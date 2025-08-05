প্রাক্তন এক্স সিইও লিন্ডা ইয়্যাকারিনো ডিজিটাল স্বাস্থ্য ফার্মে নতুন গিগ অবতরণ করেছেন ওজন হ্রাস ওষুধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে

প্রাক্তন এক্স সিইও লিন্ডা ইয়্যাকারিনো মঙ্গলবার ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রারম্ভের জন্য একটি নতুন গিগ অবতরণ করেছেন – তিনি হঠাৎ করে ইলন মাস্কের সোশ্যাল মিডিয়া সাইটের শিরোনাম থেকে পদত্যাগ করার কয়েক সপ্তাহ পরে।
Y১ বছর বয়সী ইয়্যাকারিনো মিয়ামি ভিত্তিক ইএমইডি জনসংখ্যা স্বাস্থ্যের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, যা ওজেম্পিক এবং অন্যান্য জনপ্রিয় জিএলপি -১ ওষুধের রোগীদের স্থূলত্ব এবং ডায়াবেটিসের চিকিত্সার জন্য ব্যবহৃত রোগীদের জন্য সহায়তা এবং সংস্থান সরবরাহ করে, সংস্থাটি ঘোষণা করেছে।
এএমইডি বিজ্ঞাপনের প্রবীণদের “নতুন অংশীদারিত্বের আলোচনার অনস্বীকার্য ক্ষমতা” কে মূল কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছে কারণ এটি নিয়োগকর্তা এবং সরকারী সংস্থাগুলির সাথে আরও বেশি চুক্তি সুরক্ষিত করে বলে মনে হচ্ছে।
ইয়্যাকারিনো এক বিবৃতিতে বলেছেন, “স্বাস্থ্যসেবা শিল্পটি প্রযুক্তি দ্বারা ব্যাহত হয়েছে, তবে এখনও এটির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়নি।”
“ডিজিটাল চ্যানেলগুলির মাধ্যমে প্রযুক্তি, জীবনধারা এবং ডেটা একত্রিত করার সুযোগ রয়েছে যা গ্রাহকদের সরাসরি এমনভাবে প্রভাবিত করে যা আগে কখনও করা হয়নি।”
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সরকারী দক্ষতার বিভাগের সাথে তাঁর কাজ নিয়ে তীব্র তদন্তের মুখোমুখি হওয়া দু’জন বিশৃঙ্খল বছর কাজ করার পরে ইয়্যাকারিনো গত মাসে এক্স থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।
এক্সের গ্রোক চ্যাটবোটকে নিজেকে “মেকাহিটলার” হিসাবে উল্লেখ করা সহ অ্যান্টিসেমিটিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার একদিন পরে তার প্রস্থানটি ঘোষণা করা হয়েছিল।
যাইহোক, পরিস্থিতির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র সেই সময়ে পোস্টকে জানিয়েছিল যে ইয়্যাকারিনোর প্রস্থান ইতিমধ্যে কাজ চলছে এবং সেই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত ছিল না।
“তিনি বিজ্ঞাপনদাতাদের ফিরে এসে এটিকে আবার লাভজনক করে তুলেছেন,” সূত্রটি জানিয়েছে। “(তিনি) অনুভব করেছিলেন যে সময়টি এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।”
প্রাক্তন এনবিসি ইউনিভার্সিয়াল অ্যাডভারটাইজিং এক্সিকিউটিভ ২০২৩ সালে এক্সে যোগ দিয়েছিলেন, কস্তুরী সাইটটি পূর্বে টুইটার হিসাবে কেনার অল্প সময়ের পরে, এবং প্ল্যাটফর্মের মোগুলের ওভারহল থেকে উদ্ভূত বড় কর্পোরেট বিজ্ঞাপনদাতাদের সাথে বেড়া সংশোধন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।
ইয়্যাকারিনোর নেতৃত্বে, এক্স ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ বিজ্ঞাপনদাতাদের লক্ষ্য করে একটি ফেডারেল অবিশ্বাস মামলা এবং “ব্র্যান্ড সুরক্ষা” সংস্থাগুলি সেন্সরশিপের জন্য জবাবদিহি করার জন্য বিস্তৃত ধাক্কা দেওয়ার অংশ হিসাবে “গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ডাইমেন্ট মিডিয়া ইনিশিয়েটিভ” বা গারম নামে পরিচিত একটি ছায়াময় বিজ্ঞাপন ক্যাবালকে লক্ষ্য করে একটি ফেডারেল অবিশ্বাস মামলা দায়ের করেছে।
তিনি এখন তার প্রতিভাগুলি এএমইডি-তে নিয়ে যাবেন, যা ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিয়ামি-ভিত্তিক সংস্থাটি তার ওয়েবসাইটে “এ-হোম ডায়াগনস্টিকস, প্রক্টর-নেতৃত্বাধীন স্ক্রিনিং, চিকিত্সক-নির্দেশিত রক্ষাকারী” সহ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।
এটি আরও দাবি করে যে এটি রোগীদের জন্য 50% পর্যন্ত ওজন হ্রাস প্রোগ্রামের ব্যয় হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে।