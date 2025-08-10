প্রাক্তন এনওয়াই গভর্নর মামদানিকে $ ২,৩০০ অ্যাপার্টমেন্টের অভিযোগে স্ল্যাম করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
নিউইয়র্কের প্রাক্তন গভর্নর। অ্যান্ড্রু কুওমো শুক্রবার বিগ অ্যাপল মেয়র প্রতিপক্ষ জোহরান মামদানিটিকে “খুব ধনী” হওয়া সত্ত্বেও ভাড়া-স্থিতিশীল অ্যাপার্টমেন্টে বসবাসের জন্য নিন্দা করেছিলেন।
“নিউইয়র্ক সিটিতে গত রাতে কোথাও কোথাও, একক মা এবং তার বাচ্চারা গৃহহীন আশ্রয়ে শুয়েছিল কারণ আপনি, অ্যাসেমব্লিউম্যান (জোহরান মামদানি) তার ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত অ্যাপার্টমেন্টটি দখল করছেন,” কুওমো শুক্রবার এক্সের কাছে তাঁর মাসিক ভাড়া টোটালস $ ২,৩০০ ডলার বলেছিলেন।
মমদানির প্রাক্তন ডেম সহকর্মী তার স্বাক্ষর প্রচারের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে রেলস: ‘কফিনে পেরেক’
কুওমো, যিনি মমদানির কাছে ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিককে হারিয়েছিলেন তবে তাকে সাধারণ নির্বাচনে স্বাধীন হিসাবে আবার নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি তার প্রতিপক্ষকে তার অ্যাপার্টমেন্টের আরও ভর্তুকির যোগ্য কারও কাছে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মামদানির সমৃদ্ধ লালন-পালনের, ছয়-চিত্রেরও বেশি আয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পত্তির মালিকানার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। কুওমো আরও উল্লেখ করেছেন যে মামদানির স্ত্রী নিযুক্ত আছেন – তাদের পরিবারের আয় আরও বেশি চালাচ্ছেন।
কুওমো পোস্টে বলেছিলেন, “আপনি যেভাবেই এটি কাটেন তা বিবেচনা করেই নয়: জোহরান মামদানি একজন ধনী ব্যক্তি।” “আপনি আসলে খুব ধনী। তবুও আপনি এবং আপনার স্ত্রী এক মাসে $ 2,300 ডলার দেন, যেমন আপনি বড়াই করেছেন, অ্যাস্টোরিয়ায় একটি দুর্দান্ত অ্যাপার্টমেন্টের জন্য। এটি প্রয়োজন এমন ব্যক্তির জন্য আবাসন হওয়া উচিত।”
কী মমদানি আবাসন সমস্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞের স্ক্রিপ্ট ফ্লিপগুলি তিনি বলেছেন যে সংকটকে আরও খারাপ করে তুলবে: ‘বেসিক অর্থনীতি’
প্রাক্তন গভর্নর নিউইয়র্ক সিটির সাশ্রয়ী সংকটকেও উদ্ধৃত করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে শহরের কয়েক মিলিয়ন নিম্ন-আয়ের বাসিন্দাদের যুক্তিসঙ্গত দামের অ্যাপার্টমেন্টগুলির প্রয়োজন। নিউইয়র্ক সিটিতে মিডিয়ান ভাড়া $ 3,397 এ পৌঁছেছে, যা ২০২৪ সালের পর থেকে প্রায় 200 ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে, অনুসারে রিয়েল্টর ডটকমকে।
“আজ, আমি আপনাকে অবিলম্বে সরে যাওয়ার জন্য এবং আপনার সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনটিকে এমন এক অসহায় পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছি যার প্রয়োজন,” কুওমো বলেছিলেন। “নেতাদের অবশ্যই নৈতিক স্পষ্টতা প্রদর্শন করতে হবে। বাইরে যাওয়ার সময়।”
অ্যান্ড্রু কুওমো মমদানির সাথে পুনরায় ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করেছেন, বলেছেন সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলি এনওয়াইসির ‘মৃত্যু’ ঘটবে
এই সপ্তাহের শুরুতে, কুওমো দেশের এলজিবিটি বিরোধী নীতি সত্ত্বেও উগান্ডায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার জন্য মামদানীকে ডেকেছিলেন।
“এখনও অবধি, জোহরান মামদানি এবং তার প্রচার সফলভাবে যে কোনও তদন্ত থেকে বিরত রয়েছে: তিনি বার্নির মতো কথা বলেছেন তবে বেজোসের মতো বেঁচে আছেন,” কুওমোর একজন মুখপাত্র ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি ইমেইলে বলেছেন। “এটি নিউ ইয়র্ক সিটির চাবিগুলি নো-শোয়ের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে, অ-অ-অ্যাসেমব্লিউম্যান মুনাফিক একটি খারাপ ধারণা। অ্যান্ড্রু কুওমো আমাদের রাস্তাগুলি রক্ষার জন্য, সত্যিকারের সাধ্যের জন্য, এবং প্রকৃতপক্ষে যাদের প্রয়োজন তাদের সুযোগ দিয়ে একটি নতুন নিউ ইয়র্ক সিটি তৈরি করতে চলেছে।”
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
মমদানির একজন মুখপাত্র তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানাননি।