প্রাক্তন এন 1 এর নেতৃত্বে, একটি সংস্থা সৈকত টেনিসে ব্যবসায়ে জাতীয় রেফারেন্স হিসাবে 4 বছর উদযাপন করে

বাসা বিচ টেনিস চার বছর উদযাপন করে খেলাধুলার প্রতি আবেগকে ব্যবসায়ের দিকে রূপান্তরিত করে। অ্যাথলেট এবং উদ্যোক্তা সামান্থা বারিজান প্রতিষ্ঠিত
15 আগে
2025
– 10H42
(10:42 এ আপডেট হয়েছে)
বাসা বিচ টেনিস চার বছর উদযাপন করে খেলাধুলার প্রতি আবেগকে ব্যবসায়ের দিকে রূপান্তরিত করে। আইটিএফ ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ের প্রথম ব্রাজিলিয়ান নং 1, অ্যাথলিট এবং উদ্যোক্তা সামান্থা বারিজান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সংস্থাটি বালি খেলাধুলার অনানুষ্ঠানিকতা গ্রহণ এবং প্রক্রিয়া, যোগ্য দল এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি সহ যে কোনও বৃহত ব্যবসায়ের একই গুরুত্ব এবং কাঠামো প্রয়োগ করার মিশনে জন্মগ্রহণ করেছিল।
বৃদ্ধি স্থির এবং পরিকল্পনা ছিল। প্রাথমিক ইউনিট থেকে, বাসা ব্রাজিল জুড়ে 15 টিরও বেশি ইউনিট সহ একটি নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছিল যা রিও ডি জেনিরো, রেজেন্ডে, ভিটেরিয়া এবং সাও পাওলো সহ 2026 সালের মধ্যে 20 ইউনিট পৌঁছানোর প্রজেকশন সহ। অংশীদার জুলিয়ানা লিমার প্রবেশদ্বার দিয়ে এই সম্প্রসারণ শক্তি অর্জন করেছিল, যিনি নতুন প্রকল্পগুলিকে নতুন প্রকল্পগুলি বুস্টের জন্য নিয়ে এসেছিলেন।
“আমরা বিশ্বাস করি যে সৈকত টেনিস অবসর চেয়ে বেশি হতে পারে: এটি জীবনধারা, ব্যবসায়ের সুযোগ এবং ব্যক্তিগত উন্নয়ন প্ল্যাটফর্ম হতে পারে,” সামান্থা বারিজান বলেছেন, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কোচ।
আজ, বিএএসএর একটি অভ্যন্তরীণ দল রয়েছে যা প্রশাসনিক এবং অ্যাকাউন্টিং অংশ থেকে বিপণন এবং ইভেন্টগুলিতে পরিচালিত হয়, পাশাপাশি একটি ডিজিটাল পদ্ধতি প্ল্যাটফর্ম বিএএসএ ক্লাস যা সমস্ত ইউনিটগুলিতে শিক্ষাদানের মানক করে তোলে, সমস্ত স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য একই গুণমান এবং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।
অ্যারেনাস এবং শিক্ষকদের জন্য, বিএএসএ পদ্ধতিটি তার ক্রিয়াকলাপগুলির প্রযুক্তিগত এবং পরিচালনামূলক স্তর বাড়ানোর একটি সুযোগ, যখন ক্রীড়া প্রেমীদের জন্য এটি খেলায় বিবর্তনের জন্য একটি কাঠামোগত পথকে উপস্থাপন করে, পারফরম্যান্স বা মজা অনুসন্ধান করা হোক না কেন।
“দায়িত্বের সাথে প্রসারিত করা আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা স্যান্ড স্পোর্টস ইউনিভার্সের অসুবিধা এবং ফাঁদগুলি জানি এবং তাই প্রতিটি পদক্ষেপটি পেশাদারিত্ব এবং মাটিতে পা দিয়ে নেওয়া হয়,” সংস্থার অংশীদার জুলিয়ানা লিমা বলেছেন।
2025 সালটিও একটি বিশেষ তারিখ চিহ্নিত করে: অক্টোবরে, ভিটরিয়া ইউনিট (ইএস) 3 বছর বয়সী, স্থানীয় ইভেন্ট এবং ক্রিয়াকলাপের সাথে উদযাপন করে। এবং ক্যালেন্ডারের হাইলাইটটি হবে ফাইনাল, একটি অভ্যন্তরীণ টুর্নামেন্ট যা সমস্ত ইউনিট থেকে শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে। এই বছর, এই বিরোধটি সাও পাওলোর খ্যাতিমান অ্যারেনা ডেকো বিচে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সামান্থা বাড়ির একজন অ্যাথলিট এবং স্থানটি প্রাক্তন ডেকো প্লেয়ার, সকার আইকন এবং স্যান্ড স্পোর্টসে বিনিয়োগকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
ফলাফল উদযাপনের চেয়েও বেশি, বাসা তার উদ্দেশ্যটি পুনরায় নিশ্চিত করে: অ্যাথলিটদের গঠনের জন্য, ব্রাজিলের সৈকত টেনিসকে শক্তিশালী করতে এবং আদালতে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে।