প্রাক্তন এওসি চিফ অফ স্টাফ ঘোষণা করেছেন পেলোসিকে আনসেট করার জন্য রান

এক্স -এর একটি দীর্ঘ বার্তায় সাইকাত চক্রবর্তী বলেছিলেন যে “ট্রাম্প এবং এলন (কস্তুরী) তাদের সরকারকে অবৈধভাবে দখল করতে অবাধে বিশৃঙ্খলা প্রকাশের পরে” একবিংশ মেয়াদে সন্ধানকারী প্রাক্তন হাউস স্পিকারের বিরুদ্ধে দৌড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

“এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন,” তিনি লিখেছিলেন। “আমি বুঝতে পারি না যে ডিসি -র গণতান্ত্রিক নেতারা কীভাবে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে বেঁচে থাকার পরে এই মুহুর্তের জন্য এতটাই পক্ষাঘাতগ্রস্থ এবং অপ্রস্তুত হন – এবং ট্রাম্প এবং এলন আমাদের ঠিক কী করার পরিকল্পনা করেছিলেন তা সতর্ক করার পরে।”

যদিও চক্রবর্তী বলেছিলেন যে তিনি গণতান্ত্রিক নেতাকে সম্মান করেন, ওয়াশিংটনে তার প্রথম দিন থেকেই দেশটি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। He noted that Pelosi intervened to block Ocasio-Cortez from becoming chair of the powerful House Committee on Oversight and Reform.

“ন্যান্সি পেলোসি যখন প্রথম কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়েছিলেন, আপনি একক আয়ের উপর একটি বাড়ি কিনতে পারতেন। গ্রীষ্মের একটি কাজ কলেজের জন্য অর্থ দিতে পারে,” তিনি লিখেছিলেন। “রিপাবলিকানরা জলবায়ু পরিবর্তন এবং নির্বাচনের ফলাফলগুলিতে সম্মানিত বিশ্বাস করেছিল। এখন, আমেরিকান স্বপ্নকে সংজ্ঞায়িত করা বিষয়গুলি – স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, একটি বাড়ি এবং একটি পরিবার বাড়াতে সক্ষম হওয়া – বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।”

তিনি আরও যোগ করেছেন যে রিপাবলিকান পার্টি “অতিমাত্রায় ষড়যন্ত্রমূলক এবং গণতন্ত্রবিরোধী”।

তিনি বলেন, “ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে এমন একটি সাধারণ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করার মতো কাজ করা বন্ধ করা দরকার যা নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং কীভাবে সমস্ত আমেরিকানদের জীবনযাত্রার মান, জীবনযাত্রার মান এবং সুরক্ষা বাড়ানো যায় তার জন্য সাহসী দৃষ্টি প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন। “আমেরিকা আটকে আছে, এবং আমেরিকানরা সত্যিকারের সমাধান চায় যা আমাদের যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তার মতোই বড়” “

তার প্রচারে, চক্রবর্তী বলেছিলেন যে তিনি সান ফ্রান্সিসকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমাধানের প্রয়োজন এমন সমস্যাগুলি নিয়ে কথা বলার পরিকল্পনা করছেন।

চক্রবর্তী, যিনি ওকাসিও-কর্টেজের আপস্টার্ট 2018 প্রচার পরিচালনা করতে সহায়তা করেছিলেন, তিনি 2019 সালে ডেমোক্র্যাটদের উদ্বেগ আঁকানোর পরে 2019 সালে তাঁর চিফ অফ স্টাফের পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন যখন তিনি প্রকাশ্যে দলীয় মডারেটদের সমালোচনা করেছিলেন নীতি স্পটস প্রগতিশীল সদস্য এবং দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে।

সে বছর, তিনি টুইট করেছিলেন যে কংগ্রেসে দায়িত্ব পালনকারী প্রথম দুই নেটিভ আমেরিকান মহিলা ডি-কানসাস রেপ। শ্যারিস ডেভিডস একটি বর্ণবাদী ব্যবস্থা সক্ষম করেছিলেন, যখন তিনি প্রগতিশীলদের দ্বারা সমর্থিত নয় এমন সিনেট বর্ডার বিলের পক্ষে ভোট দেওয়ার পরে একটি বর্ণবাদী ব্যবস্থা সক্ষম করেছিলেন। এক মাস পরে, চক্রবর্তী কেন্দ্রিক ডেমোক্র্যাটদের বর্ণনা করেছেন যারা উদারপন্থী জরুরি সীমান্ত বিলকে “নিউ সাউদার্ন ডেমোক্র্যাটস” হিসাবে অবরুদ্ধ করেছিলেন।

তারা “40 এর দশকে পুরাতন দক্ষিণ ডেমোক্র্যাটরা যা করেছিলেন তা আজ কালো এবং বাদামী লোকদের প্রতি অবশ্যই নরকে বাঁকানো বলে মনে হচ্ছে,” তিনি এখন-মিনতিযুক্ত পোস্টে লিখেছিলেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল পেলোসিতে পৌঁছেছে।