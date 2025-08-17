প্রাক্তন-এনবিএ স্টারের গর্ভবতী স্ত্রী হাঙ্গর আক্রমণ সম্পর্কে খোলে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রাক্তন এনবিএ তারকা ড্যানিলো গ্যালিনারি গর্ভবতী স্ত্রী গত মাসের শেষের দিকে পুয়ের্তো রিকোতে সাঁতার কাটানোর সময় তিনি যে আঘাতজনিত হাঙ্গর কামড় পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে কথা বলেছেন।
এলিওনোরা বোই, যিনি সেই সময়ে ছয় মাসের গর্ভবতী ছিলেন এবং এর আগে এই মুহুর্তটিকে তার জীবনের “সবচেয়ে খারাপ দিন” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, তিনি উপস্থিত ছিলেন “গুড মর্নিং আমেরিকা” বৃহস্পতিবার এই ঘটনা সম্পর্কে কথা বলতে।
“আমাকে বলতে হবে যে আমি আঘাতপ্রাপ্ত,” তিনি বলেছিলেন। “আমি কাঁদতে এবং চিৎকার করতে শুরু করলাম, এবং আমি ইতালীয় ভাষায় সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলাম।”
তিনি তার উরুতে একটি “শক্ত ব্যথা” এবং জ্বলন্ত সংবেদন অনুভব করার কথা স্মরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে এটি একটি হাঙ্গর ছিল তা উপলব্ধি করার আগে এটি প্রথমে জেলিফিশ।
“ওহ, আমার God শ্বর, আমি বলছিলাম, ‘আমি মরতে চাই না,’ এবং ‘আমি চাই যে আমার বাচ্চা নিরাপদ,” “বোই বলেছিলেন। “এবং আমি কাঁদছিলাম। আমি মরিয়া, সত্যিই মরিয়া ছিলাম।”
গ্যালিনারি বলেছিলেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে চিৎকার শুনে তাঁর এবং তার মেয়ের দিকে ছুটে গেলেন। দু’জন অন্য মহিলাকে অবশেষে সাহায্যের আগমনের আগে ক্ষতটিতে চাপ চাপিয়ে দিতে সহায়তা করার জন্য কৃতিত্ব দিয়েছিল।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে মুহুর্তটি আগে কথা বলা সহজ ছিল না এবং আক্রমণটি ঘটলে তিনি “এত ভয় পেয়েছিলেন” বলে মনে করেন।
বোই গ্যালিনারি দিয়ে তার তৃতীয় সন্তানের প্রত্যাশা করছেন। দুজন 2022 সালে বিয়ে করেছিলেন।
গ্যালিনারি, যিনি ইতালি থেকে এসেছেন, তিনি ২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তার ক্যারিয়ারে আটটি ভিন্ন দল নিয়ে এনবিএতে খেলেছিলেন। তিনি 777 ক্যারিয়ার গেমসে গড় 14.9 পয়েন্ট এবং 4.7 রিবাউন্ডস।
বিওআই সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
