তুত।
এক বিবৃতিতে ইয়েশ আতিদ ইজুজকে স্বাগত জানিয়েছেন, একজন প্রাক্তন ল্যাপিড উপদেষ্টা এবং অক্ষমতা অধিকার কর্মী যিনি বর্তমানে মহিলার উঠোন সংগঠনের প্রধান, যা “সামাজিক ন্যায়বিচার, সমান সুযোগ এবং প্রতিটি মহিলার অধিকারকে তার ইচ্ছা অনুসারে স্ব-পরিপূর্ণতা অর্জনের অধিকারকে প্রচার করে।”
এই জানুয়ারিতে, নেসেট হাউস কমিটি ইয়েশ আতিডের কাছ থেকে পদত্যাগ করার জন্য রোলের অনুরোধ অনুমোদনের জন্য 11-0 ভোট দিয়েছে। সেই সময়, রোল কঠোরভাবে ল্যাপিডের সমালোচনা করে হারেটজে লিখেছিলেন যে বিরোধী দলীয় নেতা বিশ্বাস করেন যে “একজন নেসেট সদস্যের কোনও মর্যাদা নেই (তাদের নিজস্ব), কেবল দল।”
রোলকে এখন নেসেটে বর্তমানে যে কোনও পক্ষের অধীনে পরবর্তী নির্বাচনে চালানো আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে – বসতি স্থাপনকারী আইন প্রণেতাদের বৈষয়িক পক্ষগুলিতে যোগদান করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বিধি কার্যকর করা হয়েছে।
যদিও রোল আগে বলেছিল যে তিনি একটি নতুন দল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন যা জাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বলা হবে, তিনি তার পদত্যাগ পোস্টে উল্লেখ করেননি, পরিবর্তে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি “নেসেট এবং রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নিচ্ছেন।”
2019 সালে নেসেটে প্রথম নির্বাচিত, রোল, একজন প্রকাশ্য সমকামী প্রাক্তন মডেল, এলজিবিটিকিউ অধিকার কর্মী হিসাবে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। একজন কর্মী হিসাবে তাঁর উচ্চ দৃশ্যমানতার অংশটি পপ গায়ক হারেল স্ক্যাটের সাথে তাঁর সম্পর্কের জন্য, যার সাথে তাঁর দুটি সন্তান রয়েছে।
ল্যাপিডের অধীনে উপ -পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে, রোল এলজিবিটিকিউ অধিকার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে নেতা হিসাবে ইস্রায়েলের চিত্র প্রচারের চেষ্টা করেছিল মার্কিন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি বিডিতে এটি ফিলিস্তিনিদের সাথে ইস্রায়েলের চিকিত্সার আরও সমালোচিত হয়ে ওঠে।
গাজায় যুদ্ধের সময় নিজেকে যিশ আতিদের ডানদিকে অবস্থান করেছেন রোল, এক্স-তে লিখেছেন যে October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে হামাস আক্রমণকে একটি জাগ্রত কল হিসাবে কাজ করা দরকার।
October ই অক্টোবর, ২০২৩ সাল থেকে-যখন হাজার হাজার হামাসের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসীরা দক্ষিণ ইস্রায়েলকে প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করতে এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করে গাজায় যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিয়েছিল-রোল প্যালেস্তিনি কর্তৃপক্ষকে হামাসের জায়গায় স্ট্রিপের নিয়ন্ত্রণ নিতে দেওয়ার বিরোধিতা প্রকাশ করেছে, ল্যাপিডের অবস্থানের বিপরীতে।