প্রাক্তন কোরোনেশন স্ট্রিট তারকা ফায়ার তার ব্যবসা ধ্বংস করার পরে ‘দুঃস্বপ্ন’ বিশদ বিবরণ | সাবান

জর্জিয়া মে ফুটের জীবন গত মাসে পরিবর্তিত হয়েছে (ছবি: স্টুয়ার্ট সি। উইলসন/গেটি চিত্র)

প্রাক্তন করোনেশন স্ট্রিট তারকা জর্জিয়া মে ফুয়েট অভিনেতাদের কাজের সন্ধানের চেষ্টা করার মুখোমুখি হওয়া সম্পর্কে উন্মুক্ত করেছেন।

দ্য স্টার, যিনি 34 বছর বয়সী, 2010-2015 থেকে সাবানটিতে ক্যাটি আর্মস্ট্রং খেলেছিলেন। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, করোনাভাইরাস মহামারী এবং লেখকদের ধর্মঘটের ফলস্বরূপ, জর্জিয়া আরও অভিনয় চাকরি খুঁজে পাওয়া চ্যালেঞ্জিং বলে মনে করেছে।

‘আমি ফিরে এসেছি [to the UK from filming in Serbia] ২০২০ সালের ডিসেম্বরে এবং আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, “ওহে আমার God শ্বর, কোনও কাজ নেই।” যুক্তরাজ্যে সমস্ত কিছু চিত্রগ্রহণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তারপরে ব্যাক বার্নারে রাখা হয়েছিল এবং তারপরে চিত্রগ্রহণ শুরু করতে যাচ্ছিল তার একটি ব্যাকলগ ছিল।

জর্জিয়া সম্প্রতি দ্য জর্জিয়া সম্প্রতি বলেছিল, ‘তারপরে যা কিছু বেরিয়ে আসতে চার বছর সময় লেগেছে তার পিছনে সমস্ত কিছু ছিল, তারপরে আমাদের লেখকদের’ স্ট্রাইক ‘ছিল একটি কাঁটাচামচ উপর সসেজ পডকাস্ট

‘এটা সবেমাত্র একটি দুঃস্বপ্ন হয়েছে। আর সে কারণেই আমি আমার জীবনে সবচেয়ে শান্ততম। আমি মনে করি বিশ্বজুড়ে প্রচুর অভিনেতা সঠিক সময়টি বলবেন। ‘

অভিনয় শিল্পের জীবন থেকে দূরে, জর্জিয়া এর আগে একটি পেরেক সেলুন ব্যবসা চালু করেছিল। এটি এমন একটি জায়গা ছিল যা জর্জিয়া অত্যন্ত গর্বিত ছিল তবে জুনে, আগুনের কারণে তিনি পুরো সংস্থাটি হারিয়েছিলেন।

জর্জিয়া বলেছিলেন, ‘দুই ঘণ্টার মধ্যে পুরো বিল্ডিংটি পুরোপুরি ছিল এবং পুরো জিনিসটি পুড়ে গেছে’, জর্জিয়া বলেছিল, বিরক্তিকর অগ্নিপরীক্ষার কথা প্রকাশ করে।

তারকাটির মালিকানাধীন একটি পেরেক সেলুন (ছবি: মাইক মার্সল্যান্ড/ওয়্যারিমেজ)

‘আমাদের সেখানে ফিরে যেতে দেওয়া হয়নি এবং কিছুই উদ্ধার করা হয়নি’।

পরবর্তীকালে, জর্জিয়া ব্যবসাটি পুনরুদ্ধার করার প্রয়াসে একটি ভিড়ফান্ডিং পৃষ্ঠা শুরু করেছিল।

‘চার বছর’ মূল্যবান পণ্য এবং স্টক এবং সমস্ত কিছু। আমরা সেই জিনিস ছাড়া কাজে ফিরে যেতে পারি না। এটি হাজার হাজার পাউন্ড স্টাফ। আপনি শুধু গিয়ে এটি কিনতে পারবেন না। আমাদের পায়ে ফিরে আসতে এবং আমাদের স্টকটি আবার তৈরি করতে সহায়তা করার জন্য এই মহিলাগুলির জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্য আমি একটি তহবিল শুরু করেছি। ‘

জর্জিয়ার হয়ে এই জীবন-পরিবর্তনের ঘটনা সত্ত্বেও, তিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি এখনও অন্যান্য কাজের সাথে কঠোর পরিশ্রম করছেন।

‘এটি £ 12,000 চিহ্নটি পাস করেছে। আমি সত্যিই খুশি। এটি সম্পর্কে কথা বলতে আমাকে সত্যিই আবেগময় করে তোলে। আমি কেবল জানি এটি প্রচুর মহিলাদের একমাত্র আয়। আমি ভাগ্যবান যে আমি এখনও আমার ভয়েসওভারগুলি করি এবং আমার কাছে চাকরি আসছে But তবে একই সাথে আমি সেই আগুনে প্রচুর অর্থ হারিয়েছি। ‘

ওয়েদারফিল্ডে তাঁর সময়কালে, জর্জিয়ার কেরি চরিত্র ক্যাটির পুত্র জোসেফ ব্রাউনকে (উইলিয়াম ফ্লানাগান) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং রায়ান কনর (রায়ান প্রেসকোট, সল হেরাস দ্বারা অভিনয় করেছিলেন) এর সাথে একটি সম্পর্ক ছিল।

2017 সালে, পর্তুগালে থাকার সময় তিনি অফ-স্ক্রিন গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন।

