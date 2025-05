প্রাক্তন-ওবামা উপদেষ্টা লাতিনো ভোটার যাত্রাপুস্তকের সাথে জয়ের জন্য ‘কোনও পথ’ মুখের ‘ডেমসকে সতর্ক করেছেন

এই সামগ্রীতে অ্যাক্সেসের জন্য ফক্স নিউজে যোগদান করুন প্লাস আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম সামগ্রীগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস – নিখরচায়। আপনার ইমেল প্রবেশ করে এবং চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি ফক্স নিউজের ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতিতে সম্মত হচ্ছেন, যার মধ্যে আমাদের আর্থিক উত্সাহের বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দয়া করে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা লিখুন।

প্রাক্তন-ওবামার সিনিয়র উপদেষ্টা ড্যান ফেফার শুক্রবার সতর্ক করেছিলেন যে ডেমোক্র্যাটদের তাদের দ্রুত হ্রাসকারী লাতিনোর ভোটের বিষয়টি সম্বোধন না করা হলে নির্বাচন জয়ের জন্য “কোনও পথ” নেই।

ফেফার ওবামার প্রাক্তন বক্তৃতা লেখক জন ফ্যাভেরিউর সাথে এটি নিয়ে এসেছিলেন “পড আমেরিকা সংরক্ষণ করুন“পডকাস্ট যখন তারা ২০২৪ সালের নির্বাচনের প্রস্থান তথ্য দেখেছিল তখন প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস তরুণ ভোটার এবং সংখ্যালঘু ভোটার উভয়ের সাথেই মাঠ হারাতে দেখিয়েছিল।

ফেফার যোগ করেছেন যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ২০১ 2016 সাল থেকে লাতিনো ভোটারদের হারাচ্ছে।

“এর মূল গল্পটি হ’ল ডেমোক্র্যাটরা প্রচুর সমস্যায় পড়েছেন,” ফেফিফার বলেছিলেন। “আমাদের সমস্যার বিশাল পরিমাণকে স্বীকৃতি না দিয়ে এটিকে দেখার কোনও উপায় নেই And এবং আপনি নিজেকে একরকম বলতে পারেন যে ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কেবল শিফটটি দেখে জিনিসগুলি ঠিক ঠিক হতে পারে But তবে আপনি যদি সত্যিই আমাদের পার্টি হিসাবে কোথায় আছি তা মূল্যায়ন করতে চান তবে আপনাকে ২০১ 2016 থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শিফটটি দেখতে হবে And এবং এটি বিশেষত ল্যাটিনো ভোটারদের সাথে সত্য।”

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে লাতিনো ২০১ 2016 সাল থেকে রিপাবলিকানদের দিকে ১ points পয়েন্ট সরিয়ে নিয়েছেন। ডেমোক্র্যাটরা এখনও হিস্পানিক ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়েছেন, ফেফার এই প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ দেখিয়েছিলেন।

“লাতিনো হ’ল দেশের দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যা। তারা বিশেষত রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী কারণ জনসংখ্যা কীভাবে নির্বাচনী সমৃদ্ধ সানবেল্ট রাজ্যে টেক্সাস, ফ্লোরিডা, অ্যারিজোনা, নেভাডা, এট সিটিরা বিতরণ করা হয় তার কারণ এবং তাই, তারা ভোটারদের মধ্যে আরও বেশি হারাচ্ছে না, যদি আমরা খুব দ্রুত হারে হারাচ্ছেন না,” এই পথটি অব্যাহত রাখেন, “ট্রেন্ডকে ডেমোক্রেটস অব্যাহত রাখেন, তবে ট্রেন্ডকে ডেমোক্রেটস অব্যাহত রাখছেন, সেখানে ট্রেন্ডিং রয়েছে।

তরুণ ভোটারদের সম্পর্কে, ফেফার উল্লেখ করেছিলেন যে হ্যারিস রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের তুলনায় প্রায় অর্ধেক নতুন ভোটার পেয়েছিলেন।

“যদি সেই প্রবণতা অব্যাহত থাকে তবে আমরা বিশাল সমস্যায় পড়েছি,” ফেফিফার বলেছিলেন। “আমি এ থেকে যে বার্তাটি নিয়েছি তা হ’ল যে কেউ মনে করেন যে আমরা কেবল প্রান্তগুলির চারপাশে ঝাঁকুনির সাথে দূরে সরে যেতে পারি এই আশায় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প অপ্রিয় হয়ে ওঠেন বা তারা ২০২৮ সালে কিছু ইয়াহু মনোনীত করে বা আমরা শুল্কের wave েউয়ে চড়তে যাচ্ছি এবং মুদ্রাস্ফীতি একটি সংকীর্ণ ঘরের বিজয়কে কেবল টাইটানিকের ডেক গায়কদের পুনরায় সাজানো।” আমাদের খুব কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত। “

২০২৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে ওবামার অন্যান্য প্রাক্তন কর্মকর্তারা অভিজাতদের বাইরে আবেদন করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমালোচনা করেছেন।

ওবামার প্রাক্তন উপদেষ্টা ডেভিড অ্যাক্সেলরড নভেম্বরে বলেছিলেন, “তারা একমাত্র গ্রুপের মধ্যে জিতেছিল – ডেমোক্র্যাটরা জিতেছে – এমন লোকেরা যারা বছরে $ ১০০,০০০ ডলারেরও বেশি উপার্জন করে।” “আপনি জাতীয় নির্বাচন সেভাবে জিততে পারবেন না।”

