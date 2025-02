প্রাক্তন কাউবয় স্টার ডেজ ব্রায়ান্ট রিপস টিমের ‘বোকা সিদ্ধান্ত’, শীঘ্রই যে কোনও সময় সাফল্য আশা করে না

ডালাস কাউবয়দের কিছুটা হোল্ডিং প্যাটার্নে নিজেকে তৈরি করার এবং খুঁজে পাওয়ার কিছু সিদ্ধান্ত রয়েছে।

ডাক প্রেসকোট, সিডি ল্যাম্ব এবং মাইকা পার্সনস দলের অর্ধেক বেতন ক্যাপটি কভার করে এবং পার্সনরা এই অফসেসন রেকর্ড-ব্রেকিং চুক্তি পেতে পারে।

পার্সনস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তিনি সম্ভবত কোনও নতুন চুক্তি ছাড়াই নিজেকে প্রশিক্ষণ শিবিরে সীমাবদ্ধ রাখবেন। তিনি সম্ভবত অনুশীলন করবেন না, তবে একজন নতুন কোচের দায়িত্বে থাকায় তিনি সভায় থাকতে চান না।

কাউবয় এবং প্রধান কোচ মাইক ম্যাকার্থি আলাদা হয়ে গেলেন এবং ব্রায়ান স্কটেনহাইমারকে আক্রমণাত্মক সমন্বয়কের কাজ থেকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল।

প্রেসকোট হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে মৌসুমের একটি অংশ মিস করার পরে এই মৌসুমে 7-10 যাওয়ার আগে কাউবয়রা টানা 12-5 টি মৌসুম শেষ করেছে, এবং প্রাক্তন-গোবয় দেজ ব্রায়ান্ট দলের ভবিষ্যতের এবং দলের “বোকা সিদ্ধান্ত” সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।

“আমি সেই সংস্থায় ছিলাম, তাই আমি এটিকে অন্য একটি লেন্স থেকে দেখছি They তারা প্লাগটি টানছিল না বা দলকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে না That’s এটি যখন আমি জানতাম যে জিনিসগুলি আমাদের জন্য নেমে যাচ্ছে, “ব্রায়ান্ট সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।

“তারপরে, মৌসুমের পরে, ম্যাকার্থি ডুবিয়েছিলেন, এই কোচগুলি – জেরি, স্টিফেন – এনে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি তারা খুব বেশি উদ্বিগ্ন বলে মনে হয় নি। আমি জানি না এটি একটি ট্যাঙ্ক, গতিগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়া, কিছু পাওয়া ভবিষ্যতে এটি কিছু।

ব্রায়ান্ট নিউ অরলিন্সে ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে কথা বলেছেন, যেখানে তিনি ধর্মান্ধ স্পোর্টসবুকের সাথে কিছু বেট রাখার সন্ধান করছেন।

ব্রায়ান্ট বলেছিলেন, “যদি আমার ভুল না হয় তবে আমি মনে করি কারিম হান্ট প্রথম টাচডাউনটির জন্য +900।

ব্রায়ান্ট বইয়ের ফ্যানক্যাশকে তার বাজি রাখার জন্য ব্যবহার করবে, তবে এটি ধর্মান্ধ সাইটের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য কিনতেও ব্যবহৃত হতে পারে।

“এই ভক্তদের সংযুক্ত রাখতে তারা একটি প্রোগ্রামের নরক চালাচ্ছে।… আমি এই গোষ্ঠীর অংশ হতে পছন্দ করি এমন একটি কারণ এটিই তারা সঠিক উপায়ে কাজ করতে চাইছে They তারা তাদের ভক্তদের কাছে আবেদন করতে চায় । এবং আমি ধর্মান্ধদের সম্পর্কে এটিই পছন্দ করি, “ব্রায়ান্ট যোগ করেছেন।

ব্রায়ান্ট শোনা গেল যে তিনি পরের মরসুমে কাউবয়দের জয়ের আন্ডারও নিতে পারেন।

“আমি আশা করি না যে ‘ছেলেরা পরের কয়েক বছর ধরে ভাল হবে You আপনার ভাল ভূমিকা খেলোয়াড় দরকার, আপনার আরও তারকা খেলোয়াড়ের প্রয়োজন, বিশেষত আজকের এনএফএল -তে দলগুলি লোড হয়েছে You আপনার কেবল একটি রিসিভার থাকতে পারে না You আপনি পেয়েছেন তিনজনের সাথে দলগুলি কেবল একটি পেয়েছিল। তিনি ড।

“এটি ব্যক্তিগত কিছু নয় It’s এটি কেবল প্রাচীরের লেখা” “

